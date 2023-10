La emoción de una joven marroquí que regresa a España tras crecer aquí: "Siento escalofríos"

La historia de Dua es la de muchas personas en el mundo que han nacido en un lugar, crecido en otro y se han ido a un tercero para buscarse la vida. El vídeo que ha grabado esta joven de origen marroquí, crecida en España y trabajando ahora en Noruega se ha hecho muy viral precisamente porque son muchos los que comparten el mismo sentimiento de emoción al regresar a nuestro país y comprobar que no se sienten ajenos a él, sino que lo siguen sintiendo su hogar.

Dua ha vivido en Málaga, pero desde hace unos días está de vacaciones en Madrid, junto a parte de su familia y amigos. Lleva algo más de seis meses viviendo en Tromsø, una ciudad situada al norte de Noruega, por encima del círculo polar ártico, con algo más de 71.000 habitantes. Allí trabaja en la hostelería y cuenta puntualmente sus hazañas a su comunidad en TikTok, donde le siguen más de 1.600 personas.

Después de recibir unas clases de su hermana para orientarse en el metro de Madrid que no evitaron que se perdiese hasta tres veces en un mismo trayecto, Dua ha vuelto a empaparse del estilo de vida español y ha dejado una emotiva reflexión al respecto. "Acabo de experimentar esta mañana lo mismo que experimento cuando voy a Marruecos, escalofríos por todas partes", confiesa, explicando que cree que es "porque antes tenía normalizado que yo era marroquí y en España he crecido como extranjera".

"Considero España mi casa"

"Nunca había pensado en España como mi hogar, sino como un sitio donde me han permitido estar para avanzar en mi vida", reflexiona Dua, "pero al volver, y esta mañana salir a hacer las compras, ver las fruterías, la gente, ir al señor de la ferretería a pedirle la copia de las llaves y que me diga un 'hola, buenos días, ¿qué tal? Por supuesto', he sentido escalofríos". Asegura la joven que es lo mismo que le inspira su país natal y eso le ha valido para darse cuenta de que "sí considero España mi casa, es una sensación muy bonita".

Miles de personas han visto ya el vídeo de Dua y son muchas las que han querido dejarle comentarios: "Se confirma el dicho popular de 'uno es de donde termina el Bachillerato'", "me pasa lo mismo, España es muy buen país, solo hay que salir y volver para darse cuenta", "qué bonito, uno puede tener dos casas y dos países que se sienten hogar", "llevo 12 años en Noruega y sigo sin considerarla mi casa, solo un lugar de donde pronto me iré a mi país" y "yo soy marroquí y amo a mi país, pero España es mi casa y mi gente".

Justo antes del emotivo vídeo viral, Dua había publicado ya este otro caminando por las calles de Madrid al ritmo de Campanera en el que se percibe el amor de la joven por lo español.

