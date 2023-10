La amenaza de película de un vecino al que robaron la compra del ascensor: "Tengo habilidades"

Históricamente los vecindarios han sido una gran inspiración para el cine. Ahí tenemos, por ejemplo, La ventana indiscreta de Hitchcock, La Comunidad de Álex de la Iglesia, el Gran Torino de Eastwood, aquella No matarás al vecino de Joe Dante o la inquietante De repende, un extraño de John Schesinger. Ahora, en un giro de guion, ha sido una película la que ha inspirado a un vecino de un edificio de Salamanca que planea una venganza si no aparece la bolsa de la compra que alguien le ha robado de su ascensor.

El cartel que ha puesto este hombre en el ascensor comunitario nos ha llegado gracias a la cuenta Líos de Vecinos, que en su momento ya nos acercó otras historias para el recuerdo como la del vecino que anunciaba clases de yoga para mandar una indirecta a otros inquilinos incívicos, el letrero que prohibía que los niños jugasen en las estancias comunes revolucionando a la comunidad o aquel otro que no se cortaba un pelo y, harto de los gemidos de su vecina, planteaba que fuese época de berrea, entre otras muchas.

La que hoy nos ocupa llega desde Salamanca y es de los más trabajados que hemos visto, con letra a ordenador y un fotograma de la película Venganza, un largometraje de acción estrenado en 2008 y protagonizado por Liam Neeson. En él secuestran a la hija del protagonista mientras estaba en París con una amiga y sucedía justo cuando su padre la llamaba al móvil, así que pudo decirle algo a uno de los secuestradores sobre ciertas "habilidades especiales" que podrían hacerles vivir "una pesadilla" si no liberaban a las chicas. De no hacerlo, los encontraría y los mataría.

"Todo quedará zanjado"

Pues bien, este vecino se ha metido de lleno en el papel y ha reproducido el diálogo de Neeson, escribiendo que "no sé quién es usted ni sé lo que quiere, si espera cobrar un rescate le aviso de que no tengo dinero", advirtiendo que "tengo una serie de habilidades concretas, habilidades que he adquirido en mi vida profesional, habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted": "Si me devuelve la bolsa de la compra que cogió en el ascensor ayer martes por la tarde en las próximas 24 horas, todo quedará zanjado".

Mientras tanto en Salamanca… pic.twitter.com/WDdYkr1XJS — Líos de Vecinos 🏢 (@LiosdeVecinos) October 4, 2023

"No le buscaré ni le perseguiré", prometía el vecino, amenazando con un "le buscaré y le denunciaré" si no aparece la bolsa de la compra. El hombre tampoco se esconde y firma la nota con su piso, el Sexto C. El tuit se ha hecho muy viral y ya lo han visto más de un millón de personas en la red social X, dejando muchísimos comentarios sobre el tema, la mayoría pidiendo saber más sobre la película del vecindario de Salamanca:

El escrito ha perdido fuerza con el 'le denunciaré' final.



El resto chapeau 👌 — Invierte en ti (@ti_invierte) October 4, 2023

Si lleva aceite de oliva o fairy ( el grande) no me extraña que pida rescate😂 — Claudia Romeo (@Cromeob) October 4, 2023

Jajajaja, q tengas suerte, Liam Nielsen la tuvo! — Alejandra MM (@AlejandraMM19) October 4, 2023

Queremos una segunda parte por favor!!! 😅🤣 — Rakel (@RakelLozano2) October 4, 2023

En salamanca hay mucho jamón, por ende mucho cuchillo jamonero. Yo devolvería la bolsa... — 彡𓆩Á𝖓𝖌𝖊𝖑𓆪彡 (@angelgarciaber) October 4, 2023

Por eso en mi bloque tenemos cámaras 🤣 — YAZI 🦅 C&D ✨Can geliyor✨ (@YAZITABU) October 4, 2023

Nada más que por la originalidad ya se merece la respuesta. — Andrésgog Æ! (@lunatiko63) October 4, 2023

No tengo nada que ver y estoy a 500 kms de Salamanca, pero me he cagau

🤭 — Miss Mann (@LaJuliJustri) October 4, 2023

Me llevo bien con todos los vecinos menos con uno que es un imbécil pero quedarse con la bolsa de la compra es lo más bajuno que he visto, hasta a él se la devolvía, si sabe quién es debería plantarle el cartel en su puerta. — Luispalestino007 (@Luispalestino01) October 4, 2023

¡Muy bueno! Me recuerda a cuando fui presi y me serví de Álex de La Iglesia para hacer la convocatoria: pic.twitter.com/sSqCLSAxXv — Luis Vega (@vegavaccaro) October 5, 2023

Ojalá no tarde en llegar la segunda parte.

