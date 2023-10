El épico zasca de Pérez-Reverte al hombre que le confesó no haber leído nada suyo: "Gilipollas"

Pérez-Reverte regresaba hace pocos días a las páginas de La Jungla por haber aplaudido la lección de vida de Nano, el joven con dos trabajos que saltó a la palestra por sus vídeos en TikTok. Ahora, vuelve para engrosar las historias de este género chico que se ha ido consagrando con el paso de los años: los zascas de don Arturo. Presuponemos que esta denominación elegida para hablar de sus respuestas cortantes en las redes sociales no será su favorita aunque esté admitida por la RAE, pero su sonoridad anticipa el chasco de forma muy gráfica.

En esta ocasión, el escritor ha querido compartir con su comunidad de más de 2,4 millones de seguidores, lo que le había ocurrido este miércoles en Sevilla, una ciudad "casi perfecta" y "maravillosa", según el propio Pérez-Reverte. La ha catalogado como una "pequeña anécdota divertida" aunque a ojos de su interlocutor suponemos que no se verá de igual forma. En todo caso, el cartagenero se la ha tomado como una "impertinencia" más que ha tenido que combatir con su arma más poderosa: la palabra.

Reverte está en Andalucía porque este jueves será nombrado Embajador de Sevilla, un título que le otorgan la asociación de empresas turísticas Sevilla City Center y la Asociación de Hoteles de Sevilla, y que le será entregado por el alcalde sevillano, José Luis Sanz, en el Salón Colón del Ayuntamiento. "Ha tenido la sensibilidad y la habilidad de retratar la Sevilla más universal, con sus luces y sus sombras, para dejar constancia de aquellos tiempos en que nuestra ciudad fue la capital de un mundo que ampliaba sus confines", ha dicho el presidente de una de las entidades, Manuel Domínguez.

"A mí también me gustaba"

Así que por este motivo tenemos al escritor paseando un soleado día por Sevilla, donde el otoño se hace de rogar, y a un hombre muy osado que se le acerca, le da la mano y le dice: "Hombre, Arturo, no he leído nada tuyo, pero me gustabas más antes, cuando eras reportero de guerra". Cualquiera sabría que se estaba jugando el tipo con ese chascarrillo, pero este no lector parece que no. La respuesta del autor, con zasca épico incluido, no se hizo esperar: "A mí también me gustaba más, no tenía que soportar a tanto gilipollas".

Hoy, en Sevilla, comentario de un fulano mientras me daba la mano:

"Hombre, Arturo. No leído nada tuyo, pero me gustabas más antes, cuando eras reportero de guerra".

Respuesta:

"Yo también me gustaba más. No tenía que soportar a tanto gilipollas".

(Se fue sin mas comentarios). — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) October 4, 2023

"Se fue sin más comentarios", aclaró Pérez-Reverte en un tuit que va camino de alcanzar las 800.000 cuentas en la red social y que ha dejado reacciones como estas:

Yo aprovecharía esa oportunidad de saludarle en persona para agradecerle su dedicación a la escritura y su capacidad de transportar al lector a tantas historias cautivantes, protagonizadas por unos personajes que viven en el recuerdo como viejos amigos. — 8 Cientos (@ochocient0s) October 4, 2023

Yo desde luego si me encuentro con usted, todo un honor por mí parte, tendríamos charla para todos y cada uno de sus libros. Y será la edad, pero me siguen enamorando sus letras. 😘 — La de los eventos. (@RosalEventos) October 4, 2023

No tendré yo esa suerte...de momento me conformaré con acabarme otro de sus libros. Gracias maestro — el tio vinagre (@davizote77) October 4, 2023

No sabe lo que daría por estrecharle la mano y que me dedique uno de sus libros que tengo como oro en paño. Y ese ente, que ha tenido la oportunidad que para mi es difícil tener, le suelta esa payasada. ¡Dios le da almendras a quien no puede roerlas! 😟 Saludos Maestro. — Manuel (@manursanchez) October 4, 2023

Yo me cruze ayer con usted en la calle Tetuán tengo varios de sus libros no me pareció correcto interrumpir ni su paseo ni su conversación pero yo lo disfruté igual que si hubiéramos tenido una charla. Gracias por tanto — Maribel Pérez (@Maribel01681796) October 4, 2023

Por favor, no nos generalice a los Sevillanos por ese energúmeno.

Somos muchos los que le hemos leído, le leemos, y le leeremos.

A la par que disfrutamos de sus opiniones, y de cómo narra sus “aventuras” como ésta. — Sergio Infante (@SergioInfanteM) October 4, 2023

Bien dicho Arturo. Te recuerdo en la tele cuando eras reportero y yo un crío, he leído muchos de tus libros y tus columnas. Si tuviese la suerte de cruzarme contigo te felicitaría por tu gran labor. Falta gente con criterio como tú! Y ya no cabe un tonto más — Alberto Medina (@Alberto620149) October 5, 2023

Hay que ser muy atrevido (o algo peor) para pretender ir de ocurrente con D. Arturo. — Juanjo Fernández 🇪🇸 (@Juanjo_Writter) October 4, 2023

Consciente, después de haber leído a sus seguidores, que existe cierto reparo a pararlo por la calle, Reverte ha insistido en que "me detendría con mucho gusto, como hago siempre, porque un lector es un amigo, a ustedes les debo poder hacer libremente lo que hago".

Sigue los temas que te interesan