La queja viral de Miguel, un "machista y opresor" por ofrecerse a subir la maleta de una chica

Miguel, un tiktoker andaluz con más de 2.600 seguidores en la red social, se ha hecho viral por un vídeo en el que asegura que una pasajera que compartía vagón con él le llamó "opresor y machista" cuando se ofreció para echarle una mano al ver que tenía dificultades para colocar su maleta. Su acusación ha provocado una controversia, con las opiniones divididas entre los que creen al joven y aseguran que el feminismo "se está pasando de la raya" y los que no dan credibilidad a la historia y la entienden como una provocación.

"Soy hombre, soy machista y soy un opresor, así me ha definido mi compañera de viaje en el camino de Sevilla a Granada en tren", comienza explicando, lamentando que la mujer "se ha ofendido y ha pensado que soy un machista por el simple hecho de decirle que si quería que le echase una mano para subir la maleta porque ella sola no llegaba": "Se ha montado un pollo espectacular, yo he flipado, me ha dicho que si por el hecho de ser hombre y ella mujer yo creía que no podía", ahonda.

"La chavala no llegaba, de hecho, al final la ha tenido que ayudar una chica que estaba al lado y también estaba flipando", sigue relatando Miguel, concluyendo que "la idiotez se está apoderando del ser humano, en este país cada vez estamos peor de la cabeza... El feminismo ha llegado a un punto que es lamentable, ¿cómo puede haber personas así? Es simplemente educación, cojones. Si no puedes, te ayudo, no soy un machista por intentar ayudar a alguien".

"Falso feminismo"

"Es que, de verdad, es increíble. Si ser educado, intentar ayudar a una persona que no puede, es ser machista y opresor, me declaro culpable", finaliza Miguel su relato, en un vídeo que supera, solamente en TikTok, las 277.000 reproducciones y que incorpora etiquetas como "falso feminismo":

Ante un aluvión de comentarios criticando que se trata de un invento de Miguel, el hombre ha grabado un segundo vídeo diciendo que "todo es mentira, simplemente lo he hecho para conseguir likes y visualizaciones". Enseguida aclara que estaba siendo sarcástico: "Eso es lo que le gustaría escuchar a más de uno, pero qué va, por desgracia no es mentira". Se defiende de las acusaciones preguntando en qué momento podía ponerse a grabar a la chica que presuntamente le llamó machista.

"No se me hubiera pasado por la cabeza", reitera, comentando que "en la vida he ayudado a todo el mundo, a personas mayores, a chavalas... A partir de ahora, cuando vea a alguien en apuros, cogeré el móvil y grabaré a ver si tiene algún tipo de reacción; pero antes no me había pasado en la vida y no lo grabé, como es lógico". Afirma que está viendo que no es el único al que le ha pasado algo así y repite que "la sociedad se nos ha ido de las manos, la idiotez se ha apoderado del ser humano":

Cabe destacar que ambos vídeos han incorporado en automático el filtro que impone TikTok sobre violencia de género.

