El 'zasca' de un enfermo de coronavirus a Pérez-Reverte por ponerse exquisito con el lenguaje

A estas alturas todos estamos hasta la coronilla del coronavirus en menor o mayor medida. El empacho informativo —que ha crecido exponencialmente desde que hay diagnosticados en nuestro país— nos ha dejado realmente exhaustos. No obstante, si desde nuestra condición de personas sanas estamos hartas, imaginemos cómo se sentirán los pacientes o aquellos que están aislados a la espera de resultados.

El escritor Arturo Pérez-Reverte es uno de los personajes a los que se les intuye el hartazgo. Había pasado de puntillas por el tema del COVID-19 hasta el momento, pero el pasado sábado quiso hacer un chascarrillo en su cuenta de Twitter esperando el habitual aplauso de sus seguidores. Observó un cambio en el lenguaje a la hora de referirse a los enfermos y lo achacó a la necesidad de las autoridades sanitarias de bajar la intensidad de la alarma entre la población:

Empieza a no haber "infectados" de coronavirus, que suena a enfermo y tal, deprime, discrimina y hace feo. Ahora lo que vamos teniendo es "personas que dan positivo".

Y seguimos para bingo. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) February 29, 2020

No obstante, aunque obtuvo 14.000 me gusta y más de 3.800 retuits, el mensaje no tardó en encontrar la horma de su zapato. Y es que el noveno infectado por el virus en Valencia, el periodista Juan Carlos Villena, ha contestado a Reverte con un zasca que todavía está retumbando en la red social:

Soy uno de los infectados que ha dado positivo. Sinceramente me da igual como me nombren. Lo que quiero es que me curen y mi experiencia estas 48 horas es que los médicos saben lo que tienen entre manos y como actuar. Un saludo desde el hospital — Juan Carlos Villena (@juancvillena) February 29, 2020

Lo que no se le puede negar a don Arturo es la elegancia que ha demostrado a la hora de encajar el golpe, contestando a Villena y deseándole una pronta recuperación:

La sanidad española sigue siendo de alto nivel, por lo que yo sé. Un saludo, y que pase pronto. Que el próximo saludo lo intercambiemos estando ya usted fuera. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) February 29, 2020

Algo que el periodista agradeció desde el hospital:

Muchas gracias. En aislamiento cualquier mensaje de ánimo vale diez veces más y se agradece. — Juan Carlos Villena (@juancvillena) February 29, 2020

