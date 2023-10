"No puedo salir, estoy agobiada": el mal trago de una conductora primeriza arrasa en TikTok

Solo aquellos que tienen el carné de conducir saben lo agobiantes que son los primeros meses al volante, cuando realmente uno aprende a llevar un coche. Haber aprobado la teoría y la práctica no te quita el estrés de tener que aparcar en un espacio pequeño con otros vehículos esperando o de reanudar la marcha en cuesta mientras se te cala una y otra vez. Al menos a Ainhoa, la protagonista de la siguiente historia, le ha quedado un relato para la posteridad que está triunfando en TikTok.

Lo ha compartido esta joven murciana en su canal de TikTok, donde le siguen millón y medio de cuentas, contando que lleva teniendo carné tres semanas. Las imágenes se corresponden con la conversación por WhatsApp que mantuvo con su novio Víctor, al que estaba pidiendo consejo después de mandarle un selfie con cara de angustia y decirle que estaba encerrada: "Aquí hay un puto coche detrás y no puedo salir, me estoy agobiando muchísimo, no sé qué hacer", le decía por audio.

"¿Qué dices, cómo que no puedes salir?", preguntaba el chico al otro lado, mientras ella le contaba entre sollozos. "Es que la gente es puto retrasada, hay un coche justo al lado y otro detrás, y es que estoy agobiando, tío, la gente es tonta", respondía, añadiendo que "hay dos coches muy pegados y no puedo". Víctor le pedía que mostrase en fotos cómo estaba aparcada para poder ayudarla y la chica empezaba entonces a mandarle imágenes.

"¡Hay hueco de sobra!"

"Es que yo giro para atrás y no le doy, pero queda un hueco, y entonces me pongo a girar para salir y es que no puedo", asegura, enviando un vídeo en el que se ve claramente que podría maniobrar sin problema con un mínimo de pericia. "¡Si hay hueco de sobra, acho! Solo tienes que hacer dos maniobras", se ríe su interlocutor, valorando que no la ve capaz de irse por ahí con el coche mientras Ainhoa continúa con su agobio y diciendo que "no puedo":

"Menos mal que vino un chico y me ayudó al verme llorando desconsolada, si no, seguiría allí", escribió Ainhoa para aclarar cómo salió del lugar gracias a un ayudante "supermajo". La joven es consciente, después de ver el vídeo, que podía haber salido de sobra, pero el agobio le pudo, ha confesado. Su historia ya la han visto más de 845.000 veces y son muchas las burlas que le están llegando por ello: "De ahí sale hasta un camión", "podría ser yo misma, pero es que es verdad que muchas veces las autoescuelas apenas enseñan a aparcar y a salir de estas situaciones" y "con estos vídeos entiendo por qué cada vez es más peligroso conducir en España" son algunos de los comentarios que le han dejado.

