La DGT ya pone fecha al nuevo carnet de conducir para algunos tipos de coches: los afectados

La Dirección General de Tráfico (DGT), a través de su director, Pere Navarro, ha confirmado que a partir de 2024 entrará en vigor un nuevo tipo de carnet de circulación. Se trata del permiso de conducción B1, una licencia que podrán adquirir desde los 16 años aquellos usuarios que quieran conducir triciclos o cuadriciclos pesados.

Este tipo de vehículos tienen unas especificaciones técnicas muy determinadas: no pueden superar los 400 kg de peso (550 kg si están destinados a transporte de mercancías), no deben rebasar los 90 kilómetros por hora y han de tener una potencia máxima de 15 kWh, cifras notablemente superiores a los triciclos y cuatriciclos de motor actuales que no requerían carnet, los cuales no podían superar los 45 km/h, las 55 cilindradas ni tampoco potencias superiores a los 7 kWh.

"En estos momentos se está acabando de discutir una nueva directiva de permisos de conducir en Bruselas", señaló Navarro al diario Heraldo de Aragón. "Este año debe cerrarse, quizá este semestre. Entonces aprovecharemos para incorporar el B1 al reglamento de conductores. Ya será en 2024", aseguró el director de la DGT. Hasta ahora, este tipo de permiso de circulación ya estaba disponible en países vecinos, como Francia o Portugal.

Esquema de los futuros permisos de conducir. PONS Seguridad Vial AEDIVE

Los vehículos a los que irá destinado este nuevo carnet de conducir se encuentran en una gama intermedia entre los turismos convencionales y los triciclos o cuadriciclos ligeros que no requerían de permiso de circulación. Eso los convierte en una opción más asequible para los jóvenes, ya que no son tan caros –el precio de estos coches suele rondar entre los 8.000 euros, pero al ser principalmente eléctricos se benefician de los descuentos del planes Moves– y, además, son bastante más seguros que sus hermanos 'ligeros'.

También supondrán una oportunidad para los nuevos conductores, ya que a partir de los 16 se les permitirá tener su licencia B1, la antesala de lo que será el carnet de conducir tipo B, al que podrán aspirar a partir de los 18. Hasta ahora, los triciclos y cuadriciclos ligeros que permitirá pilotar el nuevo carné sólo podían ser conducidos con la licencia B. El B1, por tanto, se encuentra a caballo entre la licencia AM de ciclomotores, que puede adquirirse a partir de los 15 años, y el permiso B convencional.

Según el Instituto Nacional de Estadística, alrededor de un millón de jóvenes podrían beneficiarse de este cambio, aunque aún se desconocen cuáles serán los requisitos específicos para adquirirlo. Se sabe que necesitará de un examen teórico y una parte práctica, pero no si será más laxa que la del permiso de conducción B.

