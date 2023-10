El drama de una española en Kenia tras ser atacada por un elefante: "La paliza de mi vida"

Kenia, al este de África, es un país conocido por sus impresionantes parques naturales y safaris, donde se puede disfrutar de animales como leopardos, leones, rinocerontes, elefantes o búfalos. Sin duda, es una experiencia inolvidable que viven cerca de un millón y medio de turistas que deciden viajar hasta este lugar.

Sin duda, el turismo en Kenia está aumentando en los últimos años y, es que, sus inmensos paisajes naturales se han puesto de moda para celebrar eventos especiales como las bodas. Es el caso de una española que decidió ir a Kenia a celebrar su luna de miel.

Lejos de convertirse en el viaje idílico que se esperaba, para la tiktoker @ely_traveler su visita al país africano ha terminado por ser un auténtico drama. "Por favor, mucho cuidado en los safaris", empezaba a advertir la joven en su cuenta de TikTok antes de contar su historia.

La joven ha explicado a sus más de 3.100 seguidores en esta red social que mientras su marido y ella estaban desayunando, una persona les propuso hacer una visita a unos animales que se encontraban en el parking del hotel en el que se alojaban. La tiktoker decidió acudir ilusionada a ver a tres elefantes que permanecían allí.

Sin embargo, el trágico suceso ocurrió después de que un empleado le indicara que podía subirse a una colina para ver mejor a estos animales. "Estábamos bastante cerca, pero yo estaba tranquila porque veía que si pasaba algo podía correr hacia la entrada del hotel y resguardarme. Ya nos habían explicado que los elefantes son superrápidos y que cuando hay crías pueden ser superagresivos", ha explicado.

''Uno de ellos vino automáticamente hacia nosotros. Yo empecé a correr, pero el terreno era muy abrupto. Me caí y me quedé delante del elefante. Me quedé como una pelota y me dio la paliza de mi vida'', ha añadido para confesar después que "está llena de cardenales".

En ese momento, el guía de la joven apareció en el lugar y pudo meterla en el coche para acudir al médico.

"Me daba patadas para un lado y para el otro"

"Yo sentía que estaba jugando al fútbol conmigo, me daba patadas para un lado y para el otro, me arrastraba con la tierra, no podía ni mirar, solo me notaba volando por los aires", ha asegurado sobre el trágico suceso.

Además, ha explicado que "no sé cuánto tiempo pasó, hice como un chequeo mental y dije 'creo que no tengo nada gordo, ninguna fractura de una pierna o algo así' y me hice la muerta".

[El drama que crea la caza furtiva "es grave" y "duradero": los elefantes sin madre sobreviven menos]

''Los del hotel dicen que fue mi culpa porque me alejé, pero fue el hombre el que me dijo que fuera y yo hice todo lo que me dijo el hombre. En ningún momento, por propia iniciativa, me separé del grupo ni de nadie'', ha afirmado. Sobre su estado de salud, la joven ha argumentado que después de su consulta con el médico ''parece que no tengo ninguna costilla rota. No tengo aparentemente nada roto".

Por su parte, el hotel tan solo le ha ofrecido una copa de vino como "disculpa" por el incidente justo después de abandonar su estancia. "Si todo va bien y en dos días no tengo ningún síntoma, no iremos a la playa y daré las gracias por estar viva", ha revelado sobre sus próximos planes.

