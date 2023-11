Un Massa directo asedia a un Milei blando en el debate final en Argentina: "¿Quitarás los subsidios?"

El presidenciable oficialista, el peronista Sergio Massa, mantuvo la ofensiva en el debate televisivo con el candidato opositor, el ultraderechista Javier Milei, que ambos protagonizaron la noche del domingo, una semana antes de la segunda vuelta electoral, o balotaje, que se realizará el próximo domingo 19 de noviembre.

“¿Vas a privatizar ríos y mares, sí o no”, “¿Vas a quitar subsidios, sí o no?”, “¿Vas a eliminar el Banco Central, sí o no?”, “¿Vas a dolarizar, sí o no?”, “¿Vas a arancelar la educación, sí o no?”, aguijoneó sobre sus propuestas más polémicas Massa a Milei, en varias oportunidades durante el diálogo.

Arrinconado e incómodo por la seguidilla de interrogantes, Milei intentó zafarse. “A mí no me vas a condicionar si contesto por sí o por no”. Y contraatacó a su adversario: “Ustedes son todos unos mentirosos, deja de mentir a la gente, si fueras Pinocho ya me habrías lastimado un ojo”.

[Pódcast: Argentina entre dos extremos: Massa o Milei]

Massa, (51 años) actual ministro de Economía y candidato de la coalición oficialista Unión por la Patria (UP), y Milei, (52 años) ultraliberal en economía y en lo político de ultraderecha, disputan la presidencia de Argentina tras haber sido los presidenciables más votados en la primera vuelta, el 22 de octubre.

Empate técnico

Las encuestas de opinión diagnostican que marchan cabeza a cabeza. Prevén un virtual empate técnico y alertan que los indecisos serán quienes, finalmente, inclinen las urnas hacia uno u otro. Por ello, Massa y Milei intentaron mostrarse directos y persuasivos hacia la franja electoral llamada “la avenida del medio”.

En ese sentido, Massa, que es asesorado por el catalán y especialista en elecciones Antonio Gutiérrez Rubí, proclamó que “vengo a proponer un gran cambio: la construcción de un gran acuerdo con políticas de Estado, con diálogo y consenso, pero sobre todas las cosas con respeto a quien piensa distinto".

Milei se presentó como alternativa al sostener que “Argentina lleva 100 años de decadencia. El Estado es el origen del problema, no la solución" y afirmó que “es imposible cambiar la realidad haciendo las mismas cosas y una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre".

“Yo sé cómo hacer crecer la economía, crear puestos de trabajo, terminar con la pobreza, exterminar el cáncer de la inflación”, se vendió. Y reiteró sus propuestas de acabar con la moneda nacional para “dolarizar la economía. Vamos a cerrar el banco Central y acabar con el cáncer de la inflación”.

En todo el debate, Massa mantuvo una expresión fluida y aplomada, mirando a cámaras al hablar. En cambio, Milei torcía la cabeza y se dirigía a Massa, sin mirar a cámaras, y trastabilló varias veces en muletillas verbales para ganar tiempo, “o sea…” y “digamos…”, mientras pensaba qué decir.

[Milei es justo lo que parecía (y cada vez más argentinos se dan cuenta)]

El portal Chequeado.com relevó el número de repeticiones de cada candidato. Contabilizó que la palabra “digamos” fue la más usada por Milei, en 55 oportunidades. Massa, pronunció “Argentina” en 53 ocasiones.

Ante las dudas de Milei, el presidenciable oficialista le reprochó que hiciera su carrera "más que como economista, como standapero (monólogo humorístico) de televisión", aunque ahora que es político, advirtió, "lo que está en juego es el futuro de los argentinos". "Vemos que o te contradecis en la base que presentaste en la Justicia Electoral, y mentís, lo cual es grave, o te contradecis esta noche", arremetió.

Respecto a la propuesta de Milei de romper relaciones con Brasil y China –primer y segundo comprador de productos argentinos- por considerarlos países “comunistas", Massa advirtió que esa medida "significa dejar a dos millones de argentinos sin trabajo" y afirmó que "las relaciones exteriores no se pueden regir por caprichos o ideologías, sino por interés nacional".

“Esto es vos o yo, y los argentinos tienen que elegir quien tiene la templanza, capacidad, equilibro mental, contacto con la realidad, para poder llevar adelante a Argentina”, proclamó Massa, en referencia tácita a los ataques de rabia y violencia verbal en que suele caer su contrincante.

Milei recogió el guante para replicar: “¿Acaso vos los tenés (a esos atributos)?

Y Massa redobló la apuesta proponiendo que “hagamos los dos el test psicotécnico”, algo que Milei ya rechazó en la primera vuelta. “Contale a la gente por qué no te renovaron la pasantía en el Banco Central”, espoleó Massa, en referencia a un traspié laboral de Milei por temas psicológicos.

Otro cruce fuerte tuvo lugar cuando abordaron el tema de la soberanía sobre las islas Malvinas, en poder del Reino Unido desde 1833 y por las cuales hubo una guerra en 1982 que ganó Londres. Massa manifestó que la premier de entonces, Margaret Thatcher, es "una enemiga de Argentina, ayer, hoy y siempre", y valoró a los "héroes" argentinos que cayeron combatiendo.

[Bullrich apoyará a Milei en la segunda vuelta y le acerca a la presidencia de Argentina]

Milei opinó que Tatcher ha sido una de los “grandes líderes” de la “historia de la Humanidad”, junto a “(Ronald) Reagan y (Winston) Churchill”. “Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del Muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda", disparó. “Yo me alineo con Estados Unidos, Israel y el mundo libre”, completó.

Además del apoyo de Vox, Milei ha conseguido en las últimas horas la adhesión del expresidente español Mariano Rajoy, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y ocho ex presidentes latinoamericanos. Son Mauricio Macri (Argentina); Iván Duque y Andrés Pastrana (Colombia); Felipe Calderón y Vicente Fox (México); Jorge Quiroga (Bolivia); Sebastián Piñera (Chile); Luis Fortuño (Puerto Rico) .

Milei, sostuvieron en un comunicado, cree en “las ideas de la libertad y tiene un diagnóstico muy acertado del problema económico del país”. Y expresaron que “representa la esperanza de cambio frente a la continuidad del modelo kirchnerista”. “Es nuestra esperanza y deseo que los argentinos erradiquen democráticamente en las urnas el modelo que los ata al populismo”, añadieron.

Sigue los temas que te interesan