El zasca de Jordi Évole a Monedero tras su crítica sobre la entrevista a Díaz: "Hombre, Juan Carlos"

Lo de Yolanda, la entrevista que Jordi Évole realizó a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado tras de sí un reguero de titulares, algunos de ellos cargando contra el trabajo del periodista, al que han acusado de no formular sus habituales preguntas incómodas a la líder de Sumar y dirigir en exceso la conversación en torno a la figura de Pablo Iglesias. Las redes sociales han sido una vez más un altavoz de las opiniones del público.

Una audiencia que ha vuelto a acompañar a Évole, pues su programa en La Sexta ha firmado su tercer mejor dato con Díaz. No obstante, el aluvión de polémicas llegó al finalizar una charla donde la entrevistada se centró más en la ruptura con Podemos que en desgranar sus ideas y su proyecto político, que inevitablemente quedó en un segundo plano. Es por ello, por el exceso de pablismo, que por ratos se convirtió en una conversación soporífera con una estética que no se terminó de entender.

Pablo Iglesias se dio por aludido y contestó, en su línea, cargando contra el discurso de la que él nombró sucesora. Por su parte, el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, estaba especialmente interesado en saber qué diría Díaz ante Évole y dedicó todo el domingo a analizar diversas cuestiones sobre ella. En primer lugar, aprovechó el tirón para criticar a la periodista Cristina Pardo y también a La Sexta, diciendo de la primera que es "basura" y cuestionando la línea editorial de la cadena:

Gente que hace "periodismo" como @cristina_pardo son, directamente, basura. Quizá le gusta al que tiene al lado, que es el socio de @eduardoinda en la mentira de Islas Granadinas. Pero a la gente decente... @laSextaTV, tu televisión de izquierdas. https://t.co/qv7aZByFHX — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) April 16, 2023

Además, antes de que empezase la entrevista, siguió criticando Monedero que "si la suerte de la izquierda en España depende de lo que salga en un programa de televisión de La Sexta, de las inoportunidades expresadas en una entrevista que sabemos que busca el ruido o de levitaciones que confunden la realidad con los medios, terminará volviendo a anochecer":

Si la suerte de la izquierda en España depende de lo que salga en un programa de televisión de @laSextaTV, de las inoportunidades expresadas en una entrevista que sabemos busca el ruido o de levitaciones que confunden la realidad con los medios, terminará volviendo a anochecer. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) April 16, 2023

Una vez vista la conversación de Díaz con Évole, lejos de hacer sesudos análisis sobre el tema, se limitó a decir que "lo que más me ha interesado" es "por qué dicen que no han comido nada y luego, al final, me ha parecido, aparecen los platos vacíos", una circunstancia que también llamó la atención en las redes. A esta observación, Monedero ha añadido, sarcástico, si es que "¿se lo habrá comido Pablo Iglesias o, en un bucle conspirador, se coló Ione Belarra para llevarse el sushi?":

A mi lo que más me ha interesado de la entrevista de @jordievole es por qué dicen que no han comido nada y luego al final, me ha parecido, aparecen los platos vacíos. ¿Se lo habrá comido @PabloIglesias? ¿O, en un bucle conspirador, se coló @ionebelarra para llevarse el sushi? — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) April 17, 2023

Jordi Évole, que no suele estar dando la réplica cuando le critican en las redes, pero al que pocas veces han cuestionado tanto desde la izquierda como está sucediendo tras la entrevista, ha tirado también de ironía para contestar al cofundador de Podemos: "Hombre, Juan Carlos, tú por aquí", le ha saludado, añadiendo que "los platos están intactos, ni Pablo ni Ione picaron nada. Qué bien que lo que más te haya interesado haya sido eso":

Hombre, Juan Carlos, tu por aquí!!! Fíjate bien. Los platos están intactos. Ni Pablo ni Ione picaron nada. Que bien que lo que más te haya interesado haya sido eso. Siempre estuviste muy preocapado por la nutrición 🥰🥰🥰 https://t.co/o6gP6ibkTO — Jordi Évole (@jordievole) April 17, 2023

Para finalizar, en modo zasca, Évole ha ironizado con que "siempre estuviste muy preocupado por la nutrición".

Sigue los temas que te interesan