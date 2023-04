La visita viral de Rocio Monasterio a la sede de Podemos para reirse de su horario: "¿Estos abren?"

La campaña electoral no comienza hasta mediados de mayo, pero todos sabemos que realmente ya nos acompaña desde hace semanas. Inmersos en esta antesala electoral, los políticos pisan el acelerador y buscan protagonizar los titulares aunque se tengan que convertir, como le ha pasado en este caso a Rocío Monasterio, en una suerte de humorista. La candidata de Vox a la Asamblea de Madrid ha grabado un vídeo en el que visita una sede de Podemos para mofarse de que esté cerrada a las 13:30 horas.

Monasterio había estado visitando el madrileño barrio del Pilar para dejarse ver entre los vecinos y recoger sus demandas, denunciando de nuevo una inseguridad en la zona tras su paseo. En cambio, sus declaraciones no han sido tan populares como el vídeo que le han grabado en el exterior del local que tiene la delegación de Podemos Fuencarral-El Pardo en el número 16 de la calle de La Bañeza. "Que hable la mayoría", lee Monasterio en uno de los carteles, para preguntar después con tono burlón: "¿Estos abren a alguna hora?".

Enseguida se dirige a los vecinos para preguntarles si saben el horario de la sede, precisando que es "la una y media" de la tarde y está cerrada. "La una y media y aquí no hay nadie", reitera, dando toquecitos a su muñeca para evidenciar la hora. Algunas personas confirman entonces que "ese local está cerrado, no tiene vida" y que "no abren casi nunca", así que la de Vox ha concluido que "lo de trabajar, como que no":

El vídeo va camino de las 200.000 reproducciones en TikTok y no ha tardado en llegar a oídos de Podemos Fuencarral-El Pardo, que han querido contestar a Monasterio explicando que "no había nadie porque estábamos repartiendo para la consulta ciudadana sobre la Sanidad y luego trabajando en nuestros respectivos trabajos", añadiendo que después acudieron a la concentración contra el cierre de líneas del Herrera Oria y a la manifestación de conmemoración de la proclamación de la II República:

No, señora @monasterioR… no había nadie porque hoy a las 7:00 estábamos repartiendo para la consulta ciudadana sobre la Sanidad, luego trabajando en nuestros respectivos trabajos.https://t.co/KdFVeDcwn8 — PODEMOS Fuencarral - El Pardo (@PodemosFuencaEP) April 14, 2023

Después en la concentración contra el cierre de líneas del Herrera Oria y más tarde en la manifestación en conmemoración de la II República. Nosotras no tenemos la capacidad económica de su casta para tener contratada a gente en nuestras sedes, @monasterioR #ForzaHerrera pic.twitter.com/KFYXBzgDeM — PODEMOS Fuencarral - El Pardo (@PodemosFuencaEP) April 14, 2023

Disfrute usted del 14 de abril, señora @monasterioR, que vemos que usted si se puede permitir “trabajar” dando paseitos a las 13:30. La esperamos para que defienda vd a las familias.#EligeLaPúblicca pic.twitter.com/xULBZVoizs — PODEMOS Fuencarral - El Pardo (@PodemosFuencaEP) April 14, 2023

Con ironía, le desean al finalizar que disfrute de este 14 de abril porque "vemos que usted sí se puede permitir 'trabajar' dando paseítos a las 13:30".

