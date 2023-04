El zasca de TV3 a Teresa Rodríguez con la Virgen del Rocío y la de Montserrat: "Se puede mejorar"

En los programas de humor de TV3 tienen claro que no van a recular por mucho que sus números cómicos no gusten, como ha sucedido con la entrevista a la Virgen del Rocío que ha levantado ampollas en Andalucía. Ocurrió en Està passant e hirió sensibilidades a uno y otro lado. La del presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, y también la de Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía. Por el camino, ha cosechado asimismo un buen puñado de críticas mediáticas como la de Carlos Herrera o Ana Rosa Quintana.

Sin embargo, como decíamos, no han pedido perdón, sino que han dado dos tazas de caldo a quienes no querían. La dirección de TV3 y la Corporación Catalana de Medios, el ente que controla los medios públicos en la comunidad, han esquivado la polémica como han podido. La productora Minoría Absoluta, que produce Està passant y también Polònia, otra de las conocidas cabeceras cómicas del canal autonómico, ha achacado el revuelo al "electoralismo", en palabras de uno de sus consejeros y protagonistas del gag, Toni Soler.

Lejos de dar marcha atrás, han usado Polònia esta vez para contestar a todos aquellos que habían criticado su número del Rocío, empezando por Moreno y terminando por Ana Rosa Quintana, que les retó desde su programa de Telecinco a hacer burla del Islam y de la Virgen de Montserrat. Así, en este sketch los juntan a todos junto al Dalái Lama, que también ha estado en la palestra estos días por su censurable comportamiento con un menor.

"Es más gracioso"

En las imágenes, un Juanma Moreno de pega protesta por lo del Rocío, diciendo que "menuda Semana Santa nos habéis dado a los andaluces" mientras la virgen asiente e incide: "Es lo peor que me ha pasado nunca y eso que he visto crucificar a mi hijo". Irrumpe entonces la Moreneta para dejar claro que en Polònia ya había salido con anterioridad y llega al poco tiempo el Dalái Lama pidiendo lamer a su bebé. "Con los musulmanes no hay huevos", les dice el presidente, al tiempo que aparece un islamista repartiendo burkas a las vírgenes:

Emplazan finalmente a Moreno a pintar una caricatura de Mahoma y el presidente empieza entonces a relativizarlo todo. Dejan claro que se habían anticipado al reto de Ana Rosa, puesto que a la Moreneta ya la habían parodiado en 2019 acusando de pederastia a los frailes del convento. De hecho, la Conferencia Episcopal Tarraconense evitó entonces hacer una crítica pública, que sí ha hecho ahora con el asunto del Rocío porque "hiere la sensibilidad de muchas personas". Con todo, al hacerse viral el vídeo hay quien ha ido directamente a recomendárselo a Rodríguez, que ha opinado sobre él:

A mí este me ha parecido gracioso. Sólo una cosa. Moreno Bonilla no cecea...Siempre se puede mejorar. — Teresa Rodríguez - Adelante Andalucía ۞ (@TeresaRodr_) April 14, 2023

Siguiendo la misma línea de crítica que había hecho, Rodríguez ha precisado que el acento de Moreno Bonilla no está logrado, pero ha dicho que le ha parecido más gracioso. Además, ha retuiteado el gag completo demostrando que se ha tomado el zasca con elegancia.

