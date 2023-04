El indignante despido de una joven se hace viral: "Estás obsesionada con no hacer más horas"

Twitter se ha convertido en un foro donde denunciar también las malas condiciones laborales y las ofertas de trabajo abusivas, un ámbito en el que hace una gran difusión la cuenta Soy Camarero. En esta ocasión ha sido la protagonista quien ha compartido la captura de pantalla de una conversación por WhatsApp con su responsable en la que le trasladan que la echan por querer cumplir su horario escrupulosamente.

"Te voy a dar de baja", le anuncian en la conversación, explicando que "aquí no ha sentado demasiado bien tu obsesión por cumplir y no hacer más horas de las que pone en el contrato" y ahondando en que "no me puedo ir tranquila cuando me lo comentan constantemente". La jefa le confiesa que "no me gustó que dejaras a Olga sola limpiando para irte a tu hora" porque, defiende, "haberla ayudado a cerrar te hubiese supuesto 20/30 minutos más y eso hacen los compañeros sabiendo que ha sido un finde muy tranquilo".

"No sé, creo que vienes de malas experiencias... ¿Mañana por la mañana te puedes pasar a firmar los papeles?", preguntaba finalmente la jefa, junto con el número de cuenta para abonarle la nómina. La empleada contestaba que sus experiencias anteriores "ni os incumbe ni os afecta, exigir cumplir mi contrato es mi deber como trabajadora y que tú te asegures de que eso se cumple es el tuyo".

La empresa contesta

Además, puntualiza la joven que "no tengo una obsesión con cumplir mi horario, pero me he asegurado de cuál es, porque me dijiste una cosa y en el contrato ponía otra", observando que "me fui a mi hora y recogí lo máximo que pude antes porque aun había clientes y me dijeron que si seguían entrando los iban a atender". Su tuit ha superado el millón de cuentas alcanzadas en la red social:

Hoy en "los jóvenes rechazan el trabajo" pic.twitter.com/sPu9ENCckE — ME QUIERO PEGAR UN TIRO EN LA BOCA (@adriiismyname) April 12, 2023

Después de la gran popularidad que ha alcanzado el tuit, la empresa ha escrito un comentario en el que se defienden diciendo que "tras sacar la grabación de una conversación telefónica, se te 'olvidó' mencionar los tres días que saliste antes de hora" y aclarando que "nosotros pagamos las horas extras, pero buscamos a gente con actitud de trabajo en equipo. De ahí la decisión de interrumpir el período de prueba".

La empleada ha querido responderles justificando que es mentira que grabó una conversación y que "están intentando hacer creer que me fui antes de mi trabajo, cosa que estaré encantada de demostrar que es mentira": "Si tú decides cerrar porque no hay faena, yo no me puedo quedar sola en el local. No debía horas y, sobre todo, no se me pidió recuperarlas porque entonces no hubiera aceptado irme. De todas formas, en el local hay cámaras y es muy fácil demostrar exactamente cuándo entré y salí".

Las reacciones han sido muy variadas, pero principalmente han defendido a la empleada:

Por gente como tú, las cosas cambian, si tod@s haríamos lo mismo el panorama cambiaría completamente.

Gracias. — Chico Equisde🔻 (@xicoequisde) April 12, 2023

Muy orgullosa de esta generación — Jelen 3.6 (Amargada™️🦖) (@GiveMePatient) April 12, 2023

Si quiere echar más horas de las contratadas que vaya ella y las haga. Y que se sigan manteniendo negocios a base de explotar a los trabajadores y lo peor es que lo ven con normalidad, malditos negreros. — CristianJRPG.exe (@Cristian_JRPG) April 12, 2023

te aplaudo!!! mucha gente no tiene los cojones de hacer valer lo que es por derecho, ánimo!! — Habitación 117.(L) (@MariLoLiiii) April 12, 2023

Yo no veo el problema! Cumplió con sus horas de trabajo y no está obligada a quedarse más horas por más amigos que sean de sus compañeros! En el trabajo debes cuidar tus intereses y no el de los demás 🤷🏻‍♂️ si no les alcanzan las horas para limpiar, que cierren una media hora antes — Angel Shu (@Animesshon) April 12, 2023

Claro. Lo suyo es q los trabajadores se vayan cada día 20-30 minutitos tarde. Total, solo son 100-150 minutos gratis a la semana. 4.800-7.200 minutos gratis al año. Una tontería de nada. Qué les cuesta, mujer.



7.200 minutos extra al año son 15 jornadas de 8 horas. 1/2 vacaciones — 🎵 Mami Meeple 🎶 (@mami_meeple) April 12, 2023

Aunque también han sido muchos los que le han emplazado a "aguantar" este tipo de cosas para mantener un primer trabajo.

Sigue los temas que te interesan