Críticas a Rosa Villacastín por cargar contra la gente que compra en "la tienda más barata" de Gran Vía

La periodista Rosa Villacastín es un verso libre, al menos en las redes sociales. La veterana comunicadora y también escritora no se casa con nadie y dispara a diestro y siniestro sin importarle demasiado las críticas, que en Twitter abundan diga una lo que diga. Si además no se escogen las palabras con demasiado tacto, el aluvión de reacciones puede llevarte hasta el trending topic, como le ha ocurrido por el relato que ha hecho de la Gran Vía madrileña.

Una de las calles más famosas y transitadas de la capital, hace tiempo que cedió parte de su identidad en pro de las grandes multinacionales, como es el caso de Primark, que reina entre la ropa low cost. El establecimiento, que abrió en octubre de 2015, factura cerca de 2.000 millones y se ha convertido en una especie de centro de peregrinación, puesto que tanto los madrileños como los visitantes ―más incluso los segundos que los primeros― ceden a la tentación de perderse en esta megatienda.

Un complejo comercial que, sospechamos, no gusta demasiado a Rosa Villacastín. La periodista tuiteó el pasado sábado empezando por un contundente "qué espanto", para explicar que había ido por Gran Vía y llevaba tiempo sin pasar por allí. "Miles de personas dando vueltas, las aceras sucias", ha relatado, coronando su crítica con que la mayoría "de quienes llevan bolsas" son "de la tienda más barata":

Qué espanto. Hacía tiempo que no pasaba por Gran Vía. Miles de personas dando vueltas, las aceras sucias, La mayoría de quienes llevan bolsas, de la tienda más barata. Que paren que me bajo. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) April 15, 2023

"Que paren, que me bajo", ha añadido Villacastín, cuyo tuit ya supera un alcance de 2,2 millones de cuentas. Una viralidad que se ha traducido en un reguero de críticas que acusan a la periodista de ser una "clasista" y no querer cruzarte con "chusma ni con pobres". Estos son algunos de los comentarios que ha tenido que esquivar:

Pasea mejor por la calle Serrano, Rosa, y no tendrás que cruzarte con chusma ni con pobres. Cuando llegues, tranquila, nosotros paramos y tú te bajas. Y no vuelves a subir. — Guillermo Toledo 🇪🇭 🇨🇺🇮🇨 (@guillermoTM1959) April 15, 2023

Ha sonado muy clasista,Rosa en el mundo existimos los vulgares ,los pobres,los que no llegamos a fin de mes y vestimos de baratillo y damos vueltas por zonas comerciales con una ilusión viendo escaparates,pero tranquila no es contagioso.😉 — P.Elena (@ringblue2) April 15, 2023

Fíjate cómo está el país, Rosa, que nos gustaría ir a Loewe y no podemos. Yo estoy desolada, me bajo contigo en cuanto paren. 😒 — Elena_s_c (@elen_s_c) April 15, 2023

Rosa si Madrid está sucio no es culpa de lo ciudadano@s, es de alcalde el inepto de Almeida que Madrid y los madrileños-as les importa una 💩creo que con este comentario que haces debes de pasear por el barrio de Salamanca , donde están los Cayetano@s y todo@s los pijos-as 😡 — Conchi (@tconchim_conchi) April 15, 2023

Mejor si te disculpas . Qué suerte tiene la gente de pasear , comprar y poder disfrutar un finde . Ve a Cuba o Venezuela para espantarte de verdad . Qué tweet tan bochornoso . Esa actitud tuya sí que es un espanto . — Rosa Jordá Oliver (@JordRosa) April 15, 2023

Dale una vuelta a esto que has escrito que ha quedado regulinchi. Alguna igual llevaba una bolsa de @Atlantica30 mi tienda situada en la calle Estrella con Libreros. 22 años llevó rompiéndome el lomo para dar servicio a todos los que nos visitan y les debemos maximo respeto. — Alberto Manuel Gracia Fernández 😉 (@AlbertoMGracia) April 15, 2023

Me parece un comentario de lo más clasista, señora. Debo recordarle que el partido político que tanto defiende usted es el que está gobernando — 𝕯𝖆𝖘𝖙𝖆𝖓 (@dastansullivanf) April 15, 2023

Hay un poco de clasismo en tu tweet — Retro (@R3TR0_04) April 15, 2023

Perdona por no comprar en Chanel y comprar en Primark — I N F I N I T A (@iiehsoll) April 15, 2023

Estás muy amargada! Yo tb he estado esta mañana y me ha parecido maravilloso ver tanta gente disfrutando de una mañana radiante. Por cierto: mi hija ha comprado en Bershka, espero que nuestra bolsa no haya herido tu sensibilidad! Lo q hay que leer! — Yoymicircunstancia (@Yoymicircunsta1) April 15, 2023

Tu comentario rezuma clasismo e ignorancia a partes iguales. La próxima vez, Rosa, periodista y escritora, mejor cita a Cervantes:

“Dos linajes sólo hay en el mundo: como decía una abuela mía, que son el tener y el no tener, aunque ella al de tener se atenía.” — LadyDiabola🧡 🇺🇦 (@LadyDiabola) April 15, 2023

Vaya por Dios uno quiere darse una vuelta tranquilita por la Gran Vía en pleno centro de Madrid y resulta que hay mucha gente. Además, pobres. Lo de las aceras sucias si que lo compro, aunque por lo menos hay acera, no como en Sol. — Álvaro (@Garrapinhos) April 16, 2023

Rosa no soporta a los pobres, pero que dice que es de izquierda y tal… igual tienen que comprar en la tienda más barata gracias a la tremenda subida de precios provocada por tu amado líder. — Mr. HAL➰ (@OnlyHAL2) April 15, 2023

A ver qué tiene de malo comprar en Primark, lo mismo tú compras en Prada y paseas a tus galgos afganos por serrano y las bolsas te las lleva el chofer, pero la Gran Vía llena de gente normal es una maravilla — Ana Bolena Tudor (@anabolenatudor) April 15, 2023

Por favor, que cierren la Gran Vía a las personas que compran en tiendas baratas. A Rosa Villacastín le incomoda. — AnaSI (@AnaSaura11) April 15, 2023

Villacastín ha querido defenderse de algunos, explicando que le entristece que "en Gran Vía hayan desaparecido las tiendas pequeñas, de moda, ante la imposibilidad de competir con las grandes marcas" y asegurando que ella aspira a una "ciudad donde puedas pasear, sentarte en una terraza a tomar algo, no un parque temático". Asimismo, ha matizado que no trataba de ser clasista: "No era mi intención, solo quería describir en lo que se ha convertido el centro de Madrid, no es el que vivió muchos años y por él ahora no se puede dar un paso".

