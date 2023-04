¿Qué animal ves más claro en esta imagen? Responde al test y conoce lo que más valoran de ti

M. C.

Están de moda y nadie puede escapar a lo adictivos que son. Los test de personalidad y los acertijos visuales viven una época dorada gracias a las redes sociales. Los juegos que muchas veces hicimos de niños ahora cobran una nueva dimensión para entretenernos en nuestros ratos libres y retar a los amigos. Unos nos ayudan a reflexionar sobre aspectos de nuestra vida que teníamos apartados y otros contribuyen a mantener activa nuestra agudeza visual. En este caso, hoy te traemos un test de personalidad, pero te dejamos otros que hemos publicado estos días, como 'Nuevo test visual: lo que veas primero en la imagen revelará algo importante de tu vida' y 'Descubre quién cree que eres una persona negativa respondiendo lo que ves en la imagen del test viral'.

La idea esta vez es mostrarte de nuevo la imagen de portada, donde decenas de trazos y colores se superponen, para que distingas entre lo que parece un garabato la forma de uno de los seis animales que se esconden en ella y que están ligados a cualidades diferentes. Para eso, debes observar la ilustración con calma y decantarte por uno de ellos. Debe ser el que mejor veas o más te llame la atención, eso lo dejamos a tu elección, pero únicamente puedes escoger un animal.

Estos test de personalidad nos ayudan, sobre todo, a hacer una reflexión sobre nosotros mismos. Fomentan una especie de examen de conciencia sobre lo que somos y nuestras cualidades, pero también a hacer inventario de defectos y aspectos a corregir o suavizar. En todo caso, como advertimos en este tipo de publicaciones, se trata más que nada de un divertimento, un pasatiempo al que no deberías dar más importancia que la lúdica. Ahora sí, ¿estás listo?

Imagen del test

¿Qué ves en esta imagen?

Resultados del test

Cuando hayas elegido a uno de los seis animales, sigue leyendo:

Has visto un caballo

Si has visto a un caballo es que eres una persona que destaca por su generosidad y estás dispuesta a ayudar a tu entorno sin esperar nada a cambio. Amas pasar tiempo con los tuyos porque los consideras lo más importante de tu vida.

Has visto una mariposa

Si has visto una mariposa es que eres muy sensible y soñadora, al tiempo que te consideran la más calmada. Tienes un pronto pronunciado porque tienes carácter, pero siempre acabas con una sonrisa y te preocupas por todos.

Has visto una serpiente

Si has visto una serpiente es que eres muy observadora y detallista, no te gusta recibir órdenes y crees que tu camino es el correcto siempre. Crees que el amor es breve y por eso tus relaciones también lo son. Aborreces a las malas personas y a la hipocresía.

Has visto un águila

Si has visto un águila es que eres una persona muy confiada y centrada en las cosas que no te hacen perder el tiempo. No te gustar pelear y evitas los conflictos por asuntos sin relevancia. Destacas también por tu valentía y por ser resolutiva.

Has visto un perro

Si has visto un perro significa que eres una persona leal y comprometida con tu vida. Tiendes a proteger a todo tu entorno y odias ver sufrir a las personas que amas. Tienes las cosas muy claras, pero también eres demasiado terco cuando te llevan la contraria.

Has visto un león

Si has visto un león es que eres una persona con un carácter fuerte y siempre escuchas cuando te piden un consejo. Si no te conocen pueden verte como una persona fría, pero eres todo lo contrario: muy amorosa y cariñosa.

Ventajas de los test de personalidad

Podemos conocer los rasgos de nuestra personalidad oculta o saber más detalles de nuestro comportamiento gracias a las reflexiones que nos facilitan estos test de personalidad virales. Suponen además una manera divertida de distraerse y un ejercicio saludable para nuestra mente, al salirnos de la rutina y del típico contenido estruendoso de las redes sociales.

Entre los beneficios que se destacan, está el hecho de comprender mejor a otras personas e incluso a nosotros mismos, así como identificar nuestros gustos y las cosas que nos desagradan. Tampoco hay que olvidarse del conocimiento que nos trasladan sobre las reacciones que podemos tener ante situaciones complicadas o la mejora de nuestras fortalezas. Así, además de ser útiles y entretenidos, nos ayudarán en el desarrollo personal.

