El anuncio viral de un padre sevillano buscando canguro para la Feria de Abril: "Ofrezco gazpacho"

Imagínate estar esperando todo un año a que llegue la Feria de Sevilla y que te falle el canguro que se tiene que quedar con tu hijo pequeño para que tú des rienda suelta a la juerga contenida estos meses previos. Pues esto es lo que le ha pasado a Manuel Marañón Cervantes, más conocido en el barrio sevillano de Los Bermejales como Lolo, un padre que se ha hecho viral por su peculiar oferta de trabajo para encontrar alguien que cuide de su "talibán".

Lolo había escrito el mensaje en un grupo de Facebook que comparte con vecinos del barrio el pasado 11 de abril y el "arte" que le ha echado al asunto ha servido para hacerse famoso en todo el país. Explica el sevillano que busca canguro para tres días: domingo 23, lunes 24 y miércoles 26 porque "el resto de días ya me intentaré escapar yo solo", ha bromeado. Así, especifica que el horario sería de 14:30 a 23:00 horas "más o menos, y prometemos que al llegar a casa no vamos a darte la vara con acontecimientos, anécdotas y momentos acaecidos en el Real".

Hablando de la criatura, informa de que "al talibán que hay que cuidar es un niño de 10 años y ya puede ser el fin del mundo que no va a salir del cuarto mientras haya wifi y no quiebre Fortnite". Además, ofrece "gazpacho, tortilla, filetitos empanados" y "todos los canales y plataformas como Netflix, HBO, Prime...". "Si quieres pasar unos días inolvidables contesta esta publicación y te llamamos para concretar precios, número de filetitos o si el gazpacho lo tomas con o sin huevo duro", finaliza.

Puntualiza también que "esto es verdad", dejando claro su urgencia porque, confiesa, "me veo que el gasto de tintorería no ha servido para nada". En los comentarios aparecen varias personas dispuestas a hacerle de canguro al "talibán", pero también otras muchas que aplauden la oferta de empleo y piden que "mínimo que Andalucía Directo te contacte para una entrevista". "Qué arte, Lolo... Gazpacho, filetes empanados... suena muy bien y además tu niño es un encanto", le dicen.

"Qué arte, desde luego que merece la pena leerte por el lote de reír que me he echado" y "está sí es una superoferta de trabajo y más con arte, sí señor" son otras de las apreciaciones, donde le preguntan además si "el gazpacho es de bote". "Casero, por Dios, casero. Para lo único que me deja la parienta utilizar la Thermomix", responde el bueno de Lolo, que ha agradecido a todo el mundo su implicación: "No sé si daros las gracias o irme del barrio porque me he tenido que apuntar a un curso de cocina para el menú".

Informaba después de que había encontrado canguro "para esta feria y para los próximos 2.400 años", asegurando que "han sido tantísimas las personas interesadas y solicitudes que he recibido, que he tenido que filtrar según varias condiciones que me parecían las más importantes y que se pueden resumir en: lo que diga mi mujer". Sin duda, un máquina Lolo. Que se lo pase muy bien en la feria, que bien lo merece.

