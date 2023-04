El rifirrafe entre Belarra y Àngels Barceló por "rechazar" entrevistas: "Habéis dicho que no"

La entrevista de Jordi Évole a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, todavía sigue trayendo cola y salpicando a diestro y siniestro. Ahora ha llegado a enfrentar a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, con la periodista Àngels Barceló, quien aseguró este martes en Hoy por Hoy, el programa que conduce en Cadena Ser, que la líder de los morados había declinado una entrevista con ella.

Para entender el cruce de acusaciones hay que remontarse a este lunes, cuando Pablo Iglesias abordó el tema Yolanda Díaz en el Ágora de Hora 25, en la misma cadena radiofónica. Se trata de un espacio de tertulia que comparte con la exministra Carmen Calvo y con el exministro García Margallo, moderados por Aimar Bretos. Después de esquivar durante un rato el "elefante en la habitación", el exvicepresidente habló del tema sin pelos en la lengua.

Justificó, entre otras cosas, que él sigue siendo un altavoz de Podemos porque la formación no tiene espacio mediático. Este es el asunto que Barceló ha llevado hoy a sus micrófonos, explicando que Díaz "dijo que Pablo Iglesias está archipresente desde que abandonó la política activa y este defendió que lo hace, que tiene presencia mediática, porque se lo pide su secretaria general". En voz ya del protagonista, rescató un corte del día anterior: "Yo hago lo que me ha pedido mi secretaria general que haga".

"Ione, que es una mujer muy pragmática, me dijo un día: 'Pablo, tú eres uno de nuestros principales activos en los medios de comunicación, básicamente porque no hay casi nadie en los medios de comunicación que defienda las ideas de Podemos'. Y fue muy clara, diciendo que necesitamos que haya una voz que esté en el mayor número de lugares posibles para que defienda nuestras ideas, porque nuestras ideas en las teles y en las radios no las defiende nadie", ha explicado Iglesias en el Ágora.

Dice Pablo Iglesias que tiene "presencia mediática" porque así se lo piden, que en los medios no hay voz para Podemos.



👉 Puntualizamos: Ione Belarra declinó nuestra invitación y no quiso ser entrevistada el pasado 3 de abril. pic.twitter.com/IGG2HssO8q — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) April 18, 2023

En este punto, Barceló dijo que quería puntualizar que "aquí Ione Belarra ha sido entrevistada en más de una ocasión y, por ejemplo, sin ir más lejos, a la mañana siguiente de que Yolanda Díaz presentara su plataforma Sumar", refiriéndose al pasado 3 de abril, "fue invitada a este programa para preguntarle, precisamente, por todo esto", siguió la periodista, añadiendo que "declinó la invitación y no quiso ser entrevistada, así que presencia mediática, cuando se considera que hay algo que hablar sobre Podemos, Ione Belarra es invitada, como mínimo, a esta casa".

Hoy por Hoy subrayó la intervención de Barceló en un tuit que poco después fue replicado por la propia Belarra, aclarando que "hemos solicitado muchas veces participar en tu programa", pero "la mayoría de las veces nos habéis dicho que no" y preguntando si "¿solamente interesa la secretaria general de Podemos el día después de la presentación de Sumar?":

Hemos solicitado muchas veces participar en tu programa @AngelsBarcelo. La mayoría de las veces nos habéis dicho que no.

¿Solamente os interesa la SG de @PODEMOS el día después de la presentación de Sumar? https://t.co/PzentcQEsL — Ione Belarra (@ionebelarra) April 18, 2023

