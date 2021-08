El gazpacho casero andaluz es una de las sopas frías más típicas de España, que no puede faltar en nuestra cocina en verano. Es refrescante, fácil de hacer, nutritivo y barato. Además, es muy saludable puesto que sus ingredientes principales son las verduras y hortalizas.

Hacer una receta casera y fácil de gazpacho en casa no tiene ninguna dificultad, y se puede elaborar tanto con una batidora tradicional, como con la Thermomix. Lo importante es buscar buenos ingredientes de temporada.

Cómo hacer gazpacho casero

Ingredientes:

Para hacer gazpacho casero necesitaremos los siguientes ingredientes, teniendo como base 4 personas:

1 kg de tomates variedad pera

1 pimienta verde italiano

1 pepino

Media cebolla

2 dientes de ajo

50 ml de aceite de oliva virgen extra

250 ml de agua

Sal al gusto

30 ml de vinagre de Jerez

Pasos para su elaboración:

1. Limpiamos bien los tomates, los cortamos en cuartos, y los introducimos en un bol grande

2. Pelamos, limpiamos y cortamos los pepinos en trozos pequeños

3. Realizamos la misma operación con el pimiento, la cebolla y los dientes de ajo

4. Introducimos todas las verduras en el bol con los tomates

5. Cortamos el pan de hogaza en trozos pequeños, lo introducimos en un bol a parte, echamos un poco de agua y lo dejamos reposar durante unos 10 minutos para que se ablande y sea más fácil de batir

6. Añadimos el pan al bol con el tomate y todas las verduras, echamos el aceite de oliva virgen extra, el vinagre de jerez, y batimos con una batidora de brazo, hasta que quede una salsa líquida. Podemos optar por la Thermomix programada para hacer gazpacho.

7. Una vez batidos todos los ingredientes, lo pasamos por un chino para retirar posibles trozos de piel y que quede una sopa fría de textura homogénea. Introducimos en un recipiente, corregimos de sal y metemos en la nevera hasta la hora de consumirlo.

Podemos consumirlo como una bebida fría, o bien servir en un plato hondo con trocitos de pan y parte de la verdura del gazpacho: pimiento, pepino, cebolla y tomate. De esta forma, tendremos un primer plato completo y refrescante. También podemos variar la guarnición con unas lascas de jamón y pan tostado.

Otras formas de preparación de gazpacho

Con los ingredientes básicos para hacer gazpacho casero existen otras recetas innovadoras que son nuevas versiones del gazpacho andaluz de toda la vida, pero con un toque distinto: gazpacho de sandía, gazpacho de cerezas o gazpacho de fresas, de melón o de remolacha, entre otras modalidades. Su sabor es sorprendente y tan sólo tendríamos que añadir estas frutas a la receta base.

El gazpacho es apto para celíacos, siempre y cuando prescindamos del pan, o escojamos un pan sin gluten. Queda igual de sabroso y las personas con alergia al gluten lo pueden consumir igualmente.

Otras variedades de gazpacho incluyen introducir algo de comino o hierbabuena, lo que les da un sabor más aromático e intenso, sin perder el sabor original de los ingredientes principales.

Trucos y consejos para preparar un gazpacho

La receta de gazpacho casero andaluz es muy sencilla, y a veces es conveniente prepararlo para que dure más días. En este caso, uno de los mejores consejos es prepararlo con un chorro de limón, que sustituya al vinagre. Podrá aguantar varios días en la nevera en perfectas condiciones, sin riesgo de que, al prepararlo con vinagre, pueda adquirir un sabor algo metálico antes de su consumo. Cuando lo vayamos a servir podemos agregar algo de vinagre, corregir de sal y ¡listo!

Para hacer un gazpacho casero de primera, lo importante es escoger muy bien los ingredientes, que han de ser frescos y de temporada. Lo fundamental es elegir tomates pera que estén maduros, cuestión que notaremos al tacto, y sobre todo que sean de calidad. Esta variedad es la más indicada para el gazpacho. Una curiosidad es que, con la mezcla de ingredientes, el gazpacho no quedará rojo, sino que tendrá un intenso color naranja.

El gazpacho puede tener una textura más líquida, para lo que añadiremos algo de agua fresca y mezclaremos bien, o si queremos un gazpacho de textura más sólida, será suficiente con el líquido de las verduras, el aceite y el vinagre. Todo es cuestión de gustos. Lo que no debemos hacer es pasarnos con el agua, para que no nos quede un gazpacho completamente aguado e insípido.

Tomar un buen gazpacho casero andaluz es una buena idea para seguir una dieta saludable, puesto que además de no engordar (un vaso de gazpacho como bebida no supera las 100 calorías) es fuente de vitaminas. Tiene vitamina C, principalmente por el pimiento, pero también vitaminas A y E, minerales como el fósforo, el hierro, el calcio, el magnesio y el zinc, así como fibra vegetal y sustancias antioxidantes, muy beneficiosas para nuestro organismo. Además, es una bebida diurética y depurativa, por contar entre sus ingredientes con aceite de oliva virgen.

Si durante mucho tiempo fue considerado como un alimento barato para presupuestos ajustados, y se le conocía como el alimento para pobres y segadores, hoy en día es un alimento que, siendo barato, es muy apreciado y forma parte de los menús más selectos, incluso ha adquirido fama a nivel internacional, gracias a la facilidad para prepararlo, a que se trata de una sopa fría muy saludable que contiene un cóctel de vitaminas esenciales, y que en épocas estivales funciona muy bien como primer plato.

