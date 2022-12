2 de 10

La modelo española no se pierde un partido de la selección portuguesa en el mundial, aunque Cristiano esté en el banquillo como sucedió con el último. Georgina, siempre ideal con su look de firma, posó en las gradas y envió este mensaje tras el triunfo del equipo de su pareja apoyándole: "Enhorabuena, Portugal. Mientras los 11 jugadores cantaban el himno todos los objetivos puestos en ti. Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre. Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más".