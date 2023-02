El zasca de Abellán a Echenique que se le ha vuelto en contra: "Eres más caro que un rey inútil"

Asestar un zasca con la elegancia suficiente como para que no se vuelva en contra de uno es un arte y José Antonio Abellán todavía no lo domina. Una buena réplica tiene que tener su dosis de humor y lanzarse en un tiempo concreto, respondiendo a una interpelación y siendo mordaz, pero no cruel. Solo así se puede conseguir un consenso y que hasta los simpatizantes de la víctima acaben aplaudiendo. Pero nada de esto ha pasado en el mensaje que el comunicador ha enviado a Pablo Echenique y que el de Podemos ha replicado.

El que fuera una de las voces más reconocibles de la parrilla de Cadena Cope le tiene una especial inquina al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados y ha vuelto a la carga, llevándose a cambio una retahíla de comentarios negativos. Todo empezó con el comentario de Echenique sobre un artículo que hablaba del Monte de El Pardo, una extensión de más de 16.000 hectáreas que se encuentra en Madrid y está controlado por Patrimonio Nacional como propiedad de la Casa Real.

De toda su extensión, solo 900 hectáreas son de acceso libre, pero el resto es de uso exclusivo de la Corona gracias a un privilegio que se perpetúa desde el siglo XV. Al respecto, Echenique ha comentado con su habitual sarcasmo que "cuando te cuenten que la monarquía que tenemos es moderna y que no tiene nada que ver con los tiempos medievales, puedes responder que la cuarta parte de la capital de España es un coto vallado":

Cuando te cuenten que la monarquía que tenemos es moderna y que no tiene nada que ver con los tiempos medievales, puedes responder que la cuarta parte de la capital de España es un coto vallado y de uso privativo de la Casa Real. ¡160 km2! https://t.co/n335dmEcCA — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 18, 2023

Echenique ha recibido todo tipo de comentarios por su tuit, pero el que más ha sorprendido es el de Abellán, que ha hecho en un tono inusualmente hostil. Le llega a decir que España es una "sociedad moderna" y argumenta para reforzar esta idea que "un antiespañol como tú puede vivir aquí de puta madre con 130.000 euros de sueldo más el trinque", además de haberle "dado de comer y tratarte medicamente toda tu vida":

Fíjate si es una sociedad moderna que un antiespañol como tú puede vivir aquí de puta madre con 130.000 euros de sueldo más el trinque. Y eso después de haberte dado de comer y tratarte medicamente toda túvvida. Sales más caro que un rey inútil https://t.co/U9VGZEDDeu — jose antonio abellan (@jaabellan) February 18, 2023

"Sales más caro que un rey inútil", llega a decirle Abellán a Echenique para finalizar su ataque, una crítica que no ha terminado de entenderse en Twitter y que ha llegado a parecer "miserable" a muchos tuiteros, especialmente sensibilizados por la situación de diversidad funcional del portavoz morado:

El nivel de degradación moral que sufres es incapacitante, Abellán. Se puede estar en desacuerdo sin degradarse moralmente como lo acabas de hacer. Qué lástima. La soberbia te ha dejado inútil. — Raúl Solís 🏳️‍🌈✌🇪🇺 (@RaulSolisUE) February 19, 2023

Así me gusta, José Antonio, que vayas de frente, y no disimules el asco que das — ojalasupieratantocomovosotros (@Ojalasupierata1) February 19, 2023

Interesante comentario... digno de cualquier Hater de Twitter.



Qué aporta insultar al diputado de Podemos por su condición de discapacidad? O me he perdido las razones que están en otro hilo?



La comparativa con cualquier miembro de la casa real es una ficción inaudita. — V Dominguez M (@dominguezmv) February 20, 2023

Ay Abellán, para lo que has quedado!! — Jesús Estén (@jesusesten) February 19, 2023

Imposible escribir algo más miserable. Le voy a dar un dato: el karma es un hijoputa con mucha puntería. — CleopatroLL (@Cleopatroll) February 19, 2023

Si tu eres ejemplo de españoladidad apúntame al equipo de Echenique. — Paco Jones (@elgranpacojones) February 19, 2023

Abellán entregando y retirando carnets de españolidad. Qué fantasía. — macuahuitl (@Apamacahuitl) February 19, 2023

Tu violencia verbal, tu deshumanización te hace ser un sujeto peligroso y anti-humanidad. Eres un miserable. Pobre personita, qué poco amor te dieron tu padres, @jaabellan — Paz Carretero 💜🌍🐍 (@HeiwaPaz) February 19, 2023

Es científico del CSIC.

¿Tú? — 🖤🦋S🦋🖤 (@sylvmaz) February 19, 2023

Esto se lo dices a un tipo que es científico de CSIC tú qué lo más destacable que has hecho es soltar paridas en la radio de los obispos 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Bulldog Punk (@bulldog_punk) February 19, 2023

Lejos de retractarse, Abellán ha echado más leña al fuego aseverando que "gastar un solo euro en Echenique es menos rentable que hacerlo en los inútiles de la Casa Real":

Fíjate que hay 20 o 30 respuestas interesantes a mi tweet original pero entre los que tienen unos poquillos seguidores y los que acusan de votar a VOX no me veo con fuerzas… gastar un solo euro en @PabloEchenique es menos rentable que hacerlo en los inútiles de la @CasaReal — jose antonio abellan (@jaabellan) February 19, 2023

Por su parte, Echenique también ha querido contestarle, comparando su discurso con el de la Alemania nazi:

Este discurso de que las personas con discapacidad le cuestan dinero a la sociedad es exactamente lo que argumentaban los nazis para mandarlas a los campos de exterminio. https://t.co/AgkhpIE61o — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 20, 2023

No es la primera vez que Abellán intenta ridiculizar al de Podemos saliendo él finalmente escaldado. Sucedió durante los últimos Juegos Olímpicos, cuando bromeó con la posibilidad de que Echenique participase con el equipo paralímpico español.

