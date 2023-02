Lluvia de zascas a Jorge Javier por su artículo contra Ayuso: "No tendría un novio que la votase"

Desde que Jorge Javier lideró el asalto al palacio de invierno asegurando que nunca se acostaría con "un facha" aunque estuviese pasando "una mala racha", y se mostró orgulloso de ser "rojo y maricón", el presentador de Telecinco no ha pretendido esconder sus inclinaciones políticas y volver al particular armario ideológico en el que permanecen aquellos que no quieren líos. Después de haber apoyado al socialista Gabilondo con no muy buen resultado, ahora ha aparecido junto a Mónica García y está cargando duramente contra Isabel Díaz Ayuso.

Se dejó ver al lado de la de Más Madrid en la manifestación en defensa de la sanidad pública y contestó a Almeida cuando se mofó de él recordándole el gafe que le había pasado al candidato del PSOE. Ahora, Jorge Javier se ha subido al carro de las tendencias después del artículo que ha escrito en Lecturas criticando a la presidenta de la Comunidad de Madrid: "No tendría ninguna relación sentimental ―un novio, vamos― con un muchacho que votase a Isabel Díaz Ayuso. Me he quedado ya sin el aguante necesario para escuchar a gais defendiendo a la señora presidenta", ha sentenciado.

En el texto, llega a asegurar que prefiere "morir torturado por Pablo Iglesias a fallecer acunado por las palabras de Isabel Díaz Ayuso", de la que afirma que "cuando lee, se nota que no entiende muy bien lo que dice". Relata también que preguntó a un chico con el que tonteaba en Instagram si iba a ir a la manifestación del domingo y si votaba al PP de Madrid, concluyendo que se podría enamorar de él porque no era de derechas: "Lo primero es que la presidenta no siga desmantelando la sanidad pública".

Sanidad o Ayuso, no hay otra. https://t.co/pAlAzz3CtA — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) February 17, 2023

"Porque nos jugamos la vida, esa misma a la que ella hace tanta referencia cuando arruga el entrecejo de manera regañona al hablar del aborto. Sanidad o Ayuso, no hay otra", concluye el artículo que ha escrito Jorge Javier. Un texto que ha generado una gran controversia en la red social, entre los que aplauden sus palabras y aquellos que han preferido tirarle algunos zascas como estos:

Pero si tú vas a la privada qué cojones sabrás? — Fernando Soler (@Fernand74003791) February 17, 2023

Yo, con que pagues tus impuestos y no defraudes ya me conformo. — aserejé (@asereje_ja2022) February 17, 2023

La ultima vez que te pusiste en la foto en unas elecciones (PSOE y Gabilondo) se pegaron un batacazo que fué histórico!

GRACIAS JJAVIER!!! MASMADRID DESAPARECERÁ CON TU AYUDA!

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/700nlUi0L0 pic.twitter.com/PuaClDTMxj — Breaking Dexter (@DexterBreaking) February 17, 2023

Escojo @IdiazAyuso .

Haz caso a tu madre ....

Las madres siempre tienen razón. pic.twitter.com/FHaoeppls9 — 𝑬𝒎𝒊𝒍𝒚 𝑪𝒉𝒂𝒕𝒆𝒂𝒖 ❦ ⚜ (@TUDYMG23) February 17, 2023

Que suerte tienen los que votan a Isabel 🤣🤣🤣🤣 — Fali (@Falipulpo) February 17, 2023

Habrá que esperar a finales de mayo para saber si el gafe de Jorge Javier es tan potente como dicen algunos.

