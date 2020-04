El día que Jorge Javier se convirtió en símbolo de la izquierda defendiendo a "rojos y maricones"

Llevamos cerca de dos meses viviendo en una ensoñación. Se suceden los acontecimientos, a cada cual más surrealista, en una atmósfera distópica de la que no acabamos de despertar. No abandonamos el permanente delirio en el que estamos inmersos y, cuando creemos que nada nos puede sorprender, aparece un nuevo episodio con el que optamos por reír a carcajadas para no llorar desconsoladamente.

El último de estos capítulos delirantes está protagonizado por Jorge Javier Vázquez, el presentador de Telecinco que, contra todo pronóstico, se ha labrado un rinconcito en el corazón de los "rojos" y "maricones" de todo el país después de soltar varias perlas contra Vox en sus programas. Y todo, cómo no, desencadenado por obra y gracia de las las noticias relacionadas con el culebrón mediático de nuestros días: el Merlos Place.

Todo empezaba este sábado en el Deluxe, cuando Marta López contaba su versión sobre la infidelidad televisada de la que era su pareja, Alfonso Merlos. El presentador aprovechaba la coyuntura para meter una cuña que dejaba boquiabierta a la audiencia:

La filosofía de Jorge Javier es la mía pic.twitter.com/k5nAXuxpcR — Estibaliz (@Estibartist) April 25, 2020

Minutos más tarde, Jorge Javier volvía a la carga, esta vez bromeando sobre la polémica de Jon Kortajarena con Glovo, a los que afeó haber esperado más de dos horas por una tortilla:

Jorge Javier: “Si fueras Jon Kortajarena la de tortillas que podrías comprar con 10.000 euros”.

NO PUC MÉS. ?￰゚リツ?￰゚リツ?#MartaSinMerlos #MerlosPlace.pic.twitter.com/9wXiYOmUh3 — Sergio López (en casa ?) (@sergiolm216) April 25, 2020

Por si fuera poco, Jorge Javier también tenía un recado para Javier Negre, el conductor del programa Estado de Alarma donde se hicieron públicas las imágenes de la discordia:

Jorge Javier en el Deluxe desmontando a Javier Negre, poesía pura #MartaSinMerlos pic.twitter.com/IgnEKc8l1h — AsilVestraOಠ?#quedateEnTuCasa ? (@Asil_Vestra0) April 25, 2020

Con el ambiente caldeado, el presentador se plantó de nuevo en el plató de Sálvame este lunes y estalló aseverando que el suyo era un programa de "rojos y maricones" y señalando a Vox:

HILO MUY SERIO

En #Salvame se ha callado a alguien que suelta un mantra contra Podemos sin venir a cuento. Primera vez que lo veo. En el culebrón de Merlos, Jorge Javier ha puesto bocarriba una carta crucial para entender como el poder quiere aupar a VOX y hundir a Unidas Podemos pic.twitter.com/pToVooMiCR — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) April 27, 2020

De Colau a Maestre

La izquierda aprovechó la inusual situación en un programa, además, tan poco dado a la política como Sálvame, para ovacionar al presentador empezando por la mismísima alcaldesa de Barcelona...

Hacía tiempo que nadie le callaba la boca al fascismo en prime time y con tanto estilo. Gracias @jjaviervazquez ❤️#RojosYMariconespic.twitter.com/ko1KPIwwkf — Ada Colau (@AdaColau) April 27, 2020

...y continuando con miles de voces que se leyeron así en Twitter:

-A Merlos se le critica la incoheren...

-Y Pablo Iglesias qué?

-Qué coño pinta aquí Iglesias, no te permito que cambies de tema para desviar la atención...



Decenas de tertulias, y ha tenido que ser Jorge Javier quien dé una lección de periodismo a los “Ferreras” de turno ? — Protestona ? (@protestona1) April 27, 2020

Que a los de los bulos los esté desmantelando Jorge Javier Vázquez en "Sálvame” es de una justicia poética sublime.#RojosyMaricones — Javier Durán (@tortondo) April 27, 2020

Negre y Merlos siendo humillados en Sálvame Deluxe. No hay propaganda comunista que pueda superar este agit-prop. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) April 25, 2020

Aquí seguiría la ultraderecha,si Ferreras,Ana Pastor,Angels Barceló, Pepa Bueno y resto de progresía mediática,hubieran actuado en su día de la misma manera que ha hecho hoy Jorge Javier Vázquez. pic.twitter.com/GLJqBm5yWv — Vidushi (@Vidushi_ii) April 27, 2020

"Si a sabiendas dejas que alguien mienta en tu programa, quizá no seas un camello, pero sin duda eres la persona que lleva al camello en el coche".



Will McCavoy (The Newsroom, T I, Ep 4)



En un país lleno de tertulias de radio y TV, solo Jorge Javier atendió a Sorkin. Flipando. — Pedro Vallín (@pvallin) April 27, 2020

Jorge Javier Vázquez a Antonio Montero: ''Estoy hasta los putos huevos del discurso de VOX. Esto aquí no, basta ya, a tomar por culo''.

?￰゚ムマ?￰゚ムマ?￰゚ムマ?#MerlosPlace — Álex Moneo González (@moneogonzalez) April 27, 2020

Para quienes no sepáis esto, a Federico García Lorca le asesinaron “por rojo y maricón” quienes pensaban como hoy VOX.

Asi que muy bien @jjaviervazquez porque lo que has dicho hoy en un programa de millones de telespectadores ha sido justicia poética #RojosYMaricones — ladypalo (@ladypalo) April 27, 2020

Jorge Javier en #Sálvame: “Rojos y maricones es lo que hay en este programa. Quien no lo quiera ver, que no lo vea”. ?￰゚マᄏ?￰゚マᄏ pic.twitter.com/QwTmtyqvTb — Carlos Cuenca (@CarlosCuencaE) April 27, 2020

Levantarse de la siesta, poner la tv y oír a Jorge Javier Vázquez gritar: este programa es de rojos y maricones y quien no quiera, que no lo vea ... mientras señala a uno de sus colaboradores como votante de Vox. Esto sólo mejora... — Pedro Blanco (@pedroblancoa) April 27, 2020

Me he echado la tarde con el hashtag #RojosYMaricones. Es una bombilla para las polillas fachas. Entran todas como moscas. Y yo las voy bloqueando con carácter preventivo. Lo recomiendo. Muy saludable. Te queda un TL como los chorros del oro. — ?￰゚ナᄀ ?￰゚ナミ?￰゚ナ゙ ?￰゚ナ゙?￰゚ナミ? ?￯ᄌマ‍? (@Srpacotomas) April 27, 2020

#RojosyMaricones. Un día, en la calle Feria, en el mercadillo de los jueves, estaba con un libro de Cernuda en las manos, cuando se me acercó un señor mayor, trajeado y me dijo: Cernuda, comunista y maricón. Y yo le contesté: Alguna cosa buena tenía que tener. — @FelipeAlcarazM (@FelipeAlcarazM) April 27, 2020

Yo esta tarde pensaba estudiar. Pero resulta que Jorge Javier ha sacado un programa para rojos y maricones. Y me lo he tenido que poner, claro. — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) April 27, 2020

Rojo y maricón?? y?? Ni que fuera un insulto, muchos grandes lo fueron como Lorca.. #RojoyMaricon pic.twitter.com/CXTaDFBbGw — Deivid Hassel (@DeividHassel) April 28, 2020

Quíen nos iba a decir que el Salvame de Luxe iba a ser la tumba del fascismo. — ladypalo (@ladypalo) April 25, 2020

Si hay que elegir equipo: #RojosYMaricones — Concejala D Festejos (@Concejajala) April 27, 2020

Todo twitter aplaudiendo el Sálvame de hoy #RojosYMaricones pic.twitter.com/eaSRISc8eK — Ana Lisa Melano ?￯ᄌマ‍? (@afilametixora) April 27, 2020

Así que Jorge Javier era el líder que necesitábamos en esta pandemia. 2020 lo ha escrito Nolan poseído por Berlanga. — Iñako Díaz-Guerra (@InakoDiazGuerra) April 25, 2020

Jorge Javier 2 - Ferreras 0 https://t.co/VwmeKTXQOG — El Jueves (@eljueves) April 27, 2020

La situación era tan hilarante que incluso el propio Jorge Javier se apuntó al baño de masas:

No obstante, algunos intentaron poner un poco de cordura en lo que estaba pasando:

Jorge Javier Vázquez gana 3M€ por hacer programas basura en la TV de Berlusconi. Facturaba ingresos a través de una sociedad y tuvo deuda de 800.000€ con Hacienda. Hace anuncios que fomentan la ludopatía y el programa que dirigía ocultó el abuso sexual a una concursante. pic.twitter.com/AVimJS86X6 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) April 26, 2020

Ahora Jorge Javier Vázquez es Eskorbuto. — J̶u̶a̶r̶m̶a̶ (@_Juarma_) April 27, 2020

¿Es Jorge Javier Vázquez un icono de la izquierda que está revolucionando la opinión pública en lugar de un neoliberal cuestionable? NO



¿Podemos disfrutar de ver cómo en el programa líder de audiencia Sálvame se silencia el discurso de Vox y se humilla al facherío mediático? Sí — Metanfetamina (@metanfetaminaxx) April 27, 2020

A ver, una cosita: no pienso jugar a ganar ningún trofeo al MÁS ROJO Y MARICÓN. Siempre he admirado el talentazo de Jorge Javier y me parece que sus gestos antifascistas en ‘prime time’ son deliciosos y admirables. Y ya. Gracias. — Roberto Enríquez (Bob Pop) (@BobPopVeTV) April 28, 2020

"Es como una sesión del Privilege, cuando crees que no puede subir más, sube", dice Jorge Javier. De fondo suena el Grandola Vila Morena mientras que la despechada por el ultra se despide compungido.



Mira, yo ya. — Daniel Bernabé (@diasasaigonados) April 25, 2020

La crítica de Vox

Pero si a alguien no le gustó la perorata de Jorge Javier fue a los de Vox. La formación de Santiago Abascal salía al paso de las declaraciones del presentador con esta publicación:

Es indignante que a los españoles se les impida enterrar a sus muertos en familia y sí se permita a millonarios progres hacer tele basura.



Jorge Javier, tu programa se emite gracias a una concesión pública, la misma concesión con la que silenciaste una violación en directo. pic.twitter.com/WImHL0GIxM — vox_es (@vox_es) April 27, 2020

Y abrían, de paso, la veda de las críticas:

Jorge Javier Vázquez se ha convertido en referente cultural de la izquierda pic.twitter.com/7Z5f9fsTfa — El Aguijón ? (@ElAguijon_) April 26, 2020

Lo de la izquierda babeando cada vez que Jorge Javier dice una ordinariez como si fuera su guía espiritual sí que no entraba en mis cálculos. Quiero pensar que son efectos del confinamiento. — Juanma del Álamo (@jmdelalamo) April 27, 2020

¿Pero Sálvame no era basura televisiva que retrataba la incultura del pueblo cuando gobernaba Rajoy? ¿Ahora Jorge Javier es un referente cultural? Esto es para cagarse. — Punta (@telojurojoder) April 27, 2020

Poner de referente a Jorge Javier Vázquez dice muchas cosas (y ninguna buena) de la situación en la que se encuentra la izquierda española. — On the other side of the Berlin wall (@03690jul) April 27, 2020

Más de 30.000 fallecidos y está media España pendiente de Merlos, Jorge Javier, Negre, Marta y Alexia.



Yo me bajo aquí. Que os aproveche. — Eugenio d'Ors (@EugeniodOrs_) April 27, 2020

Pero siempre hay alguien que sale en defensa del programa de Telecinco:

"Sálvame" sí que es telebasura, no como "Estado de Alarma" que está a punto de que le den un Pulitzer, un Emmy y un Miss Belleza de la huerta murciana 2020. — MrInsustancial (@MrInsustancial) April 27, 2020

Los mejores memes

Menos mal que todavía podemos contar con aquellos que aprovechan cualquier cosa para hacernos reír a base de chistes y memes varios, como estos:

¿Pero qué le he hecho yo a Jorge Javier? Si yo no tengo nada contra los #RojosyMaricones pic.twitter.com/efGQixOzKf — Panik (@Panik81) April 27, 2020

Camarada Jorge Javier pic.twitter.com/s7BM5UoDpv — Veronika EZLN (@Vee_hey) April 25, 2020

Primero Britney y ahora Jorge Javier. En los últimos meses estamos reclutando a los mejores camaradas. — Henar Álvarez (@henarconh) April 25, 2020

Jorge Javier escuchando las gilipolleces de los fachas me representa pic.twitter.com/u66AIbd6kM — Miss Darkness. (@GHDarkness) April 27, 2020

Esta puede ser la noche en la que perdamos al Mariscal Kim Jong-Un y recibamos al Comandante Jorge Javier. — Facu Díaz (@FacuDiazT) April 25, 2020

Vergonzoso que en pleno 2020 alguien pueda sentirse orgulloso de ser rojo y totalitario (en su programa).

Jorge Javier, si tanto te gusta, creo que se va a quedar un puesto libre en Corea. Puedes irte. pic.twitter.com/1Kw0cQpvft — mescojono ?￰゚ヌᆰ? (@mescojono) April 27, 2020

Y acabo el día como lo empecé.

Por la mañana no sabía de qué pollas iba lo de Kortajarena y la tortilla, y ahora os veo a todos encaminados a tomar el Palacio de invierno comandados por Jorge Javier Vázquez. — El Peláez (@ElPelez2) April 25, 2020

Los daños colaterales

Con buena parte del espectro Twitter España escribiendo sobre "rojos y maricones", uno de las tendencias que ha ocupado el podio durante buena parte del lunes y martes ha sido la de #RojoyMaricón. Pues bien, la magia de la red social, terreno abonado para mezclar churras con merinas, nos ha dejado un daño colateral significativo con el que nadie contaba:

Soy el único que al leer #RojoyMaricon , ha leído Rajoy Maricón ??? — Antonio_Delgado (@DeMeison) April 28, 2020

#RojoyMaricon



He tenido que leerlo dos veces porque la primera he leído... pic.twitter.com/bxQKQzMMon — ЄГіҠѦ LѺթѦҬЄԌԱі (@ErikaLopategui) April 28, 2020

Decidme que no he sido el único que ha leído mal... ? #RojoyMaricon pic.twitter.com/ITtzO4jNb7 — Francisco García ?¬ワヘ? (@FranRecords95) April 28, 2020

Confieso que está mañana al leer este hastag #RojoyMaricon entre legañas, he leído Rajoy maricón. — Elita Pulgarcita (@lulitalarita) April 28, 2020

Cuando veo el hashtag #RojoyMaricon pero de primeras he leído #RajoyMaricon pic.twitter.com/8OufC1tggE — Ignatius Farray Out Of Context (@IgnatiusOOC) April 28, 2020

#RojoyMaricón es un hastagh que se ha creado para atacar a Jorge Javier Vázquez pero todo el mundo lee y cree que es RAJOY MARICÓN and I think that's beautiful. — Don Chalecos© (@donchalecos) April 28, 2020

Y es que en este país hay casualidades que parecen firmadas por el mismísimo Berlanga.

