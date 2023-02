La defensa de Olona al colectivo LGTBI tras el comentario de la diputada de Vox: "Sois personas"

Aunque la diputada de Vox que subió este jueves a la tribuna del Congreso a soltar proclamas homófobas trató de matizar sus palabras después del revuelo que se formó, lo cierto es que su discurso parece dejar claro que desde el partido de Santiago Abascal se señala a la homosexualidad y a la transexualidad como si fuera una enfermedad contagiosa que se puede inocular en los menores a través del "adoctrinamiento" en las escuelas.

María Ruíz Solás, periodista y diputada, pero también vicesecretaria de Organización de Vox, aseguró durante su intervención en el debate de la Ley Trans ―que finalmente se aprobó― que se estaba dando un "alarmante aumento" de homosexuales y personas trans en España durante los últimos años, algo que parece tomarse como negativo desde la formación política de ultraderecha y que relacionan con "el adoctrinamiento" al que el Gobierno "somete a los menores".

"Decir que se les está dirigiendo a ser lo que igual no son ni quieren ser, no es odiar", se ha justificado Ruíz Solás, reiterando su oposición al texto legal porque no va a acabar "con la discriminación o con el sufrimiento de las personas trans" ni "traerá más derechos, y destrozará para siempre la vida de muchas personas". Además, ha advertido que "no solo no apoyaremos esta ley sino que, si Dios Quiere, la derogaremos muy pronto", en una intervención que corrió como la pólvora en las redes:

🔴 DIRECTO | Una diputada de Vox dice que existe "un alarmante" aumento de casos de homosexualidad y transexualidad debido al adoctrinamiento y fomento del Gobierno pic.twitter.com/EAwQdm8bkb — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) February 16, 2023

El actor Hugo Silva fue uno de los que le brindó una gran réplica, mofándose de ella con una mítica canción, pero la sorpresa llegaba un día después, este viernes, cuando Macarena Olona se ha hecho eco de ello. La que fuera compañera de filas de Ruíz Solás y que también pronunció discursos contra "la ideología de género", ahora sigue dando pasos hacia su conversión a la progresía con un mensaje dirigido al colectivo LGTB:

No sois casos. Sois personas. No sois motivo de alarma social. Sois libertad. pic.twitter.com/ZJQUpwWs7W — Macarena Olona (@Macarena_Olona) February 17, 2023

"No sois casos, sois personas", les ha dicho, advirtiendo que tampoco son "motivo de alarma social", sino que son "libertad". El tuit lo ha acompañado de una imagen de Elsa, de la película Frozen, y ha sido aplaudido por un gran número de tuiteros. Otros, los de Vox, que no le perdonan a Olona su aparente cambio de rumbo, han vuelto a cargar contra ella:

Maca, quien te ha visto y quien te ve. Este año a la manifestación de 8 M y al Orgullo. — Maria Antonieta Descabezada (@MDescabezada) February 17, 2023

¿Cuándo madurarás, Maca, cielo? ¿A los 50?¿Quizás a los 60? ¿O ya jubilada? — Capitán Ben Willard (@Ben_L_Willard) February 17, 2023

Hacedle caso. Se siente sola. Es un juguete roto más. — Puigdemonty (@Puigdemonty) February 17, 2023

Me agotas!!! Vete un par de años de vacaciones — El rápido (@pedrob08) February 17, 2023

Por cierto, ha explicado Olona que la imagen de Elsa viene al caso por la canción Libre soy de la banda sonora.

