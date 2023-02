Vox: “Es alarmante que muchos casos de homosexualidad deriven en transexualidad”

María Ruíz Solás, periodista y diputada, además de vicesecretaria de Organización del partido de Santiago Abascal, subió a la tribuna para dar su visión sobre la Ley Trans, que finalmente se ha aprobado en la sesión. Se mostró muy preocupada por el "alarmante aumento" de homosexuales y personas trans en España durante los últimos años, señalando que está "directamente relacionado con el adoctrinamiento" al que el Gobierno "somete a los menores".

Según su opinión, su formación no se opone al reconocimiento de ningún derecho, pero sí a los deseos de un colectivo. "Ustedes quieren que el Estado les garantice deseos porque los derechos ya los tienen. Los deseos, por comprensibles que sean, no son derechos. Y el Estado no tiene ni la capacidad ni la obligación de garantizarlos", ha señalado. "Decir que se les está dirigiendo a ser lo que igual no son ni quieren ser, no es odiar", ha añadido.

La Ley Trans, que reconoce la autodeterminación de género como único requisito para cambiar de sexo en el Registro Civil a partir de los 16 años, ha sido aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados tras las profundas discrepancias entre Podemos y PSOE e, incluso, la oposición frontal de una parte del movimiento feminista.

🔴 DIRECTO | Una diputada de Vox dice que existe "un alarmante" aumento de casos de homosexualidad y transexualidad debido al adoctrinamiento y fomento del Gobierno pic.twitter.com/EAwQdm8bkb — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) February 16, 2023

La diputada de Vox, ha matizado minutos después sus palabras en el Congreso y quería decir que es "alarmante que muchos casos de homosexualidad deriven en transexualidad por el adoctrinamiento a los menores por culpa de estas leyes homófobas", según recoge Europa Press.

