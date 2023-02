La queja viral de un cliente por cómo le sirvieron una tapa de patatas en un bar: "Higiene pésima"

Esos amigos tiquismiquis que siempre advierten sobre los gérmenes que podemos encontrar en los cuencos con frutos secos o patatas fritas que nos ponen en los bares se sentirán orgullosos de su discurso después de leer la siguiente historia. Nos la presenta Soy Camarero, pero no es ahora una oferta laboral abusiva ni una reseña fraudulenta para fastidiar, sino una queja que, al menos en apariencia, está hecha con todas las de la ley.

Los clientes de un bar se han enfadado lo suficiente como para escribir una crítica pública después de haber estado comiendo las patatas fritas en el bol que destinan a ponerle agua o alimento a los perros. Con tan solo una estrella en Google y una foto acompañando para atestiguar el momento, comienzan su comentario con una descripción contundente: "Higiene pésima", para explicar lo sucedido a continuación.

"Nos pusieron unas patatas con las cervezas en un cuenco que es donde ponen agua a los perros para que beban", afirman, añadiendo que "si os preguntáis por qué lo sabemos, observad la imagen". Afirman que a la camarera "se le puso cara de póker cuando se lo preguntamos" y, por si no hubiese quedado ya bastante claro con lo dicho, reiteran que "no volveremos". En su fotografía, tal y como decían, se puede ver pintado a rotulador esa advertencia que alguien no debió de ver a tiempo:

Esto no puede ser real😅😅😅 pic.twitter.com/jNxQcaZC0W — Soy Camarero (@soycamarero) February 16, 2023

Con un alcance cercano a las 160.000 reproducciones, la reseña se ha hecho muy popular en Twitter, provocando reacciones muy diversas. Por un lado, obviamente, se ha censurado el despiste de la persona que les sirvió en el cuenco del perro, pero también han destacado que ya se habían comido bastantes patatas. Además, creen algunos tuiteros que el recipiente seguro que estaba limpio y que no hay que ser tan "tiquismiquis":

a mi me sirvieron un pincho de tapa y estaba ya mordido. dejé de ir a ese sitio, volví alguna vez pero ya cuando lo llevaba otra gente. — Javier G. Txapela (@reinfeld183) February 16, 2023

Justo estos días público el BOE que ya pueden entrar los animales en hostelería, si no hay un cartel que lo prohíba. Y entre las nuevas normas dice que se les puede dar agua y comida pero en su bol bien etiquetado... Esta reseña es un anticipo de lo que puede pasar. — Aranza (@aranchaweb_) February 17, 2023

Para mí que la camarera se despistó, pero seguro que el cuenco estaba limpio — Chataberenguela (@Parradolau) February 17, 2023

Me pusieron una ensalada con los huesos de las aceitunas de otros clientes. Nunca más. — Cocreto (@MisterCocreto) February 16, 2023

o les han puesto pocas patatas o igualmente se las han comido XD — manoloeldelbolo (@manoloeldelbol3) February 16, 2023

Ojalá existiera una máquina donde se pudieran introducir los cuencos para lavarlos, desinfectarlos y poner patatas sobre ellos para ser deglutidas hasta menos de su mitad para hacerles una foto — Andres M. Leal 🐀🔪 (@AndresMLeal) February 17, 2023

Qué tiquismiquis es la gente 😂😂🤦🤦 — EntradaOn (@EntradaOn) February 17, 2023

A ver si va a ser como en el Starbucks que te ponen el nombre en el vaso (fulanito de tal) y ese cuenco de papas era para el tal Perro. No? Digo yo? 🤷🏼‍♀️ Que mira que las reseñas las carga el diablo — Nexxus6 ✨ (@DesidiaNuria) February 17, 2023

Nosotros preparamos un sitio muy especial para que coma el jefe de cocina pic.twitter.com/tIuaXxphrb — Makenzo (@makenzo666) February 17, 2023

Sin duda, no es lo mismo verlo en Twitter que al lado de tu consumición en un bar.

