La polémica réplica de un hostelero a una reseña: "Usted no es más imbécil porque no entrena"

Desde que tenemos el poder de aupar o hundir la reputación de los negocios invirtiendo cinco minutos de nuestro tiempo en dejar una reseña, la hostelería se ha quedado a merced de la buena fe de la gente. Aunque mucho más mejorados los sistemas de puntuación, pudiendo retirar determinados comentarios con causa justificada, lo cierto es que las mejores reseñas se hacen virales con rapidez en España y ya conforman un género en sí mismas.

Una de las cuentas más populares en este tipo de contenidos es Soy Camarero que, entre sus habituales denuncias relacionadas con ofertas laborales abusivas en el sector, también tiene tiempo para rebuscar y compartir las reseñas más polémicas. En este caso, han sido únicamente tres palabras las que han bastado para sacar de quicio al hostelero de turno, que no ha escatimado en insultos para la clienta.

"No tiene wifi", escribió en el espacio de reseñas de Google, dándole al local un par de estrellas. El propietario tardó tres meses en responder y viendo la calidad de su prosa no nos extraña lo más mínimo. "Me acuerdo de usted perfectamente, señora", empieza su réplica, para constatar que "se acercó a preguntar si teníamos wifi". "Le dijimos que no y se marchó sin ni siquiera probar ninguno de nuestros productos, diciendo que se pasaría a comer más tarde", añade.

"Ni wifi ni cerebro"

"Le respondimos educadamente que le esperábamos después a usted y a su familia", continúa el propietario del local hostelero, lamentando que "nunca vino". A partir de aquí el tono cambia drásticamente: "Aun así tiene los santísimos cojones de puntuarnos con dos estrellas sin ni siquiera haber probado nuestra comida", le dice a la mujer, echándole en cara que "no habla ni de nuestro producto, ni de la atención recibida, ni de la comodidad del establecimiento":

¿Habéis oído el zasca por allá? pic.twitter.com/Z1e3RhQ92X — Soy Camarero (@soycamarero) December 10, 2022

"Su único argumento es 'no tiene wifi'. No, no tenemos wifi, somos una pizzería, no un locutorio. No es usted más imbécil porque no entrena dos veces a la semana", le espeta a la autora de la reseña, reflexionando que "si Google permitiera puntuar a gente como usted también le daría dos estrellas. No por no tener wifi, sino por no tener cerebro". El tuit ha tenido más de 15.000 reacciones, sembrando la polémica entre los tuiteros, que mayoritariamente han aplaudido al hostelero a pesar de haber empleado insultos:

Yo me pregunto quién cojones necesita wifi hoy en día en que casi todo el mundo tiene un montón de GB de datos y funcionan mejor que cualquier wifi público y con mayor seguridad. No tiene derecho a puntuar a un local cuando no siquiera se la puede considerar cliente. — CamareRuchOoo (@CamareRuchOoo) December 10, 2022

Yo no soy muy partidaria del insulto, pero puedo comprender que puestos a tocar las pelotas, esta mujer, con su reseñita de 2 estrellas lo estaba pidiendo a gritos. Casi pienso que el camarero incluso le hace un favor dirigiéndose así a ella.

Todo mi apoyo a ese restaurante. — Mayte GB (@i_barrajonensis) December 11, 2022

Con el pan no se juega, y las malas puntuaciones pueden lastrar un negocio. Poco la ha dicho — guslasenda (@Guslasenda) December 11, 2022

Estas son las reseñas que hay que contestar con sarcasmo.



Del estilo : nos alegra mucho que disfrutara de nuestra comida. Muchas gracias por su valoración . Esperamos que vuelva a visitarnos bien pronto. — Lalibelulascrapdiy (@Lalibelulascra1) December 10, 2022

Soy la única q la voz en off de su cerebro q lee estás reseñas lo hace en un perfecto acento español, cabe aclarar q soy de Colombia, pero amo ese lado interpretativo de mi cerebro, es q ese acento lo cambia todo 🤣😍 te amo @soycamarero — Alejandra Sierra \m/ (@alejasierrartpo) December 10, 2022

Yo creo que el propietario del local se a quedado corto. El cliente no siempre tiene razón aunque pague , que en este caso no sabe si el producto es bueno malo o regular y no pago un euro para comprobarlo así que poco me parece lo que le ha dicho en respuesta a las dos estrellas — Carmen (@Carbori_13) December 11, 2022

El sistema de reseñas me parece súper injusto. Se deberían de poder desactivar y punto — Majamica 🚺 (@majamica) December 10, 2022

Vaya por delante que se ha pasado un par de publicidad insultando. Pero pa que te voy a engañar, lo que me he podido reir😂😂 — Pilar R. Méndez (@tejerenlaisla) December 10, 2022

Deberían ir pensando en algún sistema para filtrar opiniones.



Toda opinión es respetable pero debería tener más peso la opinión de un cliente, que la de alguien que ni consuma



¿Alguna forma de verificación con los ticket? Es algo que se me ocurre... — Fernando Ruiz (@FerRuAy) December 11, 2022

Ayudaría avisar, tb habría q poder filtrar/sancionar las reseñas que como en este caso no proceden …. Entiendo la respuesta y que las formas nos desacreditan aunque tiene toda la razón…. pic.twitter.com/trDnglULDp — marga algaba (@algaba_marga) December 12, 2022

La propia cuenta de Soy Camarero ha aclarado que tampoco le gusta el tema de los insultos, pero que imaginan a un propietario harto de este tipo de reseñas y justifican así su contundente réplica.

