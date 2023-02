Las críticas a Belarra por su foto sin sujetador que dejan en evidencia a Vox: "¿En serio?"

En mitad del fuego cruzado que enfrenta a los dos sectores del Gobierno de coalición, con la ley del solo sí es sí como telón de fondo, una fotografía de la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha prendido la mecha de la polémica en las redes sociales. Fue tomada este domingo, en el acto que la formación morada convocó para hablar de consentimiento en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

¿Consentiste o no?, interpelaba Podemos desde el título a los asistentes que acudieron a escuchar a Belarra y a la ministra Irene Montero, pero también a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. Durante el acto no han variado el relato ni se han movido de su posición con respecto al texto legal y a la posición de su socio en el Ejecutivo, reivindicando la norma y asegurando que no van a ceder para su modificación aunque existan "presiones muy fuertes" para volver al modelo anterior.

Sin embargo, a pesar de lo mediático del asunto, la postura de Podemos no ha sido lo más comentado en relación a la jornada, sino una fotografía de Belarra en la que se le marca la silueta de sus pechos por debajo de la camiseta, evidenciando que no llevaba sujetador. El instigador desde Twitter ha sido Bertrand Ndongo, anteriormente conocido como el negro de Vox y en la actualidad sin ningún cargo en el partido, pero siendo "un militante más", como él mismo ha explicado.

Ndongo ha compartido la imagen con sus seguidores de Twitter, preguntándose si era "en serio" que Belarra optase por no haberse puesto sostén ese día, como si fuese algo digno de reseñar y no una opción igual de válida que cualquier otra y, en todo caso, personal. Las réplicas a su tuit no tardaron en llegar, pero no han sido las que él esperaba, ni siquiera de parte de los suyos, que se han tomado a risa su apreciación:

A ver…que no lleva sujetador. Tampoco es para tanto 😂😂😂 — Galeguizator (@galleguiceitor) February 5, 2023

Vade retro Satanás pic.twitter.com/5wqnCuaUTH — Revista Mongolia (@revistamongolia) February 6, 2023

No, si al final será cierto que a algunos les dan miedo las tetas.



Dejad que cada uno decida cómo vestirse, y no dictéis la moral de los demás. — Jordi Salvadó Rubio (@JordiSalvadoRub) February 6, 2023

Eres negro y de vox pero lo que te sorprende es que una mujer tenga pezones. — Mercedes Iglesias (@mercheiglesiasc) February 6, 2023

¿Qué te ha molestado? Espero que no sean los pechos porque en tu país de origen la mayoría de mujeres no llevan sujetador, Bertrand. — Esquirolet 🐀🐿️ PARODY.PARODY I'm not a squirrel (@Esquirolet1) February 6, 2023

¿En serio, Bertrand? ¿Tú también tienes pezones? pic.twitter.com/l9ZN9LOtKQ — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) February 6, 2023

El tuit de Ndongo está publicado el domingo y un día después se topó con la respuesta de la ministra, que ha citado su comentario para valorar que "la obligación de llevar sujetador está escrito en el mismo código de honor que mantener relaciones sexuales si te fuiste a casa con él" y pedir que se deje de "avergonzar a las mujeres, basta de violencia":

Porque la obligación de llevar sujetador está escrito en el mismo código de honor que mantener relaciones sexuales si te fuiste a casa con él.

Basta de avergonzar a las mujeres, basta de violencias. https://t.co/5NuiuKoTF2 — Ione Belarra (@ionebelarra) February 6, 2023

Unas horas más tarde, su antecesor en el cargo, Pablo Iglesias, también salía en defensa de Belarra subiendo su foto y la de un Santiago Abascal al que igualmente se le notan los pezones. Ironizaba entonces sobre cuál de los dos "ofenden el sentido del decoro de los fachas" y apreciaba que "el paso por la clínica capilar para que no decaiga la raza viril y española lo dejamos para otra ocasión":

Adivina cuáles son los pezones que ofenden el sentido del decoro de los fachas. El paso por la clínica capilar para que no decaiga la raza viril y española lo dejamos para otra ocasión 🤭 pic.twitter.com/2WmXhObej1 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) February 6, 2023

Ndongo no se ha quedado callado, contestando a Belarra que "no eres mi tipo, ni con un láser te rozaría". Le ha pedido además que tenga "dignidad mientras seas ministra del Reino de España; mientras mis impuestos vayan en tu salario tendré el derecho a pedirte una conducta digna del país que representas". Asimismo, considera el de Vox que "a falta de medidas que aporten algo a las familias que lo están pasando mal y a la falta de una solución para no seguir soltando a depredadores sexuales, pezones", defendiendo que la ministra lo ha hecho como "una simple distracción".

