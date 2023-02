Los insultos de Celia Villalobos a "las chicas de Podemos": "Son tontas que te llaman antifeminista"

Celia Villalobos se ha vuelto a ganar a pulso su regreso a las tendencias de Twitter después de la retahíla de insultos que les ha dedicado a las dirigentes de Podemos, contra las que ha cargado este sábado durante su intervención en la Intermunicipal celebrada por el Partido Popular en Valencia. La exministra ha participado en una mesa junto a otras alcaldesas populares que han agrupado bajo el paraguas de "la generación del 95", el año en el que iniciaron sus mandatos.

Borja Sémper, fue el encargado de introducir la charla que ha moderado Luisa Fernanda Rudi y que ha contado con las voces históricas de Villalobos, Soledad Becerril y Teófila Martínez, además de un recuerdo a la fallecida Rita Barberá, a la que se le ha dedicado el acto y un vídeo conmemorativo de las hazañas de estas cinco mujeres: "El cambio en el municipalismo llegó de mano de nuestras alcaldesas", dijo el portavoz de campaña del PP.

Sémper cargó contra las "pancartas y soflamas feministas" de un Gobierno que ha aprobado "una ley de la que se han beneficiado 400 agresores sexuales" y de una ministra "que aprueba una ley trans y se carga el movimiento feminista enfrentando a las mujeres". Villalobos no tardó en intervenir y dejar su particular pegada, autoproclamándose "feminista desde que nací" y pionera en luchar para "romper ese techo de cristal que todavía no se ha conseguido".

"Salvadoras de la patria"

Considerando que las alcaldesas del 95 fueron parte fundamental del avance "de la posición de la mujer en general" en nuestro país, Villalobos criticó la llegada de "las salvadoras de la patria, las chicas de Podemos". Empezaron entonces, según la popular, a "convertirnos en las mujeres de las pequeñas cosas, que tenemos que estar muy protegidas porque ellas son tan tontas que se creen que, porque tú entres antes por una puerta eres antifeminista y que si dejas que pase un tío primero eres muy feminista. No, cariño".

La intervención completa de Villalobos puede reproducirse desde el minuto 2:13:52:

"El feminismo es algo más profundo", les ha dicho Villalobos, sosteniendo que han sido ellas y no "esas señoras jovencitas que van presumiendo de lo que no son" las que han intentado romper barreras para la mujer, criticando el "feminismo líquido y de protección que dice que los hombres son los malos y nosotras somos tontas. No, Montero, las tías somos listas. Lo único que queremos son leyes que garantices la igualdad, la protección real de las mujeres".

Entre aplausos de un público en el que se encontraba Alberto Núñez Feijóo, ha criticado a la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez, que se ha "cachondeado de las mujeres" y ha terminando recordando con gran vehemencia a Barberá en un discurso que no ha tardado en llegar a Twitter. En la red social estaban ya con el cuchillo entre los dientes para cargar contra ella y recordarle algunas de las situaciones que ha protagonizado en estos años:

Celia Villalobos fue pillada jugando al Candy Crush en el Congreso. Pidió a los jóvenes que ahorraran 2€ al mes para pagarse una pensión privada. Ella vive una jubilación dorada con 52.000€ de pensión tras 35 años de diputada. Hoy ha llamado "tontas" a las "chicas" de Podemos. pic.twitter.com/nWoOcUryvc — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) February 5, 2023

Celia Villalobos dando lecciones de feminismo cuando pertenece a un partido que votó contra el divorcio, el aborto y el matrimonio homosexual. Vaya tela... pic.twitter.com/Xy2qjcy4B5 — MAG🌹 (@Mag71Mag) February 4, 2023

No es la primera vez que Celia Villalobos llama tonto a alguien. Recordemos cuando le faltaba al respeto a su propio chófer. Especial atención a la segunda parte del vídeo. pic.twitter.com/hZ6XadXBVF — Maxi 🔻☭ (@avercuantoduro) February 5, 2023

Celia Villalobos sólo tiene la EGB y fue ministra de Sanidad. Nadie la atacó por ello. Moreno Bonilla tampoco tiene estudios universitarios. Nadie se lo recuerda. A Irene Montero, psicóloga, todo los días le recuerda la derecha que fue cajera de supermercado. Clasismo a la carta. — Raúl Solís 🏳️‍🌈✌🇪🇺 (@RaulSolisUE) February 6, 2023

Machistas como Celia Villalobos intentado ofender, sin conseguirlo, por cierto, a las mujeres responsables de Podemos, son uno de los principales obstáculos para que este país sea decente cuanto antes. — Juan Tortosa (@juanjtortosa) February 5, 2023

Dice Celia Villalobos que las chicas de Podemos son tontas, y le doy la razón. Mira que ir al congreso a trabajar pudiendo ir a dormir o jugar al Candy Crush. — PIEL ROJA (@PielRoja00) February 6, 2023

Celia Villalobos insulta a las ministras de Podemos y no pasa nada, horas y horas de tertuliadas ya han preparado el camino, para que esto sea algo normal. — José Vico 🔻 (@josevico4) February 5, 2023

Celia Villalobos llama "tontas" a las "chicas de Podemos".



Entre siesta y siesta ella se pasó el Candy Crush. ¿Para qué legislar? pic.twitter.com/3yCWALXsPn — Vuthy (@vuthy1Iiving) February 4, 2023

El Candy Crush la perseguirá siempre.

