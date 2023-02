Aluvión de críticas de los psicólogos a Pablo Motos por su último discurso en directo: "Mucho cuidado"

Cuando se abordan las cuestiones de salud en mental en un programa que ven millones de personas en España no basta con tener buenas intenciones, también hay que apoyarse en profesionales que sepan dirigir el discurso para que sea realmente útil para la gente que está pasando por un mal momento. Esto es lo que han afeado a Pablo Motos decenas de psicólogos que están cargando contra él en Twitter por su discurso sobre los pensamientos y la voluntad con el que ha terminado El Hormiguero el pasado miércoles.

Algo más de cuatro minutos en los que Motos advertía que lo que iba a decir "no tiene valor más allá de que es solo una opinión" antes de valorar la situación de las personas en las que "el peso de la tristeza es constante". "Si te empiezas a sentir mejor, hay algo en ti que te dice: 'no, todavía tienes que seguir pasándolo mal'. Cuando te sucede esto, lo que te pasa es que tu cerebro ha entrado en bucle. Si piensas algo durante más de 3 segundos, el cerebro empieza a ofrecerte pensamientos parecidos", ha explicado el presentador.

"Si no lo paras pronto, tu cerebro piensa que te interesa mucho, de modo que cada vez te da pensamientos fuertes hasta que no puedes pensar en otra cosa", ha continuado, concluyendo con que "así es como, a fuerza de sufrimientos y frustraciones, muchas veces son los nervios los que nos dirigen". Motos se ha aventurado, incluso, a dar unos consejos para "salir de ahí" en función de la gravedad del asunto, pero dentro de esos trucos no ha nombrado nunca acudir a un psicólogo cuando debería ser lo primero de todo.

"Enfrentarte a la realidad"

Así, cuando "la cosa no es muy grave se sale por cansancio" porque "hay un momento que tus pensamientos se agotan", defiende Motos, observando que "si se complica y tienes que actuar, una forma que considero válida ―siempre es una opinión, pero he leído mucho sobre esto―, es en vez de quedarte tumbado en el sofá rumiando, es hacer cosas que no te apetecen. Por ejemplo, pasear, que cambia la química de tu cuerpo y es buenísimo para aliviar la tristeza, mirar a lo lejos es buenísimo".

Según la filosofía de Motos, "cualquier pensamiento que metas al cerebro para quitar el pensamiento principal que te está haciendo sufrir es bueno porque lo debilita", reflexionando finalmente que "si la cosa es grave, lo que mejor funciona es enfrentarte a la realidad sin contemplaciones, con crudeza, y aceptar lo que venga. Ya sé que no es fácil porque tenemos mucho miedo a enfrentarnos a nosotros mismos", sostenía antes de poner algunos ejemplos.

"Eres lo que piensas y en lo que piensas te convertirás" #LópezJaenadaEH pic.twitter.com/Nv9OCjqQDy — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 1, 2023

Motos se atreve a hurgar en las decepciones con terceras personas, en el trato que te dispensan o les dispensamos, en el sentimiento de rencor o el de la envidia. Ante todo esto, el presentador aconseja que lo aceptemos y lo superemos: "Enfrentarse a las cosas que te preocupan con crudeza es duro, pero en cuanto te cuentes una historia que te convenza a ti de verdad, ese problema se empieza a desvanecer y volverás a conectarte con el deseo de seguir adelante porque, en el fondo, eres lo que piensas y en lo que piensas te convertirás", terminaba.

El vídeo de su reflexión se compartió a través de las redes sociales de El Hormiguero y no tardó en hacerse viral, pero en gran parte su popularidad se ha debido a la reacción en masa que han tenido los profesionales de la salud mental criticando su peligroso discurso, como es el caso del psicólogo Lorenzo Rodríguez, que se expresaba en estos términos sobre lo que había dicho Pablo Motos:

Quiero creer que este mensaje lo lanzan con toda la buena intención del mundo, pero cualquiera que sepa un mínimo del tema sabe que este mensaje es muy peligroso para cualquier persona.



A veces los mensajes con mayor intención motivacional pueden ser los más destructivos. https://t.co/oQRs0ATrim — Lorenzo Rodríguez Ψ (@LRRpsico) February 2, 2023

Que también digo yo que podrían pensar un poquito lo que se va a decir antes de dejar hablar a cualquiera de temas tan delicados y complejos — Lorenzo Rodríguez Ψ (@LRRpsico) February 2, 2023

También no sé que esperamos ver en un show de TV de un país en el que R*fa*l Sant*ndru es un "referente" y sus libros son TOP ventas en las secciones de "psicología" de todo el país.



Con "referentes" como este, poco me extrañan discursos tan dañinos como el de Pablo Motos. — Lorenzo Rodríguez Ψ (@LRRpsico) February 2, 2023

Pero no ha sido el único, basta con darse una vuelta por las reacciones que ha suscitado el vídeo de Motos para constatar que decenas de profesionales de la psicología e incluso personas que están yendo a terapia han salido a criticarlo:

"he leído mucho sobre esto" 1. No parece o de plano estás leyendo magufadas 2. Eso no te habilita para dar este tipo de recomendaciones 3. Lo recomendable en estos casos es acudir a profesionales. No viralicen información errónea que hace más mal que bien — Nicolás Aldana (@nicolasaldana) February 3, 2023

Como no, Pablo Motos de nuevo diciendo gilipolleces y hablando de temas de los que no tiene ni idea https://t.co/nmPoDw6I6r — Viking ❄️ (@VikingNarnian) February 2, 2023

Hablar alegremente de salud mental sin ser un profesional puede hacer más daño que bien. La depresion es una enfermedad terrible y peligrosa que puede llevar a la muerte. Lo de la cárcel sobra, mejor aprovechar ese tiempo para recomendar un profesional y no hablar tonterías — rompiendo las cadenas (@miedosycadenas) February 3, 2023

ESTO es un sesgo cognitivo. Concluir que todos nuestros pensamientos son coherentes con lo que somos y nuestra persona es erróneo. Concluir que todo lo que pensamos va a suceder en el futuro también lo es. Tenemos miles de pensamientos al día y una parte de ellos son intrusivos. https://t.co/oHFRcV6GE5 — Psicología y Conducta (@PsicoVib) February 3, 2023

Hubiese estado mucho mejor, si esa charla la hubiese dado una psicóloga, dando referencias científicas la verdad. A no ser que ahora Motos sea graduado en psicología de la salud 😂 — NADA (@nadadeloko) February 3, 2023

Pablo motos sigue con tu programa de mierda y deja la terapia para los profesionales. No, no soy mis pensamientos de mierda, así que cállate ya un mes https://t.co/yCyTwEAart — Adela Denise (@DeniseAdela) February 3, 2023

Qué fácil es hablar de salud mental, cuando no sabes nada de salud mental. Si fuera tan FÁCIL aceptar, todos fueramos felices.



Desde tu pedestal hablas de salud mental, según tú porque leíste mucho. — Alexa 💜Ψ💜 (@AlexaDacier) February 3, 2023

Esto es como decirle a alguien con una adicción, que en lugar de beberse una cerveza se beba una fanta de naranja, que le va a hacer sentir mejor. Claro que sí. No se por qué nos había ocurrido antes. Gracias #pablomotos https://t.co/cjZDDog7Tk — Pablo Garnelo (@garnelo_psico) February 3, 2023

Pues lo de siempre nos parece... Que está genial dar la propia opinión y todo el mundo es libre de cuñadear, pero hay que tener más cuidado cuando parece que la opinión se encubre como verdad y ciencia, sobre todo cuando se tiene un altavoz tan potente. — enGrama Psicología Ψ (@enGramaPsico) February 2, 2023

Cabe recordar que el 024 es un teléfono gratuito contra el suicidio para las personas que necesiten asistencia psicológica ante una crisis, porque no siempre enfrentarte a la realidad es una opción por mucho que lo diga Pablo Motos.

Sigue los temas que te interesan