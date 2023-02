El alegato viral de una eurodiputada a favor del consumo de carne: "Que dejen a la gente"

Corren malos tiempos para los carnívoros. A pesar de que, al menos en España, las personas que comen de todo ganan por goleada, de unos años a esta parte cada vez son más los que optan por una dieta vegetariana o incluso vegana, desterrando los derivados animales de sus vidas. Asimismo, desde el Gobierno nos han instado a reducir el consumo de carne roja atendiendo a las recomendaciones de los expertos y también nos han animado a pensar en la sostenibilidad y escoger alimentos que no vengan de las macrogranjas.

En este caldo de cultivo, las reacciones de los más carnívoros y también de los críticos con el Gobierno han sido contundentes, pero una de las más aplaudidas se ha producido estos días en el seno del Parlamento Europeo de la mano de Mazaly Aguilar, la eurodiputada conquense de Vox. En su escaño desde mayo de 2019, es docente en el Centro Universitario Villanueva y licenciada en Ciencias Económicas, con un posgrado en Comunicación Corporativa e Institucional por la Complutense.

A sus 73 años es la tercera vicepresidenta de la Comisión de Agricultura el Europarlamento y suplente en la Comisión de Comercio Internacional, la Subcomisión de Seguridad y Defensa, la Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos y Delegación para las Relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Precisamente, Aguilar intervenía este pasado martes en el pleno para defender los intereses de los agricultores cuando se refirió al consumo de carne.

"Si no les gusta, que no coman"

Habló de la necesidad de "pensar más en los agricultores" y revisar la PAC y otras estrategias ante los escenarios cambiantes, sobre todo de la mano de la inflación, pero en un momento dado de su discurso pidió permiso para hacer "un comentario a mis colegas cuando hablan de carne". "No les entiendo. Si no les gusta comer carne, que no la coman; pero, ¿por qué tienen que estar permanentemente insistiendo en que no podemos comer carne porque es malísimo para el qué?":

Se preguntó Aguilar si la carne era mala "para el cambio climático o para nuestra vida general" cuando, advirtió, "sin una proteína animal, realmente nosotros, el ser humano, no estaríamos donde estamos de ninguna de las maneras". Finalizó su intervención diciendo que si no les gusta comer carne "que no la coman, pero que dejen a los demás que hagan lo que quieran en cualquier caso". Sus palabras no tardaron en hacerse virales porque muchos tuiteros se han sentido representados por ella:

Solo le falta decir al final, a tomar por cUlo. pic.twitter.com/9l7M1qHjcu — Fajardo. (@FajardoGa) February 1, 2023

Me encanta escuchar a Mazaly, contundente y precisa en sus arguementaciones con una oratoria impecable — Celia (@CeliaBlasko) February 1, 2023

💚 Bravo por Mazaly Aguilar, nuestra Diputada de VOX en el Parlamento Europeo



🇪🇦 Así es como se defiende a nuestros agricultores y ganaderos Españoles en Europa@MazalyAguilar @vox_es pic.twitter.com/DZT2XfNJJk — Víctor Acosta 🇪🇸🇻🇪🇨🇺🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿💚 (@V_Acosta_VOX) January 30, 2023

Pero que grande Mazaly, y que bien se le entiende todo. Honor ! — Miguel Ángel (@alonso_cabero) February 1, 2023

¡¡Olé!! La aplaudo hasta con las orejas 👏👏👏 https://t.co/NbS8MUp7ah — Yurena 🇪🇦 (@yure_beltran) February 2, 2023

Que maravilla escucharte @MazalyAguilar. No podría estar más de acuerdo contigo. Saludos desde Asturias. https://t.co/Kdgmy9OXWt — Alejandro Castrelo (@alxcastrelo) February 2, 2023

Con uds, Dña. Mazaly Aguilar. Tuve suerte de verla trabajar a diario durante más de un año, y es una de esas personas integras y trabajadoras, por las que de verdad merece la pena escucharla cada palabra. Difiero de Vox, pero muy fan de Mazaly. — kidnapping_goat (@GoatKidnapping) February 2, 2023

Vegetariano y muy de acuerdo con esta señora. 👏👏👏👏 https://t.co/81tL9wVj4c — Álvaro Roa (@alvrov) February 2, 2023

El problema es que "ellos" son los primeros que no se privan ni piensan privarse de la carne. — Panamerican (@mgraysz) February 1, 2023

¡Bravoooooo ,señora! Tiene toda la razón. Hartos de la agenda 2030,el cambio climático y otras gil….. eces. Ellos comerán lo que les apetezca. https://t.co/1sGYkhUEyY — Guaicaipuro (@Guaicaipuro52) February 1, 2023

Pues MUY BIEN DICHO



A tomar por el CULO !!!!!!!!😇😇😇 pic.twitter.com/byKEM7eCeE — este banco (@estebancortestt) February 1, 2023

Muy fan de esta señora, Olé. https://t.co/xJdoPFIc1F — Agustina de Aragón (@SaragossaAgus) February 1, 2023

Qué orgullo haber charlado con esta señora antes de estar donde está, mis respetos. — Señor L. Giménez (@GitanoBasado) February 1, 2023

Aunque desconocida todavía fuera de los círculos de Vox, Aguilar es bilingüe en francés y habla un inglés fluido, según su perfil. Ha trabajado años en la banca, estando siete en el Grupo Banesto y nueve en el BBVA. También ejerció de relaciones externas en empresas como Transmediterránea y Airtel-Vodafone.

