El emotivo cumpleaños sorpresa de Rafita, el niño de Cádiz al que dejaron solo soplando las velas

A Rafita le pasó una de las cosas más tristes de la infancia: sus amigos lo dejaron solo soplando las velas de su décimo cumpleaños. Ocurrió en Cádiz el pasado mes de enero, cuando Rafael Morales cumplió 10 años el día 26 y su madre relató, con gran tristeza, que nadie había acudido a la fiesta que le habían organizado. Por suerte, su mensaje caló en la sociedad gaditana y decenas de familias y entidades deportivas han colaborado para hacerle una celebración sorpresa.

Laura Cerén Gómez, que así se llama la madre de nuestro protagonista, escribía para desahogarse después del mal trago que había pasado. "Me siento vacía, rota, aunque os tengo a vosotros, mis tres tesoros, me falta algo. No tengo apoyo, me dio mucha penita ver a mi niño solito y sin nadie con quién jugar. En su día invité a muchas personas y nadie vino, pobrecito, y no se queja de nada. En fin, desde ese momento, me di cuenta de que no hay que confiar en nadie ni contar con nadie, que lo que hay es lo que tiene conmigo y listo".

Esta madre dolida no se imaginaba que sus palabras iban a florecer como semilla en la tierra y este jueves, en el complejo deportivo Elcano, en Cádiz, cientos de personas se unieron para celebrar por todo lo alto la fiesta que Rafita nunca pudo disfrutar. El club Lagunense, el Ciudad de Cádiz Gaditana, el Fermín Salvochea y el Mentidero, entidades deportivas con escuelas de chavales a los que convocaron para la cita, decidieron organizarse para sorprenderlo.

Según la crónica de La Voz del Sur, crearon un grupo de WhatsApp y comenzaron a sumar personas y negocios locales para urdir el plan de este jueves. A Rafita le dijeron que iría de espectador a ver un partido de fútbol de un vecino, así que cuando llegó vestido con la camiseta del Real Madrid y se encontró con una multitudinaria fiesta en la que le cantaban el cumpleaños feliz, se quedó desconcertado.

Cuando Rafa cumplió 10 años no fue nadie a su fiesta, su madre lo comentó en redes y varios equipos infantiles de fútbol de Cádiz le han organizado una enorme fiesta sorpresa… Ninguno de estos niños conocía a Rafa pero hoy se han unido todos como una gran pandilla 🥺🥺🥺🥺 pic.twitter.com/ODgJiyGT9c — jose sanchez hachero (@jsanchezhachero) February 2, 2023

El Cádiz también quiso sumarse a las felicitaciones mandando un balón firmado para él y un vídeo de los jugadores. El chaval no dejó de recibir regalos y muestras de cariño, acompañado de su madre, su tía y su hermana pequeña, que no podían contener la emoción del momento. Después de una merienda, se dirigieron a ver un partido arbitrado por Pepe Caucelo, quien más se movilizó cuando supo del caso de Rafita y fue el impulsor de la fiesta sorpresa.

El periodista José Sánchez Hachero ha sido uno de los que ha compartido las imágenes en sus redes sociales, desde donde se han hecho virales con rapidez. Los tuiteros han aplaudido la iniciativa de los vecinos de Cádiz, acordándose también con mucho sarcasmo de las familias que los invitados a la primera fiesta de Rafita que no acudieron y ahora estarán abochornadas en cierta manera:

Los padres de los niños compañeros de Rafa , ahora mismo no sabrán ni dónde meterse .. Bravo por la gente de Cádiz que se ha movilizado por este chico .. — El Del VAR. (@ElDelVAR2) February 2, 2023

Me imagino la carita que se les habrá quedado a los que no llevaron a sus hijos al cumpleaños cuando fueron invitados por los padres de Rafa. — SFC ۞ (@AnaMa_Or) February 2, 2023

Bravo por todos los que participaron en esa fiesta 👏👏 y feliz cumpleaños para Rafa 🎉🎊. Una historia triste, pero con final feliz 😊 — Sonia 🏳️‍🌈 (@iniesta_sonia_8) February 3, 2023

Hay esperanza en el ser humano...noticias como esta te reconcilian con la sociedad. Bravo por todas las familias implicadas! 👏😍 — Jose Giráldez (@GiraldezJA) February 3, 2023

Enorme gesto más empatía en este mundo 🎂🎂🎂🎂🎂 — antonio gonzalez (@cabenaghi1978) February 3, 2023

Enormes los clubes...enormes los niños...enormes esos padres... — bibiefese (@JoseAnt27559752) February 3, 2023

Menuda maravilla! Cuando la humanidad deja a un lado su ego es capaz de todo. Bravo por ello y por la inmensa alegría del chaval! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 — Rosa García (@Immuel76) February 3, 2023

Se me ha metido algo en el ojo...

Chapó por esos niños y padres 👏🏼 — Fernando Serrano (@OrtsSVQ) February 3, 2023

👏👏👏😢😢 me alegra y emociona a la vez, no hay nada más duro y que genera impotencia que el ver a tu hij@ pasar por algo así y no poder hacer nada al respecto. Enhorabuena Rafa muchas felicidades y por supuesto felicidades a esos club de fútbol infantil del Cádiz, soys grandes! — Wilkie74 (@Eliam74) February 3, 2023

Ole y ole Rafa! Felicidades por el cumpleaños tío! — Adrián Monterior Bellido (@adrianmb2312) February 2, 2023

Este tipo de iniciativas son maravillosas.

