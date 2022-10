El 'palo' de la RAE a Sánchez Dragó por su cruzada contra la palabra 'presidenta'

Cualquiera diría que al escritor Fernando Sánchez Dragó se le ha olvidado la gramática después de su último tuit polémico aplaudiendo a la nueva ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, que se ha negado a que la llamen "presidenta". Recién llegada al poder, esta es una de las primeras controversias que ha suscitado al anunciar que quiere ser llamada "el presidente" del Consejo de Ministros, que sería el cargo equivalente al que ostenta, en una apuesta por lo masculino en detrimento del femenino.

Así, en lo que parece un alarde de antifeminismo, los primeros comunicados que han emitido desde el departamento de comunicación de su Ejecutivo anuncian que "el presidente, Giorgia Meloni" ha hecho tal o cual cosa. Realmente chocante. La expresidenta de la Cámara de los Diputados, la socialdemócrata Laura Boldrino, ya ha criticado esta actitud de la nueva presidenta italiana, preguntándose si "es demasiado" para la líder de Hermanos de Italia emplear el femenino.

En cambio, a Sánchez Dragó le ha parecido una cosa maravillosa y no ha dudado a la hora de dar "un aplauso para Giorgia Meloni por declarar que quiere ser llamada presidente, y no presidenta, del Gobierno de su país". Además, ha añadido que "la gramática es importante", pidiendo que "tomen nota nuestros políticos, que suelen ser gramaticidas" y defendiendo, en contra de la norma, que "no existe el femenino del sufijo -ente, no hay -entas":

Un aplauso para Giorgia Meloni por declarar que quiere ser llamada Presidente, y no Presidenta, del Gobierno de su país. La gramática es importante. Tomen nota nuestros políticos, que suelen ser gramaticidas. No existe el femenino del sufijo "-ente". No hay "-entas". — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) October 25, 2022

La reflexión de Sánchez Dragó no ha tardado en ser respondida por cientos de tuiteros. Lo han hecho blandiendo el diccionario de la Real Academia Española (RAE) contra él e incluso ejemplares de una de las obras más significativas de nuestra literatura, La Regenta, de Leopoldo Alas 'Clarín'. De hecho, una mayoría cree que el escritor se ha dejado llevar más por su "misoginia" que por sus conocimientos gramaticales:

En España es PresidentA desde el siglo XIX según la RAE pero los misóginos a lo vuestro que evidentemente no es la cultura general. — Esquirolet (@Esquirolet1) October 25, 2022

Para ser un “profesional” de la palabra, patina usted bastante. Se nota que la pederastia y las drogas afectan a las neuronas. pic.twitter.com/3TE2RBi8w6 — Fben Анархист 🔻👹🎗👿 🔻 (@Fben_Fben) October 25, 2022

Sí existe.

También existe "dependienta" y una obra maestra de nuestras letras titulada "La Regenta".🤡



Dedícate a lo tuyo, por favor; es decir, a comerle la rajeta a neonassis y a escribir bazofia ped🤮fila para calentar a "torbes" varios y chusma de tu calaña.

👇 pic.twitter.com/4nlnJHfbXF — Jjsb44🔻 (@Jjsb441) October 25, 2022

La gramática importa y "presidenta" se escribe desde antes de que tu nacieras. La RAE ya explica porqué es más apropiado usar "-enta"... Pero sí, en el país más meapilesco y facha de las grandes economías de Europa (Meloni es una nazionalcatólica machista) el lenguaje importa. — Peregrin Sun🙈🙉🙊 (@DesvariosdeMono) October 25, 2022

Que te iba a decir...ah! sí, mira la RAE, pic.twitter.com/OAU3R7Dzp0 — AlmudenaMar ❤️ (@Almudena138) October 25, 2022

La RAE no opina lo mismo (pero que sabrá esa academia de gramática) ⤵️



Aunque «presidente» puede usarse como común en cuanto al género, es preferible hoy usar el femenino «presidenta», documentado en español desde el siglo XV y registrado en el diccionario académico desde 1803. — Antonio Flores 🏳️‍🌈🖤 (@AntonioFloresUM) October 25, 2022

No obstante, uno de los tuiteros ha querido preguntarle directamente a la RAE si podrían "sacar de dudas al señor Dragó para que no confunda a sus seguidores":

Señor Dragó, no tire piedras contra la Academia. @RAEinforma ¿podrían sacar de #dudaRAE al señor Dragó para que no confunda a sus seguidores en @Twitter? Dice que “Presidenta” no es correcto gramaticalmente. Muchas gracias por mantener la red limpia de bulos. — PANCHO LINDE PUELLES /❤️ (@LINDEPANCHO) October 25, 2022

Y la RAE, atendiendo a la consulta formulada mediante cita y etiqueta de #dudaRAE como manda el protocolo, ha contestado sin medias tintas: "En referencia a una mujer, la opción más adecuada hoy es 'presidenta'", ha constatado, añadiendo que está "documentado en español desde el siglo XV y presente en el diccionario académico de 1803":

#RAEconsultas En referencia a una mujer, la opción más adecuada hoy es «presidenta», fem. documentado en español desde el siglo XV y presente en el diccionario académico desde 1803. — RAE (@RAEinforma) October 26, 2022

Con todo, Sánchez Dragó ha preferido quitarle autoridad a la RAE diciendo que es un "ente provado sin más autoridad que la que se arroga":

Lo correcto es decir "La Presidente". No importa lo que diga la RAE, que es un entE privado sin más autoridad que la que se arroga. Las mujeres son seres humanos, no seras humanas. https://t.co/0IkJmBthux — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) October 25, 2022

También ha seguido defendiendo después que lo de presidenta es un vulgarismo.

Sigue los temas que te interesan