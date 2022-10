La disparatada queja por el "machismo" en una tienda de moda infantil: "¡Qué obsesión!"

A pesar de los avances para romper con los roles y estereotipos de género, son muchos los que todavía permanecen en la sociedad y aun no son cuestionados por la mayoría, sobre todo en lo que tiene que ver con la infancia. Por ejemplo, con la Navidad a la vuelta de la esquina volveremos a ver en breve las denuncias puntuales de los catálogos sexistas que dejan para las niñas las cocinitas y las muñecas, y a los niños les ofrecen el patrimonio de los coches.

Sin embargo, algo que parece tan peligroso en los juguetes, al estar estereotipando a unas y otros, pasa a un segundo plano cuando de lo que se trata es de la ropa. Y es que, aunque haya hombres promulgando ahora las bondades de usar una falda cuando las mujeres se han pasado siglos queriendo usar pantalones, lo cierto es que las prendas de vestir y sus colores siguen sin ser cuestionadas de la misma forma. De ahí, las críticas que ha recibido la tuitera que ha hecho un vídeo denuncia desde Lefties.

Rocío, que así se llama, es agente de igualdad y colaboradora de la Agencia Comunicación y Género, que pretende una "comunicación igualitaria y responsable incorporando la perspectiva de género". Siguiendo con su misión, ha publicado unas imágenes del interior de la sección infantil de la marca de Inditex en las que se diferencia claramente un lado con colores tirando a rosas y morados, mientras que el otro predominan los grises y azules marino, con prendas también en colores chillones como el amarillo.

"No entiendo la sorpresa"

"Ha sido tal el impacto visual que he recibido al ir a la planta infantil de Lefties que no me he podido resistir a hacer el vídeo", ha explicado, criticando esas diferencias entre la ropa de niño y la de niña, añadiendo además que "luego que si los estereotipos de género no existen...". El vídeo va camino de las 30.000 reproducciones en la red social:

Ha sido tal el impacto visual que he recibido al ir a la planta infantil de @leftiesofficial, que no me he podido resistir a hacer el vídeo. Y luego que si los estereotipos de género no existen… (imágenes de carteles también incluidas)😒 pic.twitter.com/fzi9FCPeZr — Rocío RBS (@RocioRBS) October 24, 2022

No obstante, a pesar de que han sido muchos los comentarios dándole la razón a Rocío en su apreciación e incluso vetando por ello a la marca, lo cierto es que muchos otros no han entendido tanto revuelo por algo que, dicen, pasa en la mayoría de secciones textiles:

La mayor parte de los niños no visten de rosa, ni con flores ni faldas o vestidos. De modo que, para los padres, que la ropa de una tienda esté así dividida, es lo más cómodo .Pienso q el motivo por el que lo hacen es porque lo prefiere la mayoría de clientes — Whiteskull (@Whiteskull34) October 24, 2022

Yo igual el otro día en el parque infantil, todas las niñas se llamaban o María o Sofía o Elena y los niños igual, todos nombres masculinos manteniendo antiguos estereotipos. Así no avanzamos. — Halecs Zenze (@Alejandrocence) October 25, 2022

Pero ¿Ha cambiado esto en alguna parte?

No entiendo la sorpresa.

Insisto. Fuera de Twitter la cosa sigue bastante igual que siempre. — Joserra Fudio 🏳️‍🌈 (@joserra33) October 25, 2022

Que tipo de muro te prohíbe comprar en un lado o otro de la tienda? — Adry Mata (@AdryMata_) October 24, 2022

Que obsesión!! Que cansina! — WG (@wallisgo) October 25, 2022

Irse a dormir 🤣 Se ve que no hay más temas importantes en la vida....🤣 — SonicChe (@CheSonic) October 24, 2022

Te ponen multas por comprar de chico siendo chica? O viceversa? Esque , no entiendo este hilo la verdad? Cada empresa es libre de colocar su mercancía como le de la gana , igual que todos hariamos .Eres tú quien es libre de comprar en la zona que quieras no? — lolesth (@AzucenaMontesM2) October 25, 2022

No vaya allí a comprar. Listo. — Pedal To The Metal (@PedalMetal) October 24, 2022

¿Y qué esperabas?, ¿más desorden?. — 𝑷𝑨𝑻 🖤 (@Patto_74) October 25, 2022

En vez de tirar mierda,solo tenéis que dejar al niño o niña en la tienda que elija la que más le guste,y no comenzar a decirles cosas,si va a por la rosa pues Ale!si va a por la de niños pues Ale!! Son camisetas igualmente... — SonicChe (@CheSonic) October 24, 2022

Ui y vas a flipar aún más cuando veas que se venden faldas en la parte de niñas… déjate de chorradas! — Sir Nisvenson (@SirNisvenson) October 25, 2022

Niño y niña....de toda la vida, dejad de forzar las cosas, a la mayoría de las niñas les gusta el rosa y a los niños no te voy a decir el azul, pq realmente a los niños les importa un bledo El color mientras que no sea rosita...esto es lo normal y luego están las excepciones — LII (@L_gs1980) October 24, 2022

No pierdo más tiempo con semejante gilipollez de planteamiento — LII (@L_gs1980) October 24, 2022

Ahora vais a prohibir que a las niñas les guste el rosa



Por cierto. Hay de todas las tallas e ambos lados — Patente de Corso (@mombassatonica) October 24, 2022

A ver, figura. Quizás es laprimera vez que vas a una tienda de ropa para niños. Si no, no entiendo lo del impacto visual. En segundo lugar, deja que la tienda ubique y promocione sus productos como mejor le parezca. Mencionarla, me parece intrusivo. No seas totalitaria. — Francisco Javier (@pdiaz67) October 25, 2022

