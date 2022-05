La estúpida queja de un comensal para justificar su mala valoración en un restaurante

M. C.

Las reseñas de establecimientos que se pueden leer en Google o en otras plataformas como TripAdvisor deberían ser un género en sí mismas. En ellas, se pueden leer todo tipo de contenidos: desde insultos de los clientes a los dueños de una pastelería asturiana a la denigrante crítica machista a una camarera, pasando por las respuestas más hilarantes que dan los propietarios. Ni siquiera los restaurantes de España se salvan de la criba, sino que también se enfrentan a la mala leche de la clientela.

Desde la cuenta Soy Camarero, donde habitualmente denuncian la precariedad en el sector, se dedican también a difundir reseñas curiosas que les envían desde todo el país y una de las últimas ha causado verdadera indignación entre sus seguidores. El cliente había valorado al restaurante con tres de las cinco estrellas posibles, pero se molestó en explicar por qué no había dado más puntuación al local en una confesión que parece sacada de un libro de chistes.

"Me manché los pantalones con arroz y ahora no sale la mancha, por eso le pongo tres estrellas, por lo demás todo bien", ha escrito el usuario, suponemos que considerando algo normal responsabilizar al restaurante de haberse manchado y de que no sea capaz de limpiar el estropicio en su ropa. En todo caso, algo del todo surrealista si tenemos en cuenta que el establecimiento nada ha tenido que ver con el asunto.

"Pantalones de Primark"

Sin embargo, lejos de montarle la bronca y contestarle con enfado, el dueño del local ha preferido tomárselo a broma y emplear el humor para darle una contestación: "Se nos está ocurriendo un nuevo modelo de negocio, restaurante con lavandería. Clientes contentos, nosotros contentos", ha contestado, añadiendo que "esperamos que los pantalones fueran del Primark. Saludos y hasta la próxima".

Nuevo modelo de negocio... pic.twitter.com/UkPlj6H0XH — Soy Camarero (@soycamarero) May 13, 2022

Los seguidores de Soy Camarero han alucinado con la reseña y también han preferido, en muchos casos, tomársela a cachondeo:

La comida estupenda, el vino exquisito, el precio muy razonable. De vuelta a casa me paró la guardia civil y di positivo.

Le voy a poner un 0,25

👮‍♀️👮‍♀️👮‍♀️ — loonighan (@loonighan) May 14, 2022

El restaurante no es responsable de que el comensal no sepa comer con un tenedor y de que sea tan manazas. Menudo gourmet está hecho el manazas. Un aplauso para el dueño del restaurante por ser tan comedido y respetuoso, yo sería bastante más dura. — ❀ه°❊_AvEfEnIx_❊°ه❀ (@_AvEfEnlx_) May 14, 2022

Mejor poner al señor cliente un babero. Sale más barato y cuidamos el medio ambiente. — Séneca (@JMFF15) May 13, 2022

"se me descargo el telf mientras estaba comiendo por eso pongo tres estrellas" — José (@ggncoo) May 15, 2022

En los bares y restaurantes se da de comer pero no se enseña a comer. De momento. — tao mao (@taomao44) May 14, 2022

Igual come como los cerdos

Hay que darles a cada comensal, un chubasquero para que nadie se manche, digo yo — El Avi Feliç, Jesús est el meu nom (@El_Avi_Catala) May 13, 2022

Tremendísimo ejercicio de contención del dueño. Yo no hubiera reaccionado con esa inteligencia ante tamaña demostración de estupidez.



El sistema de valoración falla si individuos así son los que deciden la calidad de un negocio de hostelería. — Vitorio Hontoria (@Vitaurio) May 14, 2022

Osea, 3 ⭐⭐⭐ por que es cliente es un inútil 🤔 — Juampe Carmona (@Kumagor0) May 13, 2022

¿De donde salió el dicho “el cliente siempre tiene la razón”? — Luis (@luismex23) May 13, 2022

La mancha tenía que ser grande, para ponerla en mayúsculas o a lo mejor se manchó en Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca o Albacete. Aprende a usar los cubiertos primero. — Gus Ramos (@L63Ramos) May 14, 2022

Si llega de nuevo la reseña a su autor ahora que se ha hecho viral, ¿se dará cuenta de su error?

