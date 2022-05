¿Eres capaz de encontrar el error en la imagen de esta familia? Solo el 10% resuelve el reto

Los acertijos visuales son un auténtico reto para el cerebro. Además de los muchos beneficios que tienen para la memoria y la agilidad mental, son adictivos y no tardan en hacerse virales en redes. A veces, encontrar un pequeño fallo en una imagen puede ser más complicado de lo que parece, como ocurrió en nuestro anterior acertijo del leñador, pero con constancia y perspicacia todo se consigue.

El autor del reto de hoy es genial.guru y, para resolver lo que nos propone, necesitarás aislarte hasta alcanzar tu máximo nivel de concentración. Este es un desafío que, a diferencia de otros, no te impone ningún tiempo límite para dar una respuesta. Simplemente tómate tu tiempo y piensa. Pero tampoco te vengas abajo, puedes sacarlo muy rápido si te lo propones.

El acertijo de hoy consiste en encontrar el error que hay en este dibujo. Necesitarás estar más atento que nunca a los pequeños detalles, ya que es una imagen aparentemente simple. En ella se puede ver lo que parece ser una familia integrada por el padre, la madre, la hermana, el hermano y la abuela mientras comen. ¿Qué falla entonces?

Hay un error en esta imagen genial.guru

¿Lo tienes ya? La mayoría de personas tira la toalla antes de llegar a la solución. El hecho de tener todo el tiempo del mundo es, para algunos, un factor desalentador, pues piensan que si hace falta dedicarle un rato significa que es demasiado difícil. Pero nada más lejos de la realidad. Una última pista: fíjate en los cubiertos que están usando.

¡Voilà! Efectivamente, la solución es que el pequeño de la familia está revolviendo su té con un cuchillo. ¿Ves? No era tan difícil, por más que tampoco es una locura remover el té con un cuchillo a falta de algo mejor. Si no lo has conseguido, no te desesperes. Volveremos en La Jungla con más para que sigas entrenando tu mente.

Solución

