La denigrante crítica machista a un restaurante escrita por una mujer: "Parecía un puticlub"

El comportamiento humano es impredecible y, en casos como el que nos ocupa hoy, también bochornoso. ¿Qué tipo de persona infeliz acude a TripAdvisor después de ir a cenar con su pareja para soltar una retahíla, no solo contra la calidad de la comida, sino también poniendo en la diana a una de las trabajadoras del local? La reseña machista de una mujer se ha hecho viral en las redes sociales durante esta semana por ser un despropósito en sí misma.

Explica que había ido a comer allí con su marido y el humor le cambió cuando vio que la hija de la dueña llevaba "un vestido pegado y provocativo" para ir "paseándose por las instalaciones". La mujer se recrea explicando cómo era, "largo de licra, con la espalda descubierta", para reafirmarse en que no era el adecuado para estar trabajando allí.

"Si quisiera que mi marido vea culos lo llevaría a comer a un puticlub, no a un restaurante en la orilla del mar. Hay miles de maneras de vestir elegante y que concuerde con un sitio como este; pero la chica no sé si estaba trabajando o buscando marido", escribió. No contenta con esto, siguió contando su experiencia, convencida de que la chica pretendía ligar con su esposo.

"Animo a ella y a todas"

Según la autora, al salir del restaurante, ella iba "corriendo delante, pavoneándose como si estuviese en una pasarela", un extremo que la señora justifica elucubrando de la siguiente forma: "No sé si era el reloj de mi marido, de 20.000 euros, lo que le llamó la atención". Vamos, que se ha cubierto de gloria de principio a fin. La cuenta de Twitter Soy Camarero ha sido la plataforma que ha compartido esta vergonzosa reseña, dando ánimos a la chica:

Nunca entenderé esa forma de pensar y denigrar. Esa chica a la que describen de esa forma tan asquerosa, es la hija de la dueña que ese día como otros, va a echar una mano al restaurante para luego irse corriendo a seguir con sus estudios. Ánimo, a ella y a todas 💜💪 pic.twitter.com/MkcrWlC5PH — Soy Camarero (@soycamarero) March 8, 2021

La respuesta de Twitter ha sido unánime, censurando las críticas de la mujer, mando un mensaje de apoyo a la chica e incluso estableciendo un retrato robot de la personalidad de la autora:

No hace falta denigrar a la chica de esa manera para decir y presumir que su marido lleva un "peluco" de 20.000 €

Se nota que confía mucho en el susodicho cuando está pendiente de la camarera. — Rubiapeleona (@Rubiapeleona1) March 8, 2021

Lo más terrible es que quien critica es una mujer, así de asquerosas somos algunas mujeres cuando nos molesta la juventud y la belleza, nos sentimos ofendidas. Le apoyo a esta chica, que siga, ayudando a sus padres❤️❤️😁😁😁😋😋😋 — Yolanda del Carmen. (@yolysiete) March 8, 2021

Este ser (me niego a llamarle señora), a lo q tiene miedo es a perder la cartera q permite ese reloj 20000€. Y ya lo de usar el anglicismo de hostess en lugar de camarera, le termina de retratar. No se puede ser más hortera, envidiosa y tóxica. Vergüenza me da como mujer — AG (@AzuGonpa) March 8, 2021

Se cree el ladrón que todos son de su condición.

La única que claramente está con el Sr. por su reloj de 20.000€ es ella, porque es lo único que resalta de el.

Lástima que ho haya una página donde comentar a los comensales.

Suerte el Rte., porque ella misma dice que no volverá — Silvia G.A. (@alpada) March 9, 2021

Jajajajaja que mala es la envidia, como se puede ser tan hortera !!! Este personaje demuestra una falta de seguridad en sí misma total, debería quedarse en casa con su marido y el reloj, no se lo vayan a robar..... aunque seguro que será de imitación !!!! — Mar (@marausin) March 8, 2021

Muy probable que el marido ni se diera cuenta de la chica, sería ella la preocupada por no perder el reloj que tanto le importa.

Por cierto, podría empeñar el carísimo reloj y comprar un poco de dignidad que le hace más falta que un reloj de ese precio — ignatius.F.reilly (@FreillyIgnatius) March 8, 2021

Todavía estoy pensando que me alucina más: la poca confianza de esta señora en si misma, que piense que su marido es Brad Pitt o el comentario de los 20.000 euros del reloj.. se ha retratado de PM. @CoronaVid19 te equivocas de gente. — Desde el Averno (@AvernoDesde) March 8, 2021

Todo para presumir de que tiene un marido al que toda chica desea y un reloj de 20.000e. Y que todo el mundo gira en torno a ellos.

En mi casa siempre se dijo: dime de qué presumes y te diré de que careces.

En este caso, sobremanera, de educación. — Doña García (@donagarcia77) March 8, 2021

Seguramente sufre dolor de cervicales por el peso de los cuernos que lleva. Eso, y que al marido se le van los ojos detrás de cada tía que ve. Con licra o sin licra.🙄 — EnemigoPúblicoNúmero17 (@ENumero17) March 8, 2021

Esto es envidia. Tampoco hay que darle más vueltas. Envidia pura y dura de una chica joven y probablemente muy guapa. — Elbosquegrandeyverde (@Elbosquegrande2) March 8, 2021

Esperamos que, al menos, a la mujer le hayan servido estas críticas para reflexionar.