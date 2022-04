Tormenta de zascas a Adriana Lastra por pedirle a Feijóo que se ponga a trabajar

La reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el nuevo líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha sido cordial. Los dos lo han valorado así, aunque el segundo ha puesto un pero, como no podía ser de otra forma. Una salvedad, la económica, que no le ha parecido suficiente motivo de crítica a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, dispuesta a plantarle cara al gallego desde que ha aterrizado en Madrid.

Feijóo había acudido a la Moncloa con una propuesta económica encaminada a aliviar la situación de las familias españolas con rebajas de impuestos, un recorte del gasto burocrático y un mecanismo para agilizar la gestión de los fondos europeos. Entendía el líder del PP que la amenaza de una inflación por encima del 10% al menos hasta verano urgía un acuerdo entre ambos partidos por el bien de los bolsillos de las clases más vulnerables.

Fuentes populares avanzaron un extremo que después confirmaría Feijóo: prácticamente el único interés de Sánchez era hablar sobre la renovación del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, bloqueada por Casado durante los últimos meses. De hecho, solamente dispuso el líder del PP de los últimos 10 minutos para exponer su propuesta en materia económica que, al presidente, no le suscitó demasiado interés.

Reunión con el presidente @sanchezcastejon de la que valoro la cordialidad y el respeto mutuo.



Ha sido menos fructífera de lo esperado. El Gobierno pretende aprobar el Real Decreto Ley de medidas urgentes sin aceptar mejoras. Si no acepta ninguna propuesta no podremos apoyarlo pic.twitter.com/BJ1ZDvhmFD — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) April 7, 2022

Anunciaba el equipo de Feijóo que "nos hubiera gustado encontrar un mínimo gesto del presidente para llegar a acuerdos en materia económica, pero se ha cerrado en banda y no ha mostrado ninguna disposición", algo que el gallego confirmaría después: "La reunión ha sido muy cordial y con la misma sinceridad les digo que ha sido mucho menos fructífera de lo que me hubiese gustado porque, lamentablemente, no tengo ninguna buena noticia para la economía familiar, para los trabajadores, para las rentas medias y bajas, para las empresas", ha lamentado.

"No puedo trasladarles a los ciudadanos que peor lo están pasando que hayamos podido concretar ni una sola propuesta económica más allá del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno que el Gobierno pretende convalidar sin más", ha añadido. La valoración de Feijóo alcanzó una gran difusión con rapidez en las redes y Adriana Lastra no dudó en sumarse a los análisis, sin tener en cuenta que lo que estaba escribiendo se podía volver en su contra, como así fue.

"Pues ponte a trabajar", le ha dicho a Feijóo desde Twitter, criticando que "no has llevado ni un papel y no has respondido a ninguna de las propuestas que te han hecho". Además, ha agregado Lastra su propia valoración sobre el cambio el liderazgo en el Partido Popular: "Cambian de gato, pero el cascabel sigue siendo igual".

Pues ponte a trabajar, que no has llevado ni un papel, y no has respondido a ninguna de las propuestas que te han hecho. Cambian de gato, pero el cascabel sigue sonando igual. https://t.co/Tl4kw68Yat — Adriana Lastra (@Adrilastra) April 7, 2022

El problema para Adriana Lastra es que en las muchas fotos que han trascendido de la visita de Feijóo a Sánchez se ve perfectamente que el popular lleva unos documentos en la mano, así que al menos la primera parte de su crítica se desmonta sola, como le han replicado desde Nuevas Generaciones:

Lastra, por su parte, no ha entrado al trapo y está esperando que pase la tormenta.

