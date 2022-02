El aplaudido análisis de Vicente Vallés sobre la predicción fallida de Tezanos en Castilla y León

Tras conocerse los resultados de las elecciones de Castilla y León de este pasado domingo, no fueron pocos los que miraron hacia el sondeo que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) había hecho días antes, criticando su margen de error. Por eso, desde la institución han querido enviar este lunes un comunicado defendiéndose de las acusaciones y subrayando que su actividad no es "la magia" ni la "adivinación", dos conceptos que ha sacado a colación el periodista Vicente Vallés.

El CIS insiste en que el número de procuradores del PSOE son "exactamente los mismos" de la primera encuesta preelectoral del 22 de enero, que el resultado del PP solo se desvía en 1,6 décimas respecto a la última estimación y que ha acertado en los votos de los partidos locales, admitiendo únicamente que "los votos y escaños obtenidos por Vox han sido significativamente superiores" a sus estimaciones, pero también a las de "la mayor parte de las encuestas publicadas".

"Los resultados de las elecciones celebradas el día 13 de febrero en Castilla y León han demostrado que los pronósticos de algunas empresas encuestadoras que auguraban una amplia mayoría de votos y escaños para el PP no se han cumplido", sostienen desde el organismo que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos, sobre el que suele caer la ira de los tuiteros siempre que se conocen las estimaciones del CIS.

"Tampoco ha habido acierto"

Vallés, en su columna de opinión dentro del espacio que conduce en Antena 3 Noticias 2, se ha referido a ello este lunes, dentro de su análisis de lo ocurrido en las elecciones de Castilla y León. Así, introducía el tema recordando que el último sondeo del CIS "publicado seis días antes de las elecciones, ha fallado en las horquillas de los cinco partidos de ámbito nacional que competían y la verdad es que eran horquillas bien amplias".

Tras repasar los números, Vallés puntualizaba que "no es la primera vez que ocurre algo parecido, ya ocurrió en las elecciones de Madrid el mayo pasado" y explicaba que el CIS había emitido un comunicado, "algo que es muy poco habitual", apostillando que "no ha sido para anunciar la dimisión de José Félix Tezanos, como pide la oposición", sino "para decir que su actividad no es la magia ni la adivinación, y asegura que los resultados están dentro de los márgenes de error de sus estudios":

No ha sido magia, no ha sido adivinación y tampoco ha habido acierto.



Esto de Vicente Vallés sobre el desastre de Tezanos con el CIS: pic.twitter.com/O0J8BpTriJ — Hugo Manchón (@hugomanchon) February 14, 2022

Ha concluido Vicente Vallés con una de sus tradicionales pullas al Gobierno, observando que había sido el del CIS "un margen de error extraordinariamente alto a pesar de las amplias horquillas que se concede a sí mismo y, en efecto no ha sido magia, tampoco ha sido adivinación. Tampoco ha habido acierto", ha sentenciado el periodista de Antena 3. Acto seguido, como es también habitual, ha recibido una gran ovación en Twitter:

Vicente Valles: es un gran periodista de informacion, y es de agradecer en los tiempo que corre? ver personas como el Sr. Vicente Valles y de algunos politicos,que por encima de todo? esta la dignidad y la coherecia a la hora de caminar por la vida.Gracias!🇪🇸 — Mariluz Roncero (@MariluzRoncero) February 15, 2022

Zas!!!!!! Por toda la boca https://t.co/Mu30U95SVe — Rafael Rodríguez Ara (@ara_rodrguez) February 14, 2022

A la gente normal, la que piensa por ellos mismos, no hace falta que lo diga Vallés, que esta muy bien que lo diga, lo estamos viendo desde que gobiernan los social comunistas — lu dri do (@ludrido) February 14, 2022

Este hombre mejor se dedica a lo suyo, que es informar, con coherencia y veracidad, no contando bulos sobre unos y alabanzas sobre otros. Ese no es su papel. Gracias y un saludo — Toñi (@Toi30840587) February 15, 2022

Que grande eres Vicente... si no existieras te inventariamos!!! — Pepeillo Hidalgo Caballero (@2020Pepeillo) February 15, 2022

A golpe de pullas, cada día los fans de Vallés son mucho más.

Sigue los temas que te interesan