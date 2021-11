La delirante charla telefónica entre Juan Carlos I y Kiko Rivera: "Si salimos, la liamos parda"

Cuando hablamos de Juan Carlos I y de Kiko Rivera podríamos llegar a pensar que ambos se habrían conocido ya hace años en algún concierto de Isabel Pantoja u otro evento relacionado con la carrera de su madre, pero después de la confesión del hijo de la tonadillera nos ha quedado claro que la única vez que el rey emérito y él han hablado fue a través del teléfono móvil de Bertín Osborne hace apenas dos años, con hilarante resultado.

Kiko Rivera acaba de estar en el plató de Nadie al Volante, que conduce Patricia Conde en Movistar+, donde participó como invitado en Alto Voltaje, el programa ficticio que prepara la redacción. Allí, además de responder a preguntas sobre su carrera y su familia, ha contado una anécdota que ha sorprendido a la audiencia: el día que habló por primera y única vez con Juan Carlos I.

"No me digas que estuvo Cantora", incidía irónica Conde antes de que Kiko explicase que no, que había charlado con él por teléfono. Ocurrió al día siguiente de la emisión en Telecinco del programa Mi casa es la tuya en el que Osborne entrevistó al DJ, en enero de 2020. Él llamó al presentador para ver cómo habían ido los índices de audiencia y cómo había funcionado el espacio, cuando Bertín le dijo que estaba con el emérito.

"La liamos parda"

El rey quiso decirle un par de cosas directamente a Kiko y, según el artista, "me dijo que había visto el programa, que le encantaba mucho y que le apetecía tomarse algo conmigo", ha confesado, añadiendo entre risas que entre los dos la habrían liado parda:

La aparición de Kiko Rivera en Mi casa es la tuya se emitió en enero de 2020, meses antes de que en agosto de ese mismo año Juan Carlos I se fuese de España.

