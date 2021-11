La guerra de Risto Mejide y Podemos a cuenta de la reforma de la Ley Mordaza

Guerra abierta entre Risto Mejide y Podemos después de la excesiva sinceridad del presentador tras entrevistar a Enrique Santiago, diputado de la formación morada. Ocurría esta semana en Todo es Mentira, el programa que conduce el catalán en Cuatro, un espacio televisivo que se caracteriza por repartir estopa sin casarse excesivamente con nadie. En esta ocasión ha sido el portavoz de Izquierda Unida quien ha salido magullado tras su paso por allí.

Santiago y Risto se enzarzaron durante la entrevista sobre reforma de la conocida como Ley Mordaza. Mientras el diputado criticaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque "se organizan botellones de miles de personas y no pasa nada, pero cuando se habla de manifestaciones espontáneas se ponen nerviosos", el presentador replicaba recordando que en Barcelona también sucedía lo mismo y allí nada tenía que ver Ayuso.

Rematada la entrevista, Risto le daba las "gracias por atendernos y por explicar, a su manera, lo que es esta reforma" y le mandaba un abrazo, a lo que Santiago respondía que "muchísimas gracias y un placer" sin imaginar que el presentador zanjaría el intercambio de agradecimientos con un imprevisto y bochornoso "yo no puedo decir lo mismo" que ha dejado a todo el mundo perplejo.

La mala educación de Risto

De hecho, ese "yo no puedo decir lo mismo" nada propio en voz de un entrevistador, ha trascendido la pantalla hasta llegar a las redes, donde no han sido pocos los que han reclamado de Podemos una queja formal sobre el asunto:

Insto a @PODEMOS a dar queja en la @cuatro de la mala educación de @ristomejide . El invitado se despide cordialmente y este proyecto a periodista contesta de mala manera. Nivel 0️⃣ pic.twitter.com/zGF3OpfzDA — Anna. ❤️💛💜 🕊️ (@Ann_Mass_paris) November 16, 2021

La formación morada no ha tardado en hacerse eco de la crítica y publicar un tuit citando el anterior en el que lamentan que "algunos medios y programas, como el de Risto, se quejan de que hay mucha crispación en la política española" al tiempo que, critican, "luego tratan así a sus entrevistados. La educación y el respeto deberían ser siempre lo primero y más en alguien que supuestamente se considera un profesional":

Algunos medios y programas, como el de Risto, se quejan de que hay mucha crispación en la política española. Luego tratan así a sus entrevistados.



La educación y el respeto deberían ser siempre lo primero y más en alguien que supuestamente se considera un profesional. https://t.co/TA8l2KXylo — PODEMOS (@PODEMOS) November 17, 2021

Lo más curioso del asunto es que en Todo es mentira han querido responder al tuit de Podemos en directo y Risto no rebajó el tono a la hora de reconocer que "tienen toda la razón del mundo, la educación y el respeto es lo primero", matizando que "si a uno le falta la educación por decir la verdad... ustedes tienen un problema". Continuó el presentador valorando que no es justo que "me acusen a mí de ser quien incita a la crispación en este país" y avanzando que "mejor vamos a recibir una clase de crispación de ustedes" antes de dar paso a un vídeo donde se resumían varias comparecencias de miembros del partido:

Podemos nos acusa de no ser educados ni respetuosos con su diputado Enrique Santiago



Risto responde: "quizá debí mentir y decir que había sido un placer la conversación" https://t.co/paDefSEoKU #TodoEsMentira17N pic.twitter.com/6DQLOORSMU — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) November 17, 2021

Risto ha dado por zanjado el tema ironizando sobre la posibilidad de haber mentido diciendo que "había sido un placer la conversación".

