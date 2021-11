La explicación de Basilio, el camionero antifascista, sobre el malentendido de la huelga de transporte

El departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte ha convocado a un cese de la actividad entre el 19 y el 22 de diciembre, justo antes de las fechas navideñas más relevantes, para protestar por lo que han calificado como "abandono por parte del Gobierno de España al sector del transporte de mercancías por carretera". La noticia de la "huelga de camioneros" ha corrido como la pólvora, pero tal y como ha explicado Basilio, el famoso transportista gallego antivox, no están ellos detrás del paro.

En un vídeo que va camino de superar las 200.000 reproducciones en las redes sociales, el camionero punk ha explicado que "los camioneros no paramos, ¿vale? A ver si aprendemos a diferenciar. Los camioneros somos los que vamos aquí encima, conduciendo. Y esto no es una huelga de camioneros, esto es una huelga de la patronal", manifestando que el paro es de "los señores que tienen una autorización administrativa que les permite hacer transporte. Que muchos no tienen ni camiones y otros muchos llevan años sin subirse a uno".

Sin olvidarse de que también "hay autónomos y pequeños empresarios que siguen siendo camioneros porque siguen conduciendo", ha insistido en que la gran mayoría de los convocantes "no tienen que ver con eso", pero quieren buscar el apoyo de los asalariados planteando alguna reivindicación social para que secunden la huelga y "engañar a la opinión pública": "Están diciendo de prohibir las cargas y descargas, que se hacen porque ustedes se lo permiten a los clientes, la ley es clara", sentencia.

"Dejen de vender motos"

Ha continuado Basilio mofándose de que "también vendrán con el cuento de la jubilación a los 60 años. Claro, por un lado pedimos la jubilación a los 60 años y por el otro vamos al Gobierno a llorarle que no encontramos 15.000 chóferes" y proponiendo al Ejecutivo de Pedro Sánchez que envíe inspectores de trabajo y crucen los datos del tacógrafo con las nóminas: "Igual llevaban una sorpresa".

El camionero gallego, que ya lleva unas cuantas apariciones virales a sus espaldas, ha rematado advirtiendo sobre la convocatoria de huelga un domingo: "El sábado mandamos los camiones al extranjero y después nos quedamos dando por culo hasta el miércoles a los que se quedan aquí, a los que sí quieren trabajar y no quieren ejercer su derecho al paro patronal como ha pasado otras huelgas. Dejen de vender motos":

PARO DE LA PATRONAL DEL TRANSPORTE, NO DE LOS CAMIONEROS. pic.twitter.com/K79MTREKID — Bulldog Punk (@bulldog_punk) November 11, 2021

Ante la gran repercusión que han tenido sus palabras, algunos han querido darle la vuelta a la tortilla y llamarle "esquirol" por no querer secundar el paro convocado. Basilio lo ha vuelto a explicar, en su contundente tono, en un segundo vídeo en el que se defendía diciendo que "sería esquirol si la huelga fuera de asalariados y yo fuera a trabajar; pero esto no es una huelga de asalariados, es una huelga patronal. La patronal que incumple los convenios, que defrauda a la seguridad social".

Este mismo jueves, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, confiaba en que "hay tiempo para intentar encontrar una solución" ante el conflicto planteado por el sector del transporte. Ha reconocido que "no es deseable que haya una huelga en esas fechas" y que están manteniendo un diálogo "muy constructivo" con los agentes implicados, de los que ha dicho "hemos atendido siempre con especial cuidado".

Sigue los temas que te interesan