Negacionistas de los dinosaurios, la inaudita comunidad mundial que cuestiona su existencia

Tras los terraplanistas, los negacionistas de la Covid-19 y, más recientemente, los que han llegado a negar la existencia del clítoris, llegan ahora a nuestras vidas los dinonegacionistas, una surrealista comunidad que no se cree que los dinosaurios hayan existido. El divulgador y reportero Tamayo les ha dedicado un hilo que está teniendo muy buena acogida en Twitter y ha sorprendido a no pocas personas, que vivían felices completamente ajenas a este colectivo.

Argumentan estos negacionistas de los dinosaurios que estos animales prehistóricos no son más que un invento, que no hay sustento científico suficiente, y los hay incluso que van más allá pensando que se trata de un invento del Estado para encubrir otras formas de vida que no nos han querido desvelar. En Estados Unidos han llegado a hacer protestas masivas contra el sistema educativo que les enseña a sus hijos su historia, para ellos falsa.

Consideran que los fósiles de dinosaurios son falsos y fueron creados para atacar la fe cristina. Sí, en efecto, muchos de los dinonegacionistas son ultracatólicos del conocido como Cinturón de la Biblia, ubicado en el sureste de EEUU. Sin embargo, estas no son las únicas teorías que maneja esta gente, tal y como ha desgranado Tamayo en un hilo que va camino de llegar a las 10.000 reacciones:

Hoy os llevo un análisis de mi conspiración favorita: la que afirma que "los dinosaurios nunca han existido" y que "no son más que seres de ficción".



Os presento a los DINONEGACIONISTAS.



👇 Abro hilo 👇 pic.twitter.com/yJukzWEt11 — ╣ Tamayo 🇪🇭 (@TamayoStuff) November 2, 2021

En este caso, además del tema religioso, el autor explica que también han señalado a los masones como culpables de haber creado el mito de los dinosaurios para ir contra la creación que se relata en el Biblia e incluso enumera uno de los argumentos que ha tomado más relevancia de esta conspiración:

Esta afirmación esta muy ligada a Dios y al creacionismo. Afirman que un grupo de masones nos mienten en referencia a los dinosaurios para que no seamos creyentes ya que la "evolución" también es una patraña. pic.twitter.com/sAhIirInp4 — ╣ Tamayo 🇪🇭 (@TamayoStuff) November 2, 2021

Los argumentos de los Dinonegacionistas (me encanta llamarles así) van desde falsificaciones de esqueletos a un complot masónico... pero una "prueba contundente", que les da la razón es el echo de que es "anatómicamente imposible que hubieran podido tener sexo"...



Fascinante. — ╣ Tamayo 🇪🇭 (@TamayoStuff) November 2, 2021

En efecto, el tema de la reproducción de los dinosaurios es un dilema, como reconocen los expertos, pero eso no significa que décadas de trabajo científico en este sentido no hayan demostrado de sobra su paso por la Tierra:

Hablando con @Paleobicha, paleontóloga y bióloga evolutiva, nos confirma que es cierto que no está muy claro cómo podían procrear... Pero podemos suponer cómo lo hacían viendo el comportamiento de las especies similares. pic.twitter.com/CmpqmgAeQD — ╣ Tamayo 🇪🇭 (@TamayoStuff) November 2, 2021

Por ejemplo, aquellos que se asemejaban a las aves, podrían tener una reproducción similar. Sabemos que las aves no tienen órganos genitales como tal, sino “cloacas” que frotan entre ellas. pic.twitter.com/mWrT3x2U5g — ╣ Tamayo 🇪🇭 (@TamayoStuff) November 2, 2021

También se dice que los dinosaurios podían mantener relaciones en el agua o que, simplemente, los machos montaban a las hembras gracias a penes flexibles. Como el que se cree que tenía el T-Rex. pic.twitter.com/wYjcnf9T78 — ╣ Tamayo 🇪🇭 (@TamayoStuff) November 2, 2021

Además, como recuerda el autor, la presencia de restos de dinosaurios de corta edad es otra evidencia más:

Obviamente tenemos restos de bebés dinosaurios: las cáscaras de huevo, esqueletitos de dinosaurios bebé… Claro, a no ser que un negacioncita argumente que ese esqueleto es de mentira, por mucho que haya sido analizado en un laboratorio. — ╣ Tamayo 🇪🇭 (@TamayoStuff) November 2, 2021

En todo caso, Tamayo ha abordado el tema con más profundidad en su podcast:

En el podcast DISIDENCIA CONTROLADA de esta semana analizamos todas las locas afirmaciones que hacen los "Dinonegacionistas" para afirmar sus infundadas justificaciones.



Puedes escucharlo en @PodimoSpain por 3,99€ al mes. ¡30 DÍAS GRATIS!



🔗 https://t.co/qnvG53d46E pic.twitter.com/fdFSKLNTs5 — ╣ Tamayo 🇪🇭 (@TamayoStuff) November 2, 2021

No obstante, esta primera aproximación ya ha servido para suscitar cientos de comentarios al respecto, como estos:

Pues parece que esa gente nunca se ha pasado por el @Museojurasico cualquier niño y niña de Asturias podría explicárselo así a grandes rasgos. Por si fuera de interés: https://t.co/vJWA9A1igB pic.twitter.com/cRHgNfvPyz — Alberto CT (@BertoCorcho) November 2, 2021

Es q cualquier animal que coloques como "muñequito" arriba de otro te va a dar la sensación de que es imposible, es como usar dos playmobil y decir que la reproducción humana es imposible jajaaj — Anita ✖ Uchū no usagi (@SpaceBunnyLove) November 2, 2021

Mi madrastra es negacionistas del antiguo Egipto, a mí ya nada me sorprende. — 💀 Haunted Killjoy 💀 (@You_wear_me_out) November 3, 2021

Mi cuñada, que es cristiana evángelista, no cree en los dinosaurios. — Araknne (@Araknne) November 2, 2021

¿Cómo se imaginan que tiene sexo este bicho? ¿O también es mitológico? pic.twitter.com/B4adXrpdCd — Juae (@Juae) November 3, 2021

Dedicamos demasiada atención a la estupidez humana.

Por eso nuestro declive cultural y político con el auge de la ultraderecha y retrocesos en derechos y libertades en todo el mundo.

Deberíamos centrarnos en debatir avances científicos y sociales y no hacer casito a esta gente. — Jose Manuel (@josemba) November 3, 2021

Cabe recordar que la primera pista documentada que la existencia de los dinosaurios fue un diente que el profesor de Geología, Willian Buckland, encontró en 1824 en una cantera de pizarra de Oxfordshire, Reino Unido.

