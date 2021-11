Los zascas a la feminista Irantzu Varela por su disparate sobre los nichos de los "pobres"

La periodista y activista feminista Irantzu Varela ha vuelto al centro de la polémica estos días al plantear que tener un nicho en un cementerio es elitista y suscitar por ello las críticas y las mofas de Twitter. En estos días en los que se honra a los difuntos y se visitan los cementerios para limpiar las lápidas, llevar flores o simplemente acudir al encuentro con el recuerdo de los seres queridos que han fallecido, queda al descubierto la muerte como ese destino inevitable que iguala al pobre con el rico.

Pero no es así para Irantzu Varela, que en vísperas del Día de Difuntos ha querido lanzar uno de sus polémicos análisis condensado en un tuit. Dejando bastante claro que ella no ha debido pisar muchos camposantos en su vida y que, con toda seguridad, no tiene familiares que vivan en pueblos, la periodista se ha acordado de "la gente pobre" que, según ella, "no tiene lápidas que limpiar".

"Un nicho alto entre otros cientos, como mucho", ha valorado, continuando con su deseo de construir "un presente mejor en vez de inventar un pasado elitista". ¿Por dónde empezar, Irantzu? Los nichos, ya sean altos o bajos, están tapados por una lápida que suele incluir el nombre de la familia, quizás una placa con las señas de las personas que están enterradas allí, quizás también una jardinera para ponerles flores y puede que algún adorno o motivo religioso tallado o en relieve.

La gente pobre no tiene lápidas que limpiar. Un nicho alto entre otros cientos, como mucho.

Construid un presente mejor, en vez de inventar un pasado elitista.

Joder. — Irantzu Varela (@IrantzuVarela) October 30, 2021

Por otro lado, tal y como le han explicado hasta la saciedad los tuiteros, tener un lugar para enterrar a los muertos de la familia no es cosa de ricos. A Varela le ha caído un auténtico chorreo en Twitter por demostrar, al menos en este tuit, que "está totalmente divorciada de la realidad social", tal y como le han escrito en esta primera respuesta:

La izquierda de hoy está totalmente divorciada de la realidad social. La suya está conformada por prejuicios, mantras y consignas repetidas sin pensar. pic.twitter.com/CDPntKQO8A — Fildanfy (@fildanfy1) October 31, 2021

Mi abuelo, pescador de río. Pescaba barbos y truchas y los vendía en los pueblos. Su esposa murió hace 38 años, bastante joven. Siempre tuvo una lápida que limpiar. https://t.co/90bTvl0c0z — CPEMNA (@CPEMNA1) November 1, 2021

Ni sabes lo que es una lápida (a no ser que creas que los nichos no se suelen tapar) ni te has relacionado con gente pobre en tu vida.

De mamarrachada en mamarrachada. — Belém #mulher (@BlemcomM) October 31, 2021

Esta señora no ha pisado un pueblo en su vida, qué triste. https://t.co/2uwdRzqDNm — mıguel (@pueblicas) October 31, 2021

Que los nichos altos no tienen lápidas… ¿Y los bajos? ¿No será q no sabes exactamente q es una lápida? pic.twitter.com/fSwFJt2GYk — DonUno (@Sr_Don_Uno) October 31, 2021

Mi bisabuelo era peón caminero y ahorró para una lápida donde fueron enterrados él y sus hijos. Es necesario para progresar como país el mandar a toda esta gentuza lo más lejos posible https://t.co/EX8EHzvazN — Miguel (@MiguelMioCid) October 31, 2021

🤣 Los pijiprogres no habéis visto un pobre en la vida, Hulio. — Liberal Furibundo (@topeLiberal) October 31, 2021

Mis antepasados eran pobres como las ratas y tenemos tumbas que limpiar y nichos bajos, cariña. Cállate ya, por Dios. https://t.co/r2AJb7vEvL — María Hernández (@lamariahache) October 31, 2021

No dices una verdad hija, tú es que vives en una realidad paralela. Ve a cualquier pueblo — TheodoraVan (@Nievessebastia1) October 31, 2021

Ser burgués: tener tumbas para los muertos https://t.co/rm7ddaIj9N — Lauriitaa☭ (@Lauriita_glezz) October 31, 2021

Cuando era pequeña venía el "de los muertos" a casa a cobrarte cada mes.

Mi abuela pagó ese nicho 4 veces por lo menos...la de años que estuvo pagando... — Feminista all time. 🕊️ (@LaTitagatita1) October 30, 2021

Se ve que en la aldea de mi madre eran todos millonarios y ninguno lo sabía. :O https://t.co/pB6Q1XW2wi — Meatballs and Spaguetti (Gryffindor 🦁) (@MebaspaSandw1ch) October 31, 2021

Mis abuelos siempre fueron muy pobres. Agricultores de pequeñas parcelas por las que pagaban arrendamiento al señorito. Murieron sin tener casa, ni coche ni ninguna propiedad más que una sepultura. Yo las limpio cada año por mis padres, que ya no pueden. — Ángela Márquez (@BraunYaky) October 31, 2021

Limpiar la lápida del nicho de tus abuelos republicanos y ponerles flores nuevas sí que empodera y es de izquierdas, no defender que las mujeres pobres se tengan que prostituir, "compañera" https://t.co/Nb6eIbAaDm pic.twitter.com/gGuwV4yyBT — Mari Luz Garcia ♀️ (@MariLuzGx2) October 31, 2021

Mis abuelos jornaleros tienen lápidas. Aunque supongo que, por alguna razón, eso les convierte en burgueses privilegiados o algo así, ¿no? — Zuri (@Rhaenys_) October 31, 2021

Honrar a tus muertos es de fachas y tener una lápida o un nicho bajo elitista. https://t.co/Zvz2AdbrUy — LOLA (@NIEBLA75) November 2, 2021

Varela no ha querido comentar nada más al respecto, pero sí ha dedicado su espacio en Público para criticar las tradiciones diciendo que son incompatibles con ser de izquierdas. Hablaba de la tauromaquia y la Monarquía, pero quizás también haya extendido su opinión a la de ir a honrar a los difuntos y crea que tampoco es progresista.

