La cruel amenaza de muerte a Gabriel Rufián que no frena a sus 'haters'

Gabriel Rufián no deja a nadie indiferente. Ya sea con sus intervenciones públicas como portavoz del grupo de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso de los Diputados, con sus declaraciones en los medios de comunicación o a través de los mensajes que difunde en sus redes sociales: sus palabras siempre suelen desatar tempestades. Amado y odiado a partes iguales, sus haters están siempre pendientes para replicar con una retahíla de zascas cada cosa que escribe.

Sin embargo, cualquiera podría pensar que ese nivel de crítica se rebajaría notablemente ante una denuncia como la que ha publicado Rufián esta semana, pero nada más lejos de la realidad. El catalán ha usado su cuenta de Twitter para salirse de su hoja de ruta habitual y denunciar, sin renunciar a la ironía, la amenaza de muerte que le ha llegado a través de Facebook. La firma una joven que se hace llamar Luz Mari y parece que le tiene la guerra declarada.

"Deberían meterte un tiro y matarte", le ha escrito la chica a través de un mensaje privado, añadiendo una segunda frase en la que le advierte que "no sabes bien dónde estás parado". Gabriel Rufián, lejos de ocultar la amenaza recibida, la ha querido difundir para plantarle cara y quitarle hierro al asunto bromeando con que "Luz Mari ha cenado fuerte". El tuit ha suscitado unas cinco mil reacciones en la red social:

Luz Mari ha cenado fuerte. pic.twitter.com/Iou3is2fRE — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 1, 2021

No obstante, aunque un buen número de tuiteros han mostrado su apoyo a Rufián y le han instado a que denuncie la amenaza, basta con darse una vuelta por las respuestas al tuit para darse cuenta que los haters no descansan ni siquiera ante una revelación como esta. Así, han querido mencionar a Otegui y a ETA, dejar claro que el tema no es relevante para ellos e incluso han acusado al de ERC de inventárselo:

Debe ser alumna de tu amigo Otegi. — J.C. 💚 🇮🇨🇪🇸🇨🇺 (@rodrgue_carlos) November 1, 2021

No será amiga de Arnaldo?

Se la ve muy de su estilo — El Gorrión (@MenudosPajaros) November 1, 2021

Sabe Luz Mari que acabas de publicar su conversación privada? Te ha dado permiso? Sabes que es un delito si no lo ha consentido explícitamente? — 🖤Jolly Rogers 🔼🏴‍☠️🇪🇦 (@__Jolly_Rogers7) November 1, 2021

No se rick...parece falso — Darth Lorzas (@elbabyyoda) November 2, 2021

Me recuerda a alguien pic.twitter.com/5TIhGibgW5 — Mary 🍁 (@Mary_Aldez) November 1, 2021

Por su parte, otros han querido bucear en Facebook hasta encontrar a la susodicha y afearle su amenaza a Rufián que, según las amigas, podría haber salido de su pareja. Sea como fuere, una de sus respuestas deja claro que no es mujer de andarse con chiquitas al afirmar que "mi identidad es falsa, pero no opines porque te puedes buscar un problema".

