La aplaudida reacción de Dani Martín a la definición de 'hombre de verdad' de Arévalo

A juzgar por las declaraciones de Arévalo el pasado viernes en el Deluxe, podría parecer que Telecinco ha viajado en el tiempo 30 años atrás, cuando todavía los chistes de mariquitas y gangosos tenían su hueco en las televisiones de nuestro país. El humorista se reencontraba con la que había sido su pareja, Malena Gracia, y protagonizaban un tenso encontronazo en directo para hacer las delicias de una audiencia ávida de confrontación.

El suyo fue un amor breve que sorprendió a España entera, pero que ha terminado como el rosario de la aurora. Comenzaban su aparición lanzándose cuchillos el uno a la otra y la otra al uno. Malena acusaba a Arévalo de ser un machista "porque has pedido al programa que yo cobrara menos que tú", y él se defendía alegando que "cuando éramos pareja a mí no me importaba compartir contigo mi caché a la mitad, pero ahora no somos pareja, no pretenderás tener el mismo caché que yo. Yo llevo toda la vida trabajando".

Después de esta machirulada no debería habernos sorprendido el resto de sus declaraciones, pero ha habido una en especial que la audiencia ha censurado de forma unánime. Y es que Arévalo, haciendo gala de la homofobia más rancia y discriminatoria, aseguró que a Bertín Osborne, su pareja artística durante años, "lo miraban hasta los hombres, pero digo los hombres de verdad. Un hombre de verdad es un hombre que no es gay":

Arévalo: "Un hombre de verdad es un hombre que no es gay" #poliarevalomalena August 27, 2021

La reacción de los colaboradores del Deluxe que estaban en el plató no podía ser otra y han censurado sus palabras al momento. Antonio Rossi, sin ir más lejos, respondía que "independientemente de con quién se meta en la cama, un hombre es un hombre", mientras otros le llamaban directamente "rancio". Sin embargo, Areválo no se ha amilanado y terminaba coronándose más tarde hablando del colectivo trans.

"¿Qué es un travesti vestida de mujer con pito? ¿Es una mujer sorpresa? No tengo nada en contra, pero vamos a ser realistas", ha dicho, sin pizca de pudor. Las redes sociales, para entonces, ya estaban ardiendo contra el humorista, afeando duramente sus palabras. Uno de los más contundentes con su crítica ha sido el cantante Dani Martín, que afirmó que acababa de "vomitar" después de ver las declaraciones en televisión:

Acabo de vomitar, después de ver las declaraciones de un señor llamado Arevalo, lo de señor lo digo por respeto, os dejo que voy a volver a vomitar 🤮 — Dani Martín (@_danielmartin_) August 28, 2021

"Os dejo que voy a volver a vomitar", reiteraba en su tuit, mientras los seguidores de Martín respaldaban su críticas con miles de reacciones y comentarios en Twitter como estos:

El comentario homófobo de Arévalo (el retrógrado) : “Un hombre de verdad es un hombre que NO es gay”.



Su analfabetismo, incultura y zafiedad es de tal magnitud que avergüenza a cualquiera. Qué bien no ser un hombre de verdad, como tú”Homófobo no tratado”. — Lourdes Torija Zerolo (@TorijaZerolo) August 28, 2021

Es nauseabundo el tal Arévalo. pic.twitter.com/kazhxp3RGU — Andaluza . (@macaga63) August 28, 2021

Y si mandamos a una isla desierta a Arévalo, los que piensan como él y los iluminados que piensan que no es para tanto el comentario....

Se nos quedaría un país precioso de verdad, no como el que tenemos que continuamente da ganas de vomitar. — LaBeroBero 🏳️‍🌈💜✊🏼 (@Berofight) August 28, 2021

Gracias, Dani. Es muy importante la opinión de los que sois famosos. Se nos va la vida en ello. Literal. — Latanace (la otra Celia Blanco) (@Latanace) August 28, 2021

Aunque Arévalo sigue teniendo cuenta de Twitter y alimentándola a diario, por el momento no ha salido en su defensa.

