Arévalo saca su vena homófoba en el 'Deluxe': "Un hombre de verdad es un hombre que no es gay"

Este viernes el Deluxe regresaba a Telecinco con el objetivo de afianzar el liderazgo de la cadena en el mes de agosto. Como grandes bazas, el programa ofreció entrevistas a Shaila Dúrcal y el imitador Josep Ferré, aunque si algo está dando de qué hablar el programa fue por el tenso reencuentro entre Malena Gracia y Arévalo.

Y es que la relación entre la cantante y el humorista fue una de las más sorprendentes de este 2021. Los artistas han estado algunos meses conociéndose, pero finalmente su amor ha sido breve. Según contaban la pareja ha vivido una intensa pero tormentosa relación en la que los celos, la inseguridad y las discusiones han sido la tónica general.

Malena y Arévalo comenzaban su reencuentro discutiendo y echándose cosas en cara. Y es que Malena acusaba a su expareja de machista “porque has pedido al programa que yo cobrara menos que tú, por el hecho de ser mujer he tenido que renunciar a parte de mi caché para que te lo llevaras tú. Arévalo contestaba: "Cuando éramos pareja a mí no me importaba compartir contigo mi caché a la mitad, pero ahora no somos pareja, no pretenderás tener el mismo caché que yo, yo llevo toda la vida trabajando".

Sin embargo, hubo un comentario en concreto del humorista que desató las críticas a través de las redes sociales. Un comentario de carácter homófobo, ya que llegó a asegurar que "a Bertín lo miraban hasta los hombres, pero digo los hombres de verdad. Un hombre de verdad es un hombre que no es gay".

Arévalo: "Un hombre de verdad es un hombre que no es gay" #poliarevalomalena — Deluxe (@DeluxeSabado) August 27, 2021

La reacción de los colaboradores en plató tampoco se hacía esperar. "Independientemente de con quién se meta en la cama, un hombre es hombre", le intentaba explicar Antonio Rossi. "Eres un rancio", comentaban otros colaboradores de Viernes Deluxe.

Pero la cruzada de Arévalo con el colectivo LGTB no quedaba ahí. El humorista remataba la noche con un deleznable comentario sobre el colectivo trans: "¿Qué es un travesti vestida de mujer con pito? ¿Es una mujer sorpresa? No tengo nada en contra, pero vamos a ser realistas".

Estos comentarios tan graves no pasaban desapercibidos por los espectadores de Telecinco. Y es que muchos no entendían como se permitía al humorista decir esas palabras sin ninguna consecuencia.

Pero de verdad a alguien le extraña las declaraciones de Arévalo? Si solo hay que conocer una poco su trayectoria para saber de qué pie cojea 😅

Lo que no veo normal es que se le permitan decir esas barbaridades #poliarevalomalena #ViernesDeluxe — Alejandro Bermúdez 📺 (@alejandroo98) August 27, 2021

Arévalo en televisión: “Un hombre de verdad es un hombre que no es gay".



Se puede entender que hay gente que tiene otra educación distinta a la actual, pero hay que empezar a cambiar. A ver si entra en la cabeza que un hombre es hombre al margen de su orientación sexual. — Marc Mata i Pàrraga (@marcmata13) August 27, 2021

Esto es para que le hubieran echado del plató inmediatamente https://t.co/cJXvjqEkzz — Liability (@jxrgxarias_) August 28, 2021

Este homófobo de mierda debería estar vetado de la TV para siempre https://t.co/kdOGl3NogX — Marcos (@marcosrp96) August 28, 2021

