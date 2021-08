Antena 3 dobla por sorpresa 'Family Feud' para intentar hacerse con el mes de agosto

A falta de cuatro días para cerrar agosto, la victoria en las audiencias mensuales aún sigue en el aire, en lo que promete ser un final de carrera de infarto en la que se necesitará foto finish. Y es que a Telecinco y Antena 3 tan solo les separa una décima en el cómputo mensual.

Según datos de Kantar, después de las cómodas victorias de la de Atresmedia por 1,3 puntos este lunes (14,5% vs. 13,2%) y este martes (14,7% y 13,4%) y por nueve décimas este miércoles (14,9% vs. 14%), la cadena naranja se ponía a sólo una décima de Telecinco en el mes (13,1% vs. 13%). Finalmente, el jueves llegaba el tan ansiado empate (13,1% vs. 13,1%)

Sin embargo, este viernes Telecinco lograba liderar la jornada con un 14,8% de cuota frente al 14% de Antena 3. Una ligera diferencia que le sirvió a la de Mediaset para volver al liderazgo mensual con un 13,2%, mientras que la de Atresmedia se quedaba con un 13,1% a pocos días de finalizar agosto.

Para tratar de mejorar su dato del viernes, Antena 3 decidía, por sorpresa, emitir una doble ración del concurso Family Feud. Así, tras el enfrentamiento entre los equipos Homo Zapping y Me Resbala, la cadena estrenaba la entrega protagonizada por Caiga quién caiga y presentadores de concurso. Aunque la jugada no salió del todo bien.

Según datos de Kantar aportados por Barlovento Comunicación, la primera entrega del concurso conducido por Nuria Roca marcó un 11,3% de cuota de pantalla y 1.152.000 espectadores. La segunda entrega caía a mínimo histórico con un débil 9,4% y 636.000 espectadores, quedándose muy lejos de Viernes Deluxe.

Pero Antena 3 no ha sido la única en realizar cambios de parrilla para luchar por el mes. La semana pasada Telecinco optaba por sustituir las reposiciones de Viernes Deluxe para apostar por una versión nocturna de Viva la vida. La decisión resultó un acierto y el programa de Toñi Moreno lideraba la noche con un 14,8%, aunque una semana después la cadena optaba por el regreso del Deluxe con el objetivo de mejorar esas marcas.

Por su parte, el jueves Antena 3 optaba por relegar los dos últimos capítulos de la serie Benidorm al late night (00:40 horas) y apostaba en prime time por emitir el segundo pase de la comedia Sin Rodeos.

Habría que retroceder hasta 2018 para encontrar un agosto en el que Antena 3 consiguiera el ansiado sorpasso a Telecinco. Concretamente 35 meses atrás. Entonces, tras 18 meses de victorias consecutivas de la de Mediaset, la de Atresmedia cerraba el mes agosto con un 12,1% de cuota de pantalla, dos décimas más que Telecinco, que caía a un 11,9%, su peor dato histórico de audiencias si tener en cuenta su primer año de vida.

