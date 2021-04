Las profecías fallidas de Echenique que internet le ha recordado tras presumir de ser vidente

Pablo Echenique ha predicho el futuro y le han llovido los zascas en Twitter. El portavoz de Unidas Podemos ha querido dárselas de gracioso en las redes sociales y le ha salido el tiro por la culata con la reacción que han tenido sus críticos. El portavoz de la formación morada en el Congreso de los Diputados procuraba con su chascarrillo señalar una vez más a los medios de comunicación, pero su intención se ha visto truncada.

En concreto, Echenique compartía un vídeo de Pablo Iglesias asegurando que no saldría ni en La Sexta, ni en Antena 3, ni en Onda Cero ni en La Razón, los cuatro medios que pertenecen a un mismo grupo, Atresmedia. Las imágenes se corresponden con el mitin de apertura de campaña que Podemos ofreció en el madrileño barrio de Lavapiés el pasado domingo. "Esto que voy a decir ahora no va a salir en ninguna televisión, así que atentos", empezaba el candidato morado a las elecciones de la Comunidad de Madrid.

"Qué fuerte, ¿eh? Que a 15 días de las elecciones el Gobierno de la Comunidad de Madrid le diga a los dueños de Antena 3, de La sexta, de Onda Cero y del periódico La Razón: '15 millones de euros para ti, para esta universidad privada'. Esto es a cambio de nada, ¿verdad? Esto no va a contar en la campaña electoral. Esto no va a tener la más mínima influencia en las líneas informativas. A que no, ¿verdad?", denunciaba Iglesias entre aplausos.

"España es nuestra"

Continuó Iglesias asegurando que "cualquiera que lo ponga en duda es un bolivariano, un comunista, que está en contra de la libertad de prensa" e insistiendo en que "regalar 15 millones de euros a un grupo de comunicación a 15 días de unas elecciones es pura normalidad democrática, es una demostración de la grandeza de España. Y viva España y mis millones y con mis millones yo me compro las televisiones que quiero, y vamos a seguir haciendo trampas porque España es nuestra, es nuestro cortijo".

Este corte no va a salir ni en La Sexta, ni en Antena 3, ni en Onda Cero, ni en La Razón. pic.twitter.com/2m49MUqLhi — Pablo Echenique (@PabloEchenique) April 18, 2021

Echenique, desde el domingo, ha retuiteado en varias ocasiones el vídeo, comentando, irónico, cosas como que "me dicen que hoy tampoco ha salido", en referencia al discurso en el que Iglesias estaba señalando indirectamente al Grupo Planeta, propietario de Atresmedia, y más concretamente a uno de sus proyectos dentro del área Planeta Formación y Universidades, la Escuela de Administración de Empresas (EAE), una empresa que presta formación universitaria en instalaciones propias desde 2015 bajo el paraguas de la Universidad Rey Juan Carlos.

Sin embargo, las acusaciones de Podemos no son rigurosas. Y es que el Grupo Planeta ya había solicitado en 2017 la concesión de una licencia para convertir la EAE en una universidad privada independiente y el caso del máster de Cifuentes al año siguiente habría truncado sus aspiraciones. No obstante, fue el 12 de noviembre de 2020 cuando la Asamblea de Madrid —por procedimiento de urgencia— daba luz verde al nacimiento de la Universidad Internacional de la Empresa (UNIE) con los votos a favor del Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

Esto ocurría mucho antes de la convocatoria formal de elecciones que se produjo el 10 de marzo. Cuatro días antes, el día 6, el Boletín Oficial del Estado daba constancia de la Ley 2/2020, de 25 de noviembre, de reconomiento de la UNIE. Pero volvamos a Echenique y a su bola de cristal. Ha sido este miércoles cuando el portavoz ha rescatado de nuevo el vídeo de Iglesias en Lavapiés y se han congratulado porque "el pasado domingo predije el futuro":

El pasado domingo predije el futuro. ¿Cómo te quedas? https://t.co/JAWc4qGp4h — Pablo Echenique (@PabloEchenique) April 21, 2021

Lo que quizás no ha tenido en cuenta Echenique es que no era esta la primera vez que se había aventurado a predecir el futuro y los tuiteros se lo han recordado, solo que esta vez sus predicciones no fueron tan exitosas:

El 25 de Febrero del año pasado también lo hiciste. pic.twitter.com/Y3zRkxMrLr — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) April 21, 2021

Aquí no acertaste tanto, quién sabe cuanta gente se contagió por los diputados del gobierno que le quitaron hierro al asunto en su momento. pic.twitter.com/SZUfA0RDHh — Twitt (@Twitt84920223) April 21, 2021

Ya que te las das de pitoniso, podías haber predicho el futuro el 25 de Febrero de 2020. Imagina todo lo que nos hubiéramos ahorrado. pic.twitter.com/N5hN3Ftrsz — Anna Cristina (@annacristi66) April 21, 2021

Si tienes problemas en el amor, en la salud o en tu economía, llámame.

Predicciones personalizadas @PabloEchenique .

Tlf. https://t.co/dWigtDqYST.666. pic.twitter.com/lZinHuE4gh — Vers (@versi2009) April 21, 2021

Tendrá Echenique que pulir un poco más sus dotes adivinatorias antes de montar su propio consultorio.