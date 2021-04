Lluvia de zascas a Gabriel Rufián tras su desprecio a la reina Letizia en las Cortes

Este lunes el Congreso de los Diputados se ha vestido de gala para celebrar el 90 aniversario de la aprobación del voto femenino en nuestro país, homenajeando a su impulsora: la jurista Clara Campoamor (1888-1972). La reina Letizia ha presidido el acto flanqueada por las presidentas de las cámaras, Meritxell Batet y Pilar Llop, y por la vicepresidenta el Gobierno, la socialista Carmen Calvo.

La Fundación Clara Campoamor había donado varios de sus objetos personales en 2006, entre ellos su escritorio, que ahora cobrarán un mayor protagonismo en el Congreso para honrar su memoria. Un legado que han reconocido con su presencia el PSOE, PP, Unidas Podemos, Vox, PNV, Ciudadanos y los grupos Plural y Mixto. Sin embargo, no lo han hecho desde ERC, JxCAT, PDeCAT, EH Bildu, la CUP y el BNG, formaciones que no han enviado a ningún representante.

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, ya había dejado claro que no asistirían porque la esposa del rey Felipe VI, a su juicio, no era bienvenida en el acto: "No es aceptable que un miembro de una institución tan corrupta, antidemocrática, antifeminista, reaccionaria y, sobre todo, a la que no vota nadie, se atreva a querer representar el espíritu de una figura tan extraordinaria como Clara Campoamor".

"Humillante y vergonzoso"

No contento con sus declaraciones previas, Rufián quisó ahondar en el tema una vez celebrado el acto. Lo ha hecho en un lugar que domina: desde su cuenta de Twitter. En la red social, donde cada vez que escribe tiene un horda de críticos para rebatirle, ha escrito que ERC no ha estado presente porque consideran "humillante y vergonzoso que alguien a quien no ha votado nadie presidiera el homenaje a una mujer que se dejó la piel porque todas las mujeres votaran":

Sí. Porque hemos considerado humillante y vergonzoso que alguien a quien no ha votado nadie presidiera el homenaje a una mujer que se dejó la piel porque todas las mujeres votaran.



Y porque igual los nacionalistas no somos nosotros.https://t.co/EQCxQoXOld — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) April 12, 2021

"Y porque igual los nacionalistas no somos nosotros", apostilló Rufián antes de publicar un tuit que, como casi todos los suyos, ha generado un gran revuelo entre sus haters. Han sido decenas de tuiteros los que se han lanzado a replicarle al portavoz de ERC, dejando unos cuantos zascas para la posteridad:

Tranquilo Gabriel, no es la primera vez que despreciáis a Clara Campoamor... ya lo hicisteis en el 33 echándole la culpa de la victoria de la derecha y en el 35 no dejándola militar en el partido Izquierda Republicana... pic.twitter.com/KvU8CcdSUQ — Donnie (@donal_tramp_) April 12, 2021

Y porque sois unos maleducados e irrespetuosos, no te olvides.

Por cierto, el segundo "porque" va separado. (Por que) — Anna Cristina (@annacristi66) April 12, 2021

De dejar votar a los españoles, nuestros reyes actuales saldrían más votados que cualquier partido corrupto como el tuyo.

Son lo más decente que ha habido en España en mucho tiempo.

Lo que es vergonzoso son tus intervenciones públicas. — Elias (@Elias66178538) April 12, 2021

Yo tampoco te he votado y sigo pagando tu sueldo que solo sirve para que escribas en RRSS y ves series — Cristina (@Cristin82218027) April 12, 2021

Clara Campoamor militaría hoy día en @CiudadanosCs y habría sido “escrachada” en el día de la manifestación de la Mujer y del día del Orgullo por personajes como Rufián u Otegui.

Por tanto, es normal no acudir a un homenaje a Clara Campoamor. — Châmberi (@duque_chamberi) April 12, 2021

Lo q es humillante y vergonzoso es q siga usted ahí después de haber prometido fidelidad a la Constitución q establece cuál es la forma del Estado. Si usted tuviese un mínimo de dignidad ya se hubiese ido hace tiempo. — Amaro Pargo󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 💚🇮🇨🇪🇸🇲🇽💙 (@amaropargo13) April 12, 2021

Ahora que ya no sabe vd ni lo que es... Cómo para decir lo que era Campoamor.



Y luego atreverse a decir lo que Campoamor diría.

Intelectualmente no puede hacerlo.



Además, no es elegante poner palabras en boca de alguien que ya no está. Hable por vd y como mucho por su partido. — Empecinado (@tehubriego) April 12, 2021

Querer levantar fronteras en base a temas estrictamente identitarios es nacionalismo Gabriel. Háztelo mirar — AN 💜 (@AN_Bdn) April 12, 2021

Que el jefe del Estado presida un acto no es humillante.

Fue votada la monarquía en dos referendum, el de la Ley para la Reforma Política y el de ratificación de la Constitución.

Quizá tiene Vd. problemas de autoestima y por eso ve humillaciones donde no las hay.

Menos lloros. — Alfonso Cordero (@alheim39) April 12, 2021

Si gusta su señoría le explico el significado de humillante y vergonzoso ... pic.twitter.com/Jq9WaEkIMd — Águila Coja 🌍 (@aguilacojaAC2) April 12, 2021

A este ritmo de zascas no descartamos hacer otro top 10 al finalizar el año.