Lluvia de críticas a la 'lista negra' de Podemos: su último vídeo donde señalan a periodistas

No es la primera vez que Podemos señala a los periodistas que no son de su cuerda. De hecho, sin ir más lejos, en mayo de 2020 un periodista de EL ESPAÑOL fue rebautizado por Pablo Echenique como "sicario mediático". Sin embargo, quizás nunca antes habían puesto en su particular diana a tantos profesionales a la vez y menos para usarlos como un recurso más en su campaña electoral en Madrid.

Este pasado sábado, en las redes sociales de la formación morada, se ha publicado un vídeo en el que aparecen 17 periodistas y comunicadores que presentan como enemigos de Pablo Iglesias. Bajo el lema Ellos ya han hablado mucho, ahora que hable la mayoría aparecen nombres contra los que ya habían arremetido en otras ocasiones, como es el caso de Vicente Vallés, Francisco Marhuenda, Ana Rosa Quintana, Eduardo Inda, Federico Jiménez Losantos, Susanna Griso, Pablo Motos y Carlos Herrera, entre otros.

No obstante, también aparecen rostros de una cadena como La Sexta, en la que hicieron sus primeros pinitos televisivos la práctica totalidad de los líderes de Podemos, empezando por el propio Pablo Iglesias. No obstante, aparece la tertuliana de La Sexta Noche, María Claver, el propio Antonio García Ferreras y la presentadora de informativos Helena Resano. Todos ellos aportando retales de su voz para sostener el pretendido relato podemita.

"El macho alfa"

En el trabajo de edición que han hecho desde Podemos logran que los periodistas enumeren una serie de epítetos dirigidos a Iglesias sin saber si estaban o no hablando de él en ese momento realmente: "Desesperado, asfixiado, irrelevante, personalista, agitador, repugnante, comunista, una persona inmadura" son algunas de las declaraciones que se pueden escuchar antes de que aparezcan imágenes de Isabel Díaz Ayuso y la información de que está "al borde de la mayoría absoluta":

El bochornoso vídeo ha encontrado este lunes su réplica más contundente hasta el momento en El programa de Ana Rosa. "Es gravísimo que un partido como Podemos ponga en la diana a los periodistas desde el coche oficial y con guardaespaldas", ha dicho la periodista, explicando que en el vídeo aparecen cuatro periodistas de su espacio televisivo, pero que "marcan a periodistas de todo el arco ideológico, un acto insólito en democracia, la persecución a la prensa no se veía desde el franquismo":

Vaya repaso de Ana Rosa Quintana a Podemos y a Pablo Iglesias. Me quedo con esto:



“No solo atentan contra la libertad de expresión sino que apuntan a periodistas con la intención de silenciarnos, un acto insólito en democracia”.



Que se difunda este repaso, por favor. pic.twitter.com/DHkrkn6Dg1 — Sra.Mazin (@MazinSra) April 12, 2021

No obstante, Ana Rosa no ha sido la única periodista que ha reaccionado ni mucho menos:

Quizá sea mejor hacer propuestas que listas negras. https://t.co/MUnkXDHkHM — Iñaki López (@_InakiLopez_) April 12, 2021

Matar al mensajero como estrategia de campaña. Exactamente igual que ese otro partido de enfrente https://t.co/yUz9FaVukK — Luz Sánchez-Mellado 🇪🇦🏳️‍🌈 (@luzsmellado) April 11, 2021

En este país no hace falta que nos den permiso para hablar. https://t.co/pZBANW0Bpk — Inés García (@inesgcaballo) April 11, 2021

Hacer exactamente lo mismo que se critica a los otros... Tratar de matar al mensajero señalando a periodistas que os incomodan.

Es indecente... https://t.co/3GeDWtxGeU — Mayka Navarro (@maykanavarro) April 11, 2021

No silenciaréis a nadie. Aún hay libertad frente a vuestro modelo de sociedad. https://t.co/JhuaMpZohd — Antonio Rossi (@antoniorossi) April 11, 2021

Además de la indignación de buena parte de los tuiteros, muchos políticos han querido también mostrarse contrarios a la maniobra electoral de Podemos:

Podemos ya ha dicho que quiere controlar a los medios de comunicación y ahora señala abiertamente a periodistas. Es intolerable.



Y mientras, Sánchez les mantiene en el Gobierno de España.



Todo mi apoyo a los profesionales de la prensa libre, pilar fundamental de la democracia. https://t.co/HKJtqONOmi — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) April 11, 2021

La inmensa mayoría de españoles estamos a favor de la libertad de prensa y radicalmente en contra de señalamientos a periodistas por hacer su trabajo.



Podemos vive de enfrentar: a madrileños del norte y del sur; a los profesionales y a los ciudadanos a los que sirven. Ya basta. https://t.co/Sx4rk4cWKA — Edmundo Bal (@BalEdmundo) April 11, 2021

Desgraciadamente esta es la concepción que tienen algunos de la libertad de expresión: señalar a medios y periodistas. Mi apoyo a todos los medios de comunicación que permiten que tengamos un país libre. https://t.co/pFKNHCNlR3 — Ángel Garrido (@angelgarridog) April 12, 2021

Democracia para los niños y los podemitas @podemos: Estos señores son profesionales que hablan mucho porque es su TRA-BA-JO. Son PE-RIO-DIS-TAS. Su trabajo consisten en decir cosas incómodas. El de los políticos es trabajar sin quejarse como malos PER-DE-DO-RES. https://t.co/w1bX6YIA63 — Luis Garicano (@lugaricano) April 11, 2021

Hace unos días, el informe de DDHH de EEUU afeaba al gobierno español su señalamiento a periodistas.



Lejos de rectificar, Podemos ahora hace campaña marcando a periodistas.



Parece que la libertad de expresión que defendían quemando las calles, solo vale si eres comunista. https://t.co/JzVbTGCPZ6 — Ángel Niño ?￰゚ヌᄌ (@AngelNinoQ) April 11, 2021

Inquietante y vergonzoso.

Esto no es cualquier cosa, es Podemos, partido del Gobierno el que está señalando a periodistas y tertulianos a los que considera “no afines a su ideología”.

Todo mi apoyo a los periodistas señalados. https://t.co/Jpj7DQ1yDN — Beatriz Pino (@Beatriz_Pino_) April 11, 2021

Por el momento, la única acción legal que se ha tomado al respecto la ha anunciado el propio Pablo Iglesias, que va a "emprender acciones legales" contra Eduardo Inda por la contestación que ha hecho del vídeo este lunes en El programa de Ana Rosa, en la que consideran que "nos acusaba falsamente de delitos gravísimos".